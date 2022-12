Thilo Mischke: So lange wir uns noch wundern, gibt es Hoffnung für diese Welt

Krieg in der Ukraine, Reichsbürger in Deutschland, Klimawandel. Unser Kolumnist denkt im Brandenburger Wald über das Elend der Welt nach. Und über das, was sie schön macht.

Es ist die Erschöpfung am Ende des Jahres, die mich glücklich macht. Weil sie zeigt: Ich habe etwas geschafft. Sitze am Fenster in Brandenburg und blicke auf einen See, der noch etwas unentschlossen versucht, sich mit einer Schicht Eis zuzudecken.

„Du musst unbedingt eine schöne Weihnachtsgeschichte für die Berliner schreiben“, lautet eine Nachricht meiner Mutter. Während ich mit meinem Notizbuch darüber nachdenke, was das für eine Geschichte sein könnte, wie ich sie erzählen sollte, platzt in Berlin ein Aquarium, wird in Deutschland nicht mehr richtig geheizt, sterben in der Ukraine Menschen, ist in Katar die Weltmeisterschaft und beweist unser Planet, ganz ultimativ, dass sich sein Klima ändert und damit uns gierige Menschen vertilgt. Es ist schwer, sich auf eine Weihnachtsgeschichte, auf ein Wunder zu konzentrieren, wenn die Welt und wir Menschen uns wirklich große Mühe geben, das Wundern zu verlernen.

Ich ziehe mir warme Sachen an, eine lange Unterhose, der eisige Wind Brandenburgs zieht sonst an meiner Haut, trage Handschuhe, die ich mir an einer Tankstelle in den USA gekauft habe. Kein Schal, auch keine Mütze. Meine Mutter würde schimpfen.

Und ich laufe durch den Schnee, der hier noch liegt. Keine Autos. Die Hände tief in den Taschen höre ich Musik und versuche mich zu wundern, zu freuen, auf das, was kommt.

Ich denke an die Kernfusion, die nicht funktioniert, aber doch so schön ist, in ihrer Reinheit, in ihrem Versprechen, saubere Energie zu erzeugen. Ich denke an Artemis, an die Mondmission der Amerikaner und an die Raumfahrt, während links von mir der See liegt und rechts ein Wald, in dem die winterliche Stille lauert.

Ich denke daran, dass Moderna einen Impfstoff gegen Hautkrebs entwickelt, dass wir innerhalb kürzester Zeit eine Pandemie in den festen Griff des menschlichen Geistes genommen haben. Dieser Geist, der sich einen Impfstoff ausdenken kann.

Weihnachten - „Ein kurzes Vergessen, ein kurzes Wohlfühlen“

Wie ein alter Mann falte ich die Hände auf dem Rücken, atme durch den Mund, die Wangen rot, die Augen feucht vor Kälte. Die Abwesenheit von Ablenkung in diesem Wald macht mich glücklich.

Ich denke an alles, was mich fasziniert und bin beruhigt, dass es noch da ist. Die Wunder der Wissenschaft, die Wunder der Literatur und der Kunst, die in dieser Welt eigentlich keinen Platz mehr haben.

In einer Welt, in der ermordete Teenager dafür benutzt werden, eine Politik zu verurteilen. In der Reichsbürger verharmlost werden, als spinnerte Rentner, in der nicht darüber geredet wird, warum diese Menschen Hoffnung in Umsturzideen finden. Warum werden sie mit der „letzten Generation“ verglichen? Die nervt, ja, aber die will nichts umstürzen, nur mahnen.

Das alles spielt hier im Wald keine Rolle. Bald ist Weihnachten. Wir können das, wir Menschen, kurzes Vergessen, kurzes Wohlfühlen. Und wir sollten das tun, gerade jetzt die letzten Wochen dieses Jahres nutzen, den Hass und die Wut abzulegen. Wir sollten füreinander da sein. Wir müssen uns im Frieden die Hand reichen. Niemand reicht mehr die Hand, wenn Krieg ist.

Die Freunde, die hinter mir in diesem Wald laufen, die mich eingepackt und gesagt haben: „Du hast zu viel gearbeitet, du ruhst dich jetzt in Brandenburg aus“, sie reichen mir die Hand und passen auf mich auf. Sie geben mir Kraft, an eine Weihnachtsgeschichte zu denken. Eine, die Mutter sich gewünscht hat. Auf dem Rückweg ins Haus denke ich darüber nach, dass mein Bruder Vater wird, und ich damit Onkel. In den nächsten 14 Tagen.

In diese Welt hinein wird ein kleiner Mensch gezeugt, ohne Angst vor dem Ende. Ein Mensch, der alles verändern kann, wenn er nur möchte. Wenn wir ihm das Wundern beibringen und nicht das Fürchten. Die Alten als Lehrer des Wunders, was kann es Schöneres geben.