Ferdinand von Schirach, der Jurist und Schriftsteller, hatte in der vergangenen Woche bei Markus Lanz einen denkwürdigen Auftritt. Er kritisierte die Art und Weise, wie MeToo-Berichterstattung (in ihrer Form der Verdachtsberichterstattung) eingesetzt werde, um Existenzen zu zerstören – ohne dass der Presse in jedem Fall ausreichend Beweise vorliegen würden, um eine Berichterstattung zu rechtfertigen.

Pikanterweise bezog sich Ferdinand von Schirach ausgerechnet auf den Fall Till Lindemann und kritisierte die Berichterstattung gegen den Frontmann der Band, die vom Spiegel ausgegangen war.

Heute, ein paar Tage nach der Lanz-Sendung, hat die Berliner Staatsanwaltschaft die Öffentlichkeit darüber in Kenntnis gesetzt, dass alle Ermittlungen gegen Till Lindemann eingestellt wurden. Laut den Anwälten des Frontmanns lag keine einzige Anzeige der angeblich betroffenen Frauen vor. Die Staatsanwaltschaft hatte Ermittlungen wegen der Verdachtsberichterstattung im Spiegel und zahlreicher Anzeigen von empörten Lesern aufgenommen.

Das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit

Das Magazin hatte in den vergangenen Tagen bereits eine Schlappe erleiden müssen. Das Landgericht Hamburg hat in einer mündlichen Verhandlung eine einst­weilige Ver­fügung von Mitte Juli gegen das Magazin bestätigt, dernach der Spiegel nicht mehr verbreiten dürfe, Lindemann habe nach Konzerten Frauen mit K.o.-Tropfen betäubt, um sie sexuell zu missbrauchen. Das Presseportal Meedia schreibt dazu: „Das Gericht sehe darin eine un­zu­lässige Verdachts­bericht­erstattung“. Unberührt vom Urteil ist die öffentliche Kritik an Lindemann und die Art und Weise, wie er junge Frauen nach Konzerten für Aftershow-Partys rekrutiert haben soll.

Medienmacher vom Spiegel und alle Journalisten, die sich auf die Spiegel-Recherchen bezogen haben, müssen nun ein Dilemma aushalten. Deutsche Gerichte sehen derzeit kein strafwürdiges Verhalten im Fall von Lindemann. In der Sendung wurde sogar die Vermutung aufgestellt, dass die Presse derartige MeToo-Fälle ausschlachten würde, um mit MeToo-Geschichten Abos zu verkaufen.

Schirach plädiert dafür, dass Medien, wenn sie einen strafrechtlich relevanten Vorwurf gegen einen Menschen erheben, der sich im Nachhinein als unwahr herausstellt, Schadensersatz zahlen müssen. Das würde Journalisten motivieren, bei Verdachtsberichterstattung besonders gewissenhaft zu arbeiten. Die Spiegel-Berichterstattung wäre in diesem Fall dann wohl nuancierter und vorsichtiger ausgefallen.

Was ist strafrechtlich relevant?

Für die Presse könnte der Fall Lindemann eine komplizierte Aufarbeitung zur Folge haben. Rein rechtlich ist Lindemann, Stand heute, unschuldig. In den nächsten Wochen dürfte sich die Diskussion also eher um moralische Fragen drehen und um Lindemanns Verhalten. Wie ist sein Frauenbild? Hat er seine Macht gegenüber jungen Frauen ausgenutzt? Wann ist bei Sex ein Ja ein Ja und wann nur ein Jein? Die Presse könnte sogar so weit gehen und schlicht zu dem Ergebnis kommen, dass das Sexualstrafrecht verschärft werden muss und, um ein Beispiel zu nennen, dass Sex zwischen einer 15-Jährigen und einem 60-Jährigen nicht das Gleiche ist wie zwischen einer 15-Jährigen und einem 21-Jährigen. Das kann man so finden. Das deutsche Recht sieht darin aber, Stand heute, keinen Unterschied.

Die Berichterstattung der vergangenen Monate hat immer wieder behauptet, dass Lindemanns Verhalten strafrechtlich relevant war. Dies lässt sich bislang nicht bestätigen. Falls es dabei bleibt und keine der strafrechtlich relevanten Vorwürfe sich erhärten, müssen sich viele Medien den Vorwurf gefallen lassen, nicht klar zwischen strafrechtlich relevanten Anschuldigungen und einer moralischen Diskussion über toxische Männlichkeit zu unterscheiden.

Die indexierten Passagen im Spiegel hätten in der ersten Version erst gar nicht veröffentlicht werden dürfen. Doch die Vorwürfe gegen Lindemann, sie bleiben in großen Teilen haften. Für uns Journalisten sollte also nicht die Diskussion sein, ob Verdachtsberichterstattung richtig ist. Manchmal ist sie legitim, wenn harte Beweise vorliegen. Auch dass eine Diskussion über toxische Männlichkeit weiter geführt werden muss, ist klar. Für Journalisten sollte sich aber die Diskussion vielmehr darum drehen, welche Verantwortung man als Pressevertreter gegenüber angeblichen Opfern und angeblichen Tätern hat. Nur so kann das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit aufrechterhalten werden. Und genau dieses Prinzip ist eines der höchsten Güter, das wir in Deutschland haben.

