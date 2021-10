Berlin - Nein, so geht es nicht. Nachdem bereits der Bundespräsident und seine Mitarbeiter wegen einer geplanten Sanierung des Schloss Bellevue und des Bundespräsidialamtes für fünf Jahre in ein Ausweichquartier ziehen sollen, das für 137 Millionen Euro extra noch errichtet werden muss, kommt es für die Steuerzahler nun noch dicker: Das Bundeswirtschaftsministerium soll seinen Dienstsitz in der Scharnhorststraße in Mitte ebenfalls wegen einer Sanierung verlassen. Das gefundene Ausweichquartier soll jedoch nicht nur für fünf, sondern gleich für 15 Jahre angemietet werden. Kostenpunkt: 240 Millionen Euro.

Selbst wenn man zugrunde legt, dass bei Bauarbeiten in Berlin eine gewisse Skepsis in Bezug auf Fertigstellungstermine durchaus angebracht ist, scheint eine derartige Zeitplanung doch reichlich übertrieben. Wir reden von einer Sanierung des Bundeswirtschaftsministeriums, nicht von einem Neubau mit Architektenwettbewerb, Bebauungsplanverfahren und Bürgerbeteiligung. Es ist schwer nachvollziehbar, dass die Sanierung des Ministeriums länger als fünf Jahre dauern soll, wenn sie gut vorbereitet ist.

In der Phase der Sondierungen

Da reicht es auch nicht, wenn zur Rechtfertigung erklärt wird, dass die Büros ja zur Not von anderen Behörden genutzt werden können, falls sie doch nicht gebraucht werden. Die Planung für die Unterbringung muss von vornherein so ausfallen, dass keine Überkapazitäten entstehen. Deswegen sollten diese Pläne sofort gestoppt werden. Da die teure Anmietung mitten in die Phase der Sondierungen zur Regierungsbildung fällt, gilt die Aufmerksamkeit der Parlamentarier leider gerade anderen Themen.

Wenn das Parlament den Vorgang nicht aufhält, bleibt als letzte Hoffnung nur der Bundesrechnungshof. Er muss den Fall prüfen und, sollte sich der Verdacht der Steuergeldverschwendung bestätigen, die Verantwortlichen benennen, damit sie zur Rechenschaft gezogen werden können.