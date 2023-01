Berliner Armutsbeauftragter vom Bundespräsidenten geehrt

Ehre, wem Ehre gebührt: 70 Bürgerinnen und Bürger aus ganz Deutschland wurden an diesem Dienstag im Schloss Bellevue von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Ehefrau Elke Büdenbender für ihr besonderes zivilgesellschaftliches Engagement beim Neujahrsempfang gewürdigt. Darunter waren auch eine Berlinerin und zwei Berliner, unter anderem der Armutsbeauaftragte Thomas de Vachroi. Die Berliner Zeitung berichtete bereits mehrfach über ihn, weil er sich in der Stadt für obdachlose Menschen und Menschen am Existenzminimum einsetzt.

„Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen, aber bin nur der Kopf. Derjenige, der vorn steht und alles in die Wege leitet. Ohne mein Team wäre meine Arbeit gar nicht möglich“, sagt Thomas de Vachroi der Berliner Zeitung.

Der Berliner Armutsbeauftragte des Diakoniewerks Simeon und des Kirchenkreises Neukölln hat im Haus Britz (Neukölln) sein Büro, wo er sich auch noch um pflegebedürftige Bewohnerinnen und Bewohner kümmert. De Vachroi ist es mit seinem Team gelungen, obdachlose Menschen während des Lockdowns mit mehr als 20.000 Lunchpaketen auf der Straße von Neukölln zu versorgen, als die Tee- und Wärmestube, die das Diakoniewerk Simeon betreibt, schließen musste.

Martha Meta Kemmerich aus Spandau hat 33 Pflegekinder betreut. Volkmar Otto

Die Armut sei in der Corona-Krise sichtbarer geworden, weil mehr Menschen in Existenznot geraten sind, und jetzt mit der Energie- und Preissteigerungskrise sei es wichtiger denn je. „Für Armut braucht sich keiner zu schämen. Es ist kein Makel“, sagt de Vachroi. Sein Wunsch: Dass die Bundesregierung das Thema auf ihre Prioritätenliste setzt. Die Menschen sollen zurück in die zivile Gesellschaft finden.

Der Berliner Armutsbeauftragte ist seit 2017 im Dienst, sein Amt ist bislang einmalig in Deutschland. Er hat schon selbst ein Projekt entwickelt: In Neukölln soll bis Ende 2024 die „Tee-und Wärmestube Plus“ entstehen, eine Begegnungsstätte mit 16 Appartements für Obdachlose.

Was es bedeutet, am Existenzminimum zu leben, weiß auch Martha Meta Kemmerich. Die Berliner Zeitung hatte vor kurzem über die 65-Jährige berichtet, die 33 Pflegekindern ein Zuhause gegeben hat, aber nun Angst um ihre Altersversorgung hat, da ihr nur 980 Euro Rente bleiben. Auch ihr dankte der Bundespräsident beim Neujahrsempfang für ihre 20-jährige Arbeit als Pflegemutter. Als stellvertretende Vorsitzende des Aktivverbund e.V. unterstützt sie auch Pflegefamilien.

Kemmerichs Kinder kamen aus schwierigen Familien, teilten ihr Leben mit ihr in ihrer Vierzimmerwohnung in Spandau. Milan und sein Pflegebruder sind die letzten Kinder, die die 65-Jährige bei sich aufgenommen hat. Sie geht in diesem Jahr in Rente. Das jedoch ist zu einem Problem geworden. Die, die sich ein Leben lang bemühte, Kindern eine sichere Zukunft und Existenz zu geben, muss nun um ihre eigene Zukunft fürchten.

Brandenburger Gäste

Felix Ben Heilmann ist einer der jüngsten unter den geladenen Gästen. Der 21-Jährige sitzt im Bezirksbeirat Lichtenberg von und für Menschen mit Behinderung und ist dort seit 2022 Vorsitzender. Sein Ziel: Chancengleichheit und Teilhabe am öffentlichen Leben für Menschen mit Handicap. „Ich würde mich sehr freuen, wenn der Bezirk inklusiver wird. Nur wenn alle an einen Tisch geholt werden und die Probleme gemeinsam angegangen werden, kann nachhaltig etwas passieren“, sagt er. Heilmann hat selbst eine Behinderung und sitzt im Rollstuhl. Er weiß, wie schwer der Alltag noch immer für Menschen mit Handicap zu bewältigen ist und welche Barrieren sich für sie, zum Beispiel beim Bahnfahren und Fliegen auftun. Er studiert, neben seinem Amt im Bezirksbeirat Lichtenberg, Telematik an der Technischen Hochschule Wildau (Brandenburg). Demnächst will er mit anderen Jugendlichen eine europäische Begegnungswoche organisieren.

Felix Ben Heilmann aus Lichtenberg setzt sich für Inklusion ein. Volkmar Otto

Unter den Gewürdigten waren auch sieben Brandenburger: Gisela Gehrmann aus Potsdam. Sie gründete 2005 das Projekt- und Bildungs-Café Schickes Altern. Florian Hanich aus Brandenburg an der Havel kümmert sich als Rettungssanitäter ehrenamtlich um sanitätsdienstliche Absicherungen bei Veranstaltungen. Zudem unterrichtet er die Jugendgruppe „Sani-Kids“ in Erster Hilfe.

Kathleen Jedan aus Frauwalde (Großkmehlen) ist seit 2009 Kämmerin des Tschernobylkinder-Hilfeverein e.V. Der Verein ermöglicht Kindern aus strahlenbelasteten Gebieten Ferienaufenthalte. Barbara und Frank Lübbermann aus Mahlow engagieren sich beim ehrenamtlichen Dienst des Bezirksamtes Friedrichshain-Kreuzberg und der Sozialkommission in Kreuzberg und machen Hausbesuche bei Seniorinnen und Senioren.

Frank Schütz aus Golzow/Oderbruch engagiert sich als ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Golzow seit 2014 für neue Perspektiven seines Ortes, unter anderem für ein Flüchtlingsprojekt. Dirk Robinski aus Cottbus ist einer von drei männlichen Mitgliedern im Jazz Dance Club Cottbus 99 e.V. und ist dort seit acht Jahren Vorsitzender. Im Verein trainieren auch Kinder und nehmen an Wettkämpfen bis zur Zweiten Bundesliga teil.