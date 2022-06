„Mit dem 1. Juni beginnt die Saison. Sie beginnt, von Raritäten abgesehen, mit Erdbeeren. Dann folgen die süßen Kirschen aller Grade und Farben; Johannisbeeren, Stachelbeeren, Himbeeren schließen sich an. Ende Juli ist die Saison auf ihrer Höhe“, schreibt Theodor Fontane in seinen Wanderungen durch die Mark Brandenburg.

Und kommt dann auf die „Schuten“ zu sprechen, die Kähne, mit der die Werderanerinnen (es waren immer Frauen!) das Obst mit der Kraft ihrer Arme nach Berlin schifften, um es dort auf dem Werderschen Markt zu verkaufen. Abgefüllt wurde das Obst in Holztienen, eine Art Eimer, und pro Tag war die Menge von 3000 (!) Holztienen nicht unüblich. Die Bezeichnung „Schuten“ deute darauf hin, so Fontane, dass Holländer in dieser Gegend einwanderten und ihre Kenntnisse der Agrikultur einbrachten. Mitte des 19. Jahrhunderts lösten dann Dampfschiffe die Ruderboote ab.

Postkarten vom Baumblütenfest

Da die Insel nur rund einen Kilometer lang und 400 Meter breit ist, kann sie gut mit dem Boot umrundet werden. An der Brücke, die auf die Insel führt, gibt es einen Bootsverleih, der vom Paddelboot über Elektroboote und Flöße auch Motorboote verleiht. Etwas versteckt auf einer Seite der Brücke liegt ein kleiner Platz am Ufer, auf dem man durch