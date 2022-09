Ihre Mode-, Reise-, Porträt- und Berlinfotos machten Sibylle Bergemann (1941–2010) berühmt, doch das Herz der Fotografin gehörte Hunden. Die entdeckte sie selbst in Graffitis – wie an einer New Yorker Wand. Dazu kamen Doggen, Schäferhunde, Pinscher und viele Mischlinge, schlafend unter Bäumen, bellend vor Türen. In Venedig liegt ein Jack-Russell-Terrier vor einem Palazzo. Frieda von Wild, Tochter von Sibylle Bergemann und Nachlassverwalterin, kommentiert dieses Foto, „ohne den Hund würde das Foto nicht hier hängen.“

Gesehen habe Sibylle Bergemann zuerst immer die Hunde. „Mit der Kamera stets parat fotografierte sie sofort, die Umgebung gab es dazu.“ Mit den Hunden Kontakt aufzunehmen, mit ihnen zu spielen, das wäre nie infrage gekommen. „Sibylle war schüchtern, ihr reichte der Anblick.“

Überhaupt hat Frieda von Wild den Rundgang durch die Ausstellung begonnen mit dem Satz „Überall sind hier Hunde.“ Weil Sibylle Bergemann eben einfach ein Hunde-Mensch war.

Wer hat hier das Sagen, fragt sich der Betrachter bei diesem Foto: Stabil auf vier Pfoten steht Rosa auf dem Dach des Wartburg-Autos, unter der Französischen Bulldogge sind Frauchen Sibylle Bergemann und Herrchen Arno Fischer zu sehen. Frieda von Wild vermutet: „Wahrscheinlich war Rosa eigentlich die große Liebe meiner Mutter.“

Die Hunde waren wie Freunde

Aufgewachsen mit Hunden setzte Sibylle Bergemann die familiäre Tradition Anfang der 70er zuerst mit Rosa fort. Die kleine Hündin und bald auch ihr ungeplanter, aber herzlich willkommener Nachwuchs mit einem Dackel lebten als Familienmitglieder „wie Freunde mit uns“. Glückliche liebevolle Beziehungen mit langen Spaziergängen. Nach Frieda Wilds Interpretation ist die Liebe zu Hunden begründet in der starken Hinwendung von diesen Tieren zum Menschen. „Wer freut sich so intensiv, wenn man nach Hause kommt?“

Selbst auf den legendären Modefotografien für die DDR-Modezeitschrift Sibylle verstecken sich Hunde. Nur bei genauem Hinschauen zu erkennen ist auf einem Foto von 1976 ein Rehpinscher, der sich an die Beine von Model Susi schmiegt. Hunde gehörten bei Sibylle Bergemann einfach dazu.

Ausstellung „Stadt Land Hund“ in der Berlinischen Galerie (bis 10. Oktober 2022), Alte Jakobstraße 124–128, 10969 Berlin-Kreuzberg