Die männlichen Pfauen sind Angeber. Das verfängt bei den weiblichen Tieren der Vögel. Nun ist Balz- und Brutzeit auf dem Eiland in der Havel.

So einer ist Vorbild für ehrgeizige männliche Pfauenküken: Ein erwachsener Hahn schlägt zum Balzen mit seinen Federn das prächtige Rad, hier auf der Pfaueninsel.

So einer ist Vorbild für ehrgeizige männliche Pfauenküken: Ein erwachsener Hahn schlägt zum Balzen mit seinen Federn das prächtige Rad, hier auf der Pfaueninsel. Gerd Engelsmann

Mirko Wunderlich hört es, wenn die Pfauenküken bald schlüpfen. Auf der Pfaueninsel in Zehlendorf beschreibt der Landwirtschaftsmeister, wie sie das ankündigen: „Ein, zwei Tage vorher piepst es recht laut und deutlich aus den Eiern. Dann ist klar, es ist so weit.“

Jedes Jahr ab Mai ist Kinderstube auf dem Eiland in der Havel. Die kleinen Pfauen picken sich raus auf die Welt. „Mit ihrem scharfen Eizahn hacken sie von innen Eihaut und -schale auf.“ Das kann durchaus eine Weile dauern, siehe oben. Anstrengend ist es auch, deshalb müssen die Kleinen stundenlange Pausen machen.

Die reine Zucht der seltenen weißen Pfauen

Das Wunder der Natur vollzieht sich auf der Pfaueninsel unter Obhut von vier Mitarbeitern der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg. 35 bis 40 Pfauen laufen zurzeit dort frei auf der Insel herum. „Unser Ziel ist die Zucht der namensgebenden Tiere. Besonders die reine Zucht der seltenen weißen Pfauen wollen wir bei uns vermehren.“

Eine Defekt-Mutation ist die Ursache für die weißen Federn des Pfaus. GERD ENGELSMANN

Drei- bis viermal täglich schauen die menschlichen Geburtshelfer nach den Eiern. „Alles in Ordnung? Die Wärme im Inkubator perfekt bei 37,6 Grad? Ist die Pfauenmutter auf der Naturbrut in der Anzuchtvoliere gesund und munter? Sind neue Erdenbürger eingetroffen?“ Im Inkubator kann das gesichert geschehen. Eine Naturbrut im Unterholz oder Gebüsch ist auf der Insel nicht mehr möglich – Waschbären und Füchse haben immer Appetit.

Im Brutschrank, dem Inkubator, ist das Pfauenküken frisch geschlüpft. GERD ENGELSMANN

Auf der untersten von drei Schubladen im Inkubator sitzt ein gerade geschlüpftes Kleines. Die noch bräunlichen Federn dicht um sich zusammengefaltet schaut es angstlos zu Mirko Wunderlich. Der hebt die zwei daneben liegenden zwei Schalenteile hoch. „Man sieht, wie sie aufgehackt wurden.“ Ganz schön stabil wirken sie. Dabei wurde die Eierschale während der 28 Tage Brutzeit immer dünner. Der Kalk dient den werdenden Vögelchen zum Knochenaufbau.

Das erhebt sich nun, steht sofort stabil da auf den zarten Beinen und schüttelt sich zurecht. Vorsichtig umfasst es Mirko Wunderlich mit seiner Hand. Ab geht es in den daneben stehenden Käfig, dort wuseln bereits mehrere Wachtel-, Sperber- und Seidenhuhnküken umher. Von oben wärmt die Rotlichtlampe, darunter wärmt sich das junge Leben selbst durch gegenseitiges Bekuscheln. Wenige Schritte, dann ist auch das Pfauenküken mittendrin. Aber mit seinem langen Hals schaut es über die anderen hinweg und ist weiterhin zu erkennen.

Mirko Wunderlich kümmert sich mit seinen drei Kollegen um die Tiere auf der Pfaueninsel. Dazu gehören neben Pfauen, Hühnern und Wachteln auch Ponys und Wasserbüffel. GERD ENGELSMANN

Schließlich ist so ein Pfau etwas ganz Besonderes. Davon sind zuallererst und zutiefst die Pfauenmänner selbst überzeugt. Mirko Wunderlich berichtet amüsiert über das Imponiergehabe, wenn sich die Fähre der Insel nähert. „Dann warten die Pfauenhähne schon gleich an der Anlegestelle aufs Publikum.“

Stolz wie ein Pfau, das ist kein Sprichwort, sondern die Wahrheit

Das ruft beeindruckt „Ah“ und „Oh“, macht viele Fotos, während die Angeber vor ihnen mit bis zu einem knappen Meter langen schillernden blau-grünen oder weißen Schwanzfedern ihr Rad schlagen. Sie stolzieren hin und her, drehen und wenden sich ausgiebig. Aufmerksamkeit zu erhaschen ist das Ziel. Laut und hoch geschrien wird natürlich auch dabei. „Sind halt Männer“, schmunzelt Mirko Wunderlich. Stolz wie ein Pfau ist kein Sprichwort, sondern die Wahrheit.

So weit muss es der kleine Pfau aus dem Inkubator erst einmal bringen, bis dahin wird er noch viel lernen. Oder ist es eine Sie? „Frühestens in einigen Monaten können wir das erkennen“ sagt Mirko Wunderlich. Dann hat sich das männliche Geschlechtsorgan in der sogenannten Kloake herausgebildet.

Nur wenige Stunden alt ist das Pfauenküken. GERD ENGELSMANN

Statt sich über „Wer bin ich“ Gedanken zu machen, widmen sich die Küken also zunächst der Schule des Lebens. Die besteht aus Scharren nach und dem Picken von Futter wie Insekten und Körnern und dem Trinken aus den Wasserbehältern.

Was sonst die Glucke ihren Kindern vormacht, wissen die Nachkommen aus dem Inkubator ohne sie. „Durch die Weitergabe aus den Genen“, erklärt Mikro Wunderlich. „Wir tauschen alle drei Jahre Tiere mit Zoos und Züchtern aus, so bekommt unsere Population frisches Blut aus anderen Genpools.“ Das schützt vor Inzucht und ihren degenerierenden Folgen.

Spaziergang der Pfauen über die Insel Gerd Engelsmann

So gefallsüchtig die männlichen Pfauen sind, so pragmatisch geht es bei den Hennen zu. „Morgens spazieren sie in der Gruppe los, umrunden den Tag über einmal die Insel und haben während der Balzzeit von Februar bis Juni Begegnungen mit Hähnen – wenn es sich ergibt.“ Das passiert, wenn ihnen einer gefällt.

Kommt ein Pfauenhahn dem anderen in die Quere und respektiert dessen Revier nicht, wird er vom Rivalen weggefaucht, -gehackt und verjagt. Solche Irritationen stören die Hennen null. Genauso wenig, wie sich zu viert oder fünft einen einzigen Hahn zu teilen. Offene Beziehungen sind bei Familie Pfau normal.

Die Voliere auf der Pfaueninsel Gerd Engelsmann

Bald gehen die aufregenden Balz- und Brutzeiten auf der Insel zu Ende. Die Küken verlieren ihre Eizähne, die Großen ihre Schleppenfedern. Das laute Geschrei nimmt ab, zuletzt wird es still, auch abends und morgens beim Schlafen auf den Bäumen. Das Leben geht seinen alltäglichen Gang. Inzwischen auch für die Neuankömmlinge.