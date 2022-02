Berlin - Viele Mieter in Berlin bekommen in diesen Wochen Post vom Vermieter. Dabei geht es um die neue Heizkostenverordnung. Sie schreibt vor, dass Vermieter ihre Mieter von diesem Jahr an monatlich über den Energieverbrauch für Heizung und Warmwasser informieren müssen, sofern die Wohnung mit einer fernablesbaren Messtechnik ausgestattet ist.