11 Uhr, S-Bahnhof Südkreuz: Eine dreiköpfige Familie steht am Bahnsteig der S41 Richtung Neukölln. Sie sehen aus, als warten sie auf die Ringbahn. Nur warum hat der Mann einen Kescher in seiner rechten Hand? Will er Schmetterlinge fangen?



Plötzlich springt der Mann auf die Gleise der S-Bahn, hält den Kescher mit beiden Händen fest umklammert. Er knallt ihn auf den Boden und hat offenbar etwas gefangen: eine Berliner Stadttaube. Er zieht den Kescher brutal wie einen Sack zu und klettert mit der flatternden Taube zurück auf den Bahnsteig, übergibt den Kescher seiner Frau.

Man muss sich vorstellen, dass viele Menschen so wie ich fasziniert und abgestoßen zugleich zugeschaut haben. Doch niemand hält die drei auf. Alle sehen aus, als stellen sie sich wie ich diese Fragen: Warum fängt jemand Tauben? Will er sie essen? Oder verfüttern? Oder braucht er Brieftauben?



Das Kind tut so, als habe es nichts bemerkt oder es schon oft erlebt. Die Frau löst die Taube heraus und mit einem schnellen Handgriff (knack) dreht sie der Taube den Hals um. Sie nimmt ihr Handy in die rechte Hand und fotografiert die tote Taube in der linken Hand. Sie gehen in Richtung Rolltreppe und machen weitere Erinnerungsfotos von der Taube.

Keine Anzeige für den Taubenmörder

Gut was los in den Berliner S-Bahnhöfen. Vielleicht liegt es an der brechenden Hitze, dass die Menschen verrückte Dinge tun, vielleicht sind sie aber auch alle einfach wahnsinnig geworden. In Schöneberg jedenfalls scheint nicht mehr alles so schön. Es gibt ja diese Videos von dasistberlinbitch. Die zeigen immer so Dinge, die man zum Teil nicht glauben kann. Das ist so ein Treffen mit dem Absurden, bei dem ich gar nicht weiß beim Erzählen später im Büro, ob ich lachen oder weinen muss. Es war einfach: krass!

Als ich mich wieder gefangen habe, renne ich zu den Securitys und melde den absurden Vorfall. Doch die Polizei berichtet später, dass kein Vorfall gemeldet wurde. Aber was ist mit den anderen Berlinern los? Dass der armen Taube der Hals umgedreht worden ist, haben mindestens fünf weitere Personen mitbekommen, nur ich war die Einzige mit einem halben Nervenzusammenbruch.

Lediglich eine ältere Dame, die neben mir am Bahnsteig stand, meinte: „Oh Gott, das ist mir zu früh, so was kann ich jetzt noch nicht ertragen.“ Als ich dann endlich in der S-Bahn saß und mich von dem Ort des Schreckens entfernte, rief ich sofort meinen Freund an. Ich erzählte ihm von der Absurdität meines Morgens. Er wiederholte immer nur die gleichen Worte: „Das ist komplett wahnsinnig, vollkommen verrückt.“ Mein Croissant habe ich leider nicht mehr aufessen können.