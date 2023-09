Die Bundesregierung hat die Teillegalisierung von Cannabis eingeleitet. Doch andererseits will sie nun mit einer Werbekampagne vor den sozialen und gesundheitlichen Folgen ihrer eigenen Maßnahme warnen. Das Ministerium von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat bis Ende dieses Jahres 1,45 Millionen Euro für die Werbekampagne eingeplant.

So steht es in einer Antwort des Ministeriums der Parlamentarischen Staatssekretärin Sabine Dittmar auf eine Anfrage des AfD-Abgeordneten Leif-Erik Holm. Der wollte wissen, wie hoch die veranschlagten Kosten für die Informationskampagne „Cannabis legal, aber … Informieren statt Konsumieren“ der Bundesregierung sind, und wollte eine Aufschlüsselung der einzelnen Maßnahmen wie Agentur, Plakatwerbung, Radioschaltungen, Zeitungsanzeigen, Internetseiten und Flyer. Dazu kann die Staatssekretärin nichts sagen. Sie kann auch nicht die Gesamtkosten nennen, sondern nur die für dieses Jahr. Abschließende Kostenangaben einzelner Kampagnenmaßnahmen seien aufgrund des laufenden Haushaltsjahres nicht möglich, teilte sie mit.

Das Bundeskabinett hat im August die teilweise Legalisierung der Droge beschlossen. Demnach sollen der Besitz von 25 Gramm Cannabis und der Anbau von drei Hanfpflanzen für den privaten Gebrauch künftig legal sein. Speziellen Clubs oder Vereinen soll es erlaubt werden, Cannabis für ihre Mitglieder zu produzieren.

Eine Website, soziale Medien, Plakate und Printanzeigen

Das Bundesgesundheitsministerium will nach eigenen Angaben mit der Aufklärungskampagne „Cannabis legal, aber … Informieren statt Konsumieren“ die Zielgruppen zwischen zwölf und 25 in den Fokus nehmen. Denn Cannabis schade besonders dem noch wachsenden Gehirn, wie Lauterbach erläuterte.

Die Inhalte der Aufklärungskampagne sollen entsprechend dem Mediennutzungsverhalten der Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den sozialen Medien ausgespielt werden. So ist laut Ministerium im Herbst der Start einer zentralen Präventions-Website unter www.info-cannabis.de geplant. Flankiert werden die Maßnahmen durch Printanzeigen und Plakate im öffentlichen Raum. Zudem soll es Informations- und Präventionsmaterialien etwa für Schulen geben.

„Jetzt warnt Lauterbach schon mit Steuergeldern vor den Folgen seiner eigenen Politik“, sagte Leif-Erik Holm der Berliner Zeitung. „1,5 Millionen Euro für eine rosarote Infokampagne in peinlich bemühtem Jugendslang, die absolut niemanden vom Kiffen abhalten wird. Ein Gesundheitsminister, der sich für die Legalisierung einer Droge einsetzt, deren Konsum gravierende gesundheitliche und psychische Folgen haben kann, ist schlicht fehl am Platz.“

Lauterbach im Werbevideo für Cannabis-Start-up

Mit der Werbekampagne, die vor den Risiken des Cannabis-Konsums warnen soll, hat das Gesundheitsministerium außer einem Unternehmen aus Bensheim auch eine Berliner Agentur beauftragt, die während der Corona-Pandemie für das Ministerium auch die Kampagne „#wirbleibenzuhause“ betreute.

Unklar ist noch, wann das Gesetz in Kraft treten wird. Der Bundestag muss die Teillegalisierung noch beschließen. Auch der Bundesrat muss sich damit befassen. Allerdings kann er es nicht stoppen, da es in der Länderkammer nicht zustimmungspflichtig ist. Bundesgesundheitsminister Lauterbach, der maßgeblich daran beteiligt war, die Legalisierung voranzubringen, gab sich gegenüber dem MDR überzeugt, dass das Gesetz bis zum 1. Januar 2024 in Kraft sei.

Derweil geriet Lauterbach in die Kritik, er habe sich vor den Werbekarren eines privaten Cannabis-Unternehmens spannen lassen. Es geht dabei um ein Video des Start-ups Kejf, das der Musiker Paul Würdig alias Sido mitgegründet hat. Das Unternehmen will nach eigenen Angaben „Vorurteile gegenüber Cannabis abbauen“.

Lauterbach ist in dem Film, in dem es um Themen rund um die Cannabis-Legalisierung geht, als Interviewpartner zu sehen. Er und Sido duzen sich. Auf die Frage, wann er das letzte Mal „einen durchgezogen“ habe, antwortet der Minister: „Das ist länger her. Weil es so gut gewirkt hat, habe ich mir gedacht, da darf ich mich nicht dran gewöhnen.“

Gegenüber Spiegel online sagte Timo Lange, Sprecher des Berliner Büros der Initiative Lobbycontrol: „Bundesminister sollten sich nicht von einzelnen Unternehmen vor den Werbekarren spannen lassen.“