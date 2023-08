Wenn menschliche Mamis mehrere Kinder bekommen, ist das Staunen groß. Aber gleich zwanzig Babys auf einen Streich? Auf solch einen Babyboom kann jetzt die Nacktmullmutter im Tierpark Berlin stolz sein. Große Würfe sind völlig normal bei dieser Tierart.

Als ich jüngst beim Habitat der Mäuseverwandten im Giraffenhaus war, amüsierte mich das emsige Getue in den durchsichtigen Plexiglasröhren und -käfigen. Winzige nur daumennagelgroße Nacktmullbabys wuseln dort hin und her. Die Kinderstube der Heterocephalus glaber! Nacktmulle sind heimisch tief in den Böden afrikanischer Halbwüsten in Kenia, Somalia und Äthiopien.

Nur die Königin bekommt Nachwuchs

Am 31. Juli war es so weit, erzählt mir Svenja Eisenbarth von der Zoo-Pressestelle. Die Königin kam darnieder. Und wie es sich für Königinnen so gehört, hat sie jede Menge Personal, das sich nun um die Aufzucht ihrer Kinder kümmert. „Ein Nacktmullstaat umfasst etwa achtzig Tiere, regiert von einer Königin. Nur sie bekommt Nachwuchs. Die übrigen Mitglieder der Nacktmullkolonie haben verschiedene Aufgaben, wie Graben von Gängen, Transport von Futter und auch die Unterstützung bei der Aufzucht der Jungtiere.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Das ist viel Arbeit, lässt sich im Tierpark beobachten. Die Kleinen rennen hin und her, krabbeln über- und untereinander, kippen um, rappeln sich wieder auf, ruhen plötzlich erschöpft aus. Die erwachsenen Nacktmulle sind immer hinterher, wie Kita-Erzieherinnen versuchen sie, Ordnung zu halten. Mit ihrer Schnauze stupsen sie die aufgeregte Kinderschar auseinander, befreien sie von den Sägespänen, die im Bau herumliegen.

Niemals aber setzen sie ihre Vorderzähne ein, auch wenn sie noch so groß sind. Gewalt ist nicht Teil der Erziehungsmethoden. Die Zähne verwenden die Nacktmulle nur zum Graben der Gänge und Höhlen ihrer verzweigten großen Bauten. „Durch ihren besonderen Sitz vermeiden sie, dass das Tier ständig Erde verschluckt.“

Warum die Nacktmullkönigin so viele Kinder bekommt, erklärt sich auch aus den hierarchischen Strukturen der Nagergesellschaft. Nur die Königin wird schwanger. Svenja Eisenbarth erklärt, dass der Weg zur Herrschaft im Nacktmullstaat sehr selten ist für das Säugetierreich. „Grausam, brutal und blutig.“



Potenziell könne jedes weibliche Tier Königin werden. „Die Weibchen sind sozusagen in einem inaktiven Zustand, bis die dahin regierende Königin stirbt oder abgesetzt wird.“ Dann werde es gewalttätig. „Die potenziell neue Königin tötet die Aspirantinnen und verändert sich auch morphologisch, sie wird heller und bekommt ein Gesäuge.“