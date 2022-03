Berlin - Elon Musk war nicht da. Der US-Milliardär fehlte am Freitagnachmittag in Potsdam, als der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) die endgültige Genehmigung für die erste europäische Fabrik des Elektroautobauers Tesla bekannt gab: Es geht um 12.000 Arbeitsplätze, und es geht um 500.000 Elektroautos „Made in Grünheide“, die jedes Jahr aus der weltweit vierten Tesla-Gigafactory rollen sollen.

Es war ein seltsamer Termin in Potsdam. Denn üblicherweise wird erst die Baugenehmigung erteilt und dann gebaut. Doch bei Elon Musk und seinem Tesla-Konzern ist alles etwas anders. Dort werden in der fast fertigen Fabrik seit Dezember probeweise Autos gebaut, nun kommt die Baugenehmigung.

„Kleiner Sonnenstrahl in schwierigen Zeiten“

Woidke sagte: „Wir haben mit vereinten Kräften hart gearbeitet: Der Genehmigungsbescheid ist heute an Tesla übergeben worden.“ Er verwies auch auf den Krieg in der Ukraine und sagte: „Ich sehe die Entscheidung heute als kleinen Sonnenstrahl in schwierigen Zeiten. Ich sehe sie als wichtigen Schritt für das Land Brandenburg.“

Das Verfahren sei eine Mammutaufgabe gewesen. Woidke wurde sogar richtig pathetisch und sagte: Der 4. März 2022 sei für Brandenburg ein Schritt, von dem wohl erst in einigen Monaten klar werden würde, wie wichtig er sei. Vielleicht auch erst in Jahren oder Jahrzehnten. „Es wird eine Zeit vor Tesla geben und eine Zeit mit Tesla“, sagte er. Es sei das drittgrößte Autowerk in Deutschland. „Es ist ein sehr, sehr guter Tag für das Land Brandenburg und auch ein guter Tag für Deutschland.“

Woidke sagte: „Wir sind das Land der erneuerbaren Energien.“ Das habe sich bislang zwar nicht so richtig bei Ansiedlungen ausgezahlt, nun aber doch. Denn das sei für Musk wichtig gewesen. „Wir können in Brandenburg klimaneutrale Produkte klimaneutral produzieren“, sagte der Ministerpräsident. Er lobte auch die typische „Brandenburger Zurückhaltung“ und sprach von Demut. Er meint damit, dass ganz am Anfang niemand die geheimen Tesla-Pläne ausgeplaudert habe und so die Ansiedlung vielleicht verhindert hätte.

Woidke spricht von einem neuen Kapitel der wirtschaftlichen und industriellen Entwicklung in Brandenburg. „Erstmals werden hier wieder Wertschöpfungsketten aufgebaut, und wir sind nicht nur die verlängerte Werkbank des Westens.“

Der Nachahmer-Effekt

Wirtschaftsminister Jörg Steinbach sprach von einem Meilenstein und berichtet, dass sich nun auch andere Interessenten melden. „Es gab vorher Investoren, die wussten gar nicht, wo Brandenburg ist“, sagte er. „Urplötzlich kennt man uns. Wir sollten uns diesen Herausforderungen stellen.“

Er spricht davon, dass Tesla kein isoliertes Großprojekt sei, sondern dass es Nachahmer-Effekte gebe. „Ich verbinde damit die Hoffnung, dass wir als Land aus dem unteren Keller in Fragen Wirtschaftskraft nach oben krabbeln.“

Ulrich Stock vom Landesumweltamt sagte, dass die Genehmigung keine zeitliche Befristung habe, sondern unbegrenzt gelte. Bevor Tesla aber mit der Produktion beginnen könne, benötige der Konzern noch eine Betriebsgenehmigung. „Für die Betriebsgenehmigung ist der Nachweis nötig, dass alle Auflagen erfüllt werden“, sagte Stock. „Das ist Aufgabe von Tesla.“ Der Konzern habe sich selbst dafür eine Frist von zwei Wochen gesetzt. Dann soll eine Abnahme erfolgen.

