Thilo Mischke über Abschiebungen: Es ist gefährlich, unsere Werte zu verraten

Ein Wind weht vom Nordatlantik durch die Lobby des teuren Hotels, in dem ich jetzt sitze. Nachdem Bundeskanzler Olaf Scholz auf dem Titel des Spiegels mit der Forderung nach mehr Abschiebungen abgedruckt wurde, dachte ich über Abschiebungen nach. Saß in meiner warmen Berliner Wohnung und beobachtete von meinem Telefon aus die Welt. Das war am Sonntag. Jetzt ist Donnerstag und ich bin in Gambia. Um genau diese Haltung zu verstehen, um diesen Satz des Bundeskanzlers verstehen zu können. Ich will hier auch eine Erklärung finden dafür, warum wir nicht miteinander auskommen, wir Menschen. Ich bin hier, um eine Erklärung dafür zu finden, warum wir so hassen.

Antisemitischer Hass im Internet, befeuert durch jene, die behaupten, sie seien die Guten. Eiseskälte im Internet macht den warmen Herbst vergessen. Die Schreie nach Abschiebung, durch die CDU, durch die FDP, durch die AfD und nun auch durch die Grünen und SPD sind doch auch Schreie der Verzweiflung. Nichts zeigt mehr Hilflosigkeit, nichts ist gefährlicher als das Wegschieben eines Problems. Das Unter-den-Teppich-kehren. Nicht reagieren, nicht Bezug nehmen, nicht Stellung beziehen. Sich anbiedern, besonders unter Druck, macht schwach, macht verletzlich und vor allem eins: angreifbar.

Werte verraten. Ob politische, journalistische oder menschliche Werte – es ist immer gefährlich, das zu tun.



Ich sitze hier in Gambia, verfolge die Nachrichten und weiß, gerade mal 300 Meter weiter sitzt ein Mann, den ich eigentlich begleiten will, nach seiner Abschiebung. Aber alles ist anders geworden. Nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe.

Abgeschoben: Vom Görlitzer Park zurück nach Gambia

Dieser Mann sitzt in einem kleinen, dunklen Zimmer, ich im Zimmer daneben. Ich saß daneben, bin jetzt umgezogen. Ein feuchter Raum, gammlig von der Hitze und der fehlenden Lüftung, ich höre ihn telefonieren und ich höre seine Verzweiflung. Darüber, wieder hier zu sein, nach 13 Jahren, ich höre das Unverständnis über die Welt in seiner Stimme, und ich fühle keinen Schmerz, weil die Welt nun mal so ist.



Ungerecht.



13 Jahre war er weg, floh von hier über Libyen, über das Mittelmeer, über Italien, bis in den Görlitzer Park. Und jetzt? Ist er wieder hier.

In diesem luxuriösen Hotel könnte ich zerbrechen an dieser Welt, deren Fundament gerade so blutig ist, weich vom Blut der Getöteten, der Abgeschobenen, der im Hass Ermordeten, das eben diese Welt in sich zusammensacken könnte.



In Gambia trinke ich Cola Zero und denke an Zuhause, an diese Welt, die keine schwarzen Menschen zulässt, denke an die Menschen, die auf die Straße gehen, gegen Einwanderung, und denke daran, dass die Probleme Deutschlands oft den Menschen mit Migrationshintergrund angehaftet werden. Schuld sind immer die anderen, Verantwortung will niemand übernehmen.

Menschen brauchen Feinbilder, wenn sie die Welt nicht mehr verstehen

Ich habe eine wichtige Regel des Lebens in Afghanistan gelernt, auf dem Hof eines Hauses in Kabul. Da habe ich noch geraucht und oft in den Himmel gesehen und mich gewundert, wo ich auf der Welt gerade bin. Dieses Wundern ist jetzt verschwunden. Ich weiß immer sehr genau, wo ich stehe, wo ich bin.

Ich saß dort, mit einem afghanischen Freund, den ich vermisse, und er brachte mir frisches Opium. Ich hatte ihn danach gefragt, ich war neugierig. Aber er, er legte die Hand auf meine Schulter, sah mich an und riet mir davon ab.



„Wenn es dir schlecht geht“, sagte er, „wirst du immer daran denken, wie gut es dir mit Opium ging.“ Ich habe es nicht geraucht, weil ich wusste, es würde mir noch oft schlecht im Leben gehen.

Wir sprachen über Hass und den Ursprung des Hasses, über die Taliban und darüber, wie sehr die Menschen immer Feindbilder brauchen, wenn sie die Welt nicht mehr verstehen.



Feindbild Jude

Feindbild Journalist

Feindbild Demokrat

Feindbild Corona

Feindbild Andersdenkende

Feindbild LGBTQ+

Es ist einfach, in Zeiten wie diesen ein Feindbild zu finden. Wichtig ist, wie man sich dazu verhält, wie man sich dagegen stellt, gegen diese Feindbilder.



„Sei niemals so wehrlos wie ein Baum“, sagte dieser afghanische Freund damals, als wir darüber sprachen, wie wir uns gegen den Hass stellen können. Ich wusste nicht, was er meinte. Und dann sagte er: „Der Griff der Axt ist aus demselben Material wie der Baum, der gefällt wird.“ Und ich habe sofort verstanden, was er meint.

Liebäugle nicht mit dem Hass, biedere dich nicht an, mach dich nicht gemein mit dem Hass. Lass ihn nicht zu, er wird dich auf Abwege bringen. Er wird dich fällen, zum Sturz bringen. Das könnte diese afghanische Redewendung bedeuten.



