Berlin - Der Fischhändler in der Markthalle Neun in Kreuzberg ist am Montag und Dienstag geschlossen. Aber an dem blauen Stand hängt ein Zettel: „Bestellen Sie Meeresfrüchte bis Sonntagabend, um sie bis Mittwoch oder Freitag geliefert zu bekommen.“ Laut Vorwürfen der Tierschutzorganisation PETA gehören dazu auch lebendige Hummer und Seeigel, Langusten und Austern. Das bedeute Tierquälerei.

„PETA fordert das Unternehmen auf, diese tierquälerische Praxis zu beenden“, so die Tierrechtsorganisation, die einen Import- und Verkaufsstopp lebender Tiere fordert. Man stehe bereits seit Februar mit der Geschäftsführung des Fischladens in Kontakt und appelliere, auf ein veganes Sortiment umzustellen, habe bisher aber noch keine Antwort darauf erhalten.