Tesla müsse beispielsweise noch ein Konzept zur Verhinderung von Störfällen vorlegen, auch Nachweise zur Eignung von verwendeten Materialien und baustatische Prüfnachweise. „Der wichtigste Punkt ist aber, dass alle Messgeräte installiert werden, die für die Überwachung der Anlage nötig sind“, sagte Stock. Zum Beispiel der Luftqualität.

Nicht mit Musk telefoniert

Tesla spricht immer wieder von weiteren Ausbaustufen für die Fabrik. Doch aktuell sind die noch nicht. „Es sind bislang keine weiteren Unterlagen für Erweiterungen von Tesla vorgelegt worden“, sagte Ulrich Stock.

Woidke und Steinbach erzählten, dass sie immer mal wieder mit Musk telefoniert hätten. Aber nicht in den vergangenen Tagen direkt. Umweltminister Axel Vogel (Grüne) sagte: „Ich hatte noch nie mit Herrn Musk Kontakt.“ Er betonte, dass sich das Land auf die angekündigte juristische Auseinandersetzung mit den Umweltverbänden eingestellt habe. „Zentraler Maßstab war immer die Rechtssicherheit“, sagte er. „Die ging immer vor Geschwindigkeit.“ Auch Mitarbeiter der Behörde könnten sich im Verfahren geirrt haben und auch diese Genehmigung könnte nun einer gerichtlichen Prüfung unterzogen werden. Aber er sei sich sicher: „Wenn der Bescheid beklagt wird, wird er stabil bleiben“, sagte Vogel.

Immer wieder Verzögerungen

Die Entscheider können sagen, dass sie sich Zeit gelassen haben. Denn Musk wollte eigentlich bereits letzten Sommer mit der Produktion beginnen. Dann im Dezember 2021, dann im Januar 2022, dann im Februar. Nun könnte die Produktion Ende März beginnen.

Fachleute sagen: Die Verzögerungen der vergangenen Wochen lägen vor allem an Tesla selbst. Üblicherweise gebe eine Firma bei einer Großinvestition von mehr als einer Milliarde Euro einen vollständigen Antrag ab. Hier aber mussten die Behörden immer wieder Akten, Daten und Anträge nachfordern. Zwischendurch gab es Baustopps, einzelne Pläne von Tesla mussten noch mal öffentliche ausgelegt und eine Anhörung der Bevölkerung wiederholt werden.

dpa/Patrick Pleul Elon Musk im Augst 2021 in Grünheide.

Tesla stellte für 20 Bauabschnitte 20 Einzelanträge, die alle genehmigt wurden. Die Kritiker des Standortes in einem Wasserschutzgebiet sprechen von „Lex Tesla“. Sie sagen, die Landesregierung wollte die größte Industrie-Investition in Ostdeutschland unbedingt nach Brandenburg holen, deshalb gäbe es quasi eine rechtliche Sonderbehandlung des US-Autobauers durch die Behörden. Die Regierung streitet das ab.

Die Genehmigung ist das eine. Das andere ist die Frage, ob Tesla auf dem Trockenen sitzen könnte. Am Freitag - einige Stunden vor dem Verkündungstermin in Potsdam - begann beim Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) eine Verhandlung. Umweltverbände klagten gegen das Landesumweltamt, das auch die Baugenehmigung erteilt hat. Es hatte dem regionalen Wasserverband erlaubt, mehr Wasser zu fördern - zu Unrecht, sagen die Verbände. Erst durch die höheren Mengen sei der Verband in der Lage gewesen, den Liefervertag mit Tesla zu unterschreiben. Der Verband hatte angekündigt, den Vertrag wieder zu kündigen, sollte das Gericht den Umweltschützern Recht geben.

Bislang hat das Gericht noch nicht entschieden. Trotzdem wird weiter geplant: Denn Elon Musk soll sich zur Eröffnungsparty in Grünheide angesagt haben. Entweder am 22. März oder am 23.