Berlin-Treptow - Hochvergnügt juchzen die Kinder unter dem Sprühpilz, beschießen einander mit Wasserkanonen, spritzen mit dem Schlauch, hüpfen zwischen Fontänen hin und her oder matschen im Sand, bespritzt von der Fontäne eines großen Wals, der im Buddelkasten gestrandet ist. Perfektes Sommerleben für Großstadtkinder – endlich, denn seit zwei Wochen ist die von Wald umgebene Plansche im Treptower Park nach langer Sanierung wieder eröffnet. Allet schick, wie der Berliner so sagt.

Und alles friedlich. Die an ihren grünen T-Shirts erkennbaren Sicherheitsmänner zucken nicht, als ich mich wetter- und situationsgemäß oben ohne auf die Wiese lege und in die Sonne blinzele. Nur die Frauen, von Kopf bis Fuß schwarz verhüllt, die ein paar Meter neben mir in ihren Klappstühlen sitzen, gucken irritiert und tuscheln miteinander.

Vor einem Jahr gab es Oben-ohne-Demonstrationen

Doch dann nehmen sie wieder ihre fröhliche Kinderschar im Wassersprühnebel in den Blick und scheuchen die Fliegen von den Picknick-Schüsseln. Männer gibt es wenige, und die interessieren sich nicht für eine Frau, die so aussieht wie eine Frau eben obenrum aussieht. Nichts besonderes. Und die vielen, vielen Kinder in buntester Berliner Mischung kümmert es nicht die Bohne, dass da eine „oben ohne“ sitzt.

Vor einem Jahr hatte hier nach Klagen über Unsittlichkeit die Polizei eingegriffen und eine Frau abgeführt, die es gewagt hatte, mit nacktem Oberkörper im Gras zu liegen. Es hagelte Proteste, Berlin erlebte eine Oben-ohne-Demo. Das Nackte in Treptow-Köpenick war politisch geworden. Die Bezirksverordnetenversammlung mischte sich ein und das Bezirksamt meint nun offiziell: „Nacktheit im öffentlichen Raum wird heute nicht mehr als grob ungehörig oder gefährdend wahrgenommen“, Köpenick sei tolerant und weltoffen und „Regeln müssen für alle gelten“.

Berliner Zeitung/Maritta Tkalec Die neuen Planschenordnung: Was bedeckt werden muss.

Im Vorjahr hatte es noch geheißen, die Frau habe gegen das FKK-Verbot verstoßen. Seit Wiedereröffnung Ende Juli gilt in der Plansche das bewährte Berliner Motto „Jede nach ihrer Fasson“, jedes Geschlecht darf frei von Diskriminierung Brust zeigen oder selbige mehr oder weniger stark verhüllen.

Die Praxis und die Geschlechtsmerkmale

Wie aber sieht die Praxis aus? Nach Stunden des Feldversuchs bleibe ich das einzige weibliche Wesen über drei Jahre, das sich mit der Badehose begnügt. Die FKK-Revolution bricht hier nicht aus. Ansonsten gibt es alles: Babys im Bikini, Jungen im UV-Schutz-Ganzkörperanzug, Teenager-Mädchen in Burkini, Tunika darüber und Kopftuch, Windelträger, Badeanzüge, nasse T-Shirts. Das Treptow-Köpenicker-Toleranzedikt wirkt. Und der ganze Wirbel erweist sich rückblickend als Sturm im Wasserglas. Es gibt eigentlich nichts, worüber man sich aufregen müsste.

Die offizielle Hinweistafel am Eingang zu Plansche sagt nun: „Die Badebekleidung muss die primären Geschlechtsmerkmale vollständig bedecken. Das gilt für alle Geschlechter.“ Gleiches Recht für alle. Laut Wikipedia sind primäre Geschlechtsmerkmale die „Geschlechtsorgane, die vornehmlich der direkten Fortpflanzung dienen, wie z.B. Vulva, Vagina, Ovarien, Uterus, Hoden, Nebenhoden, Samenwege und Penis.“ Brust ist sekundär.

Gabriella L., die im vergangenen Jahr den Platzverweis bekam, hatte im Januar Klage nach dem Berliner Antidiskriminierungsgesetz (LADG) eingereicht. Eine Entscheidung steht noch aus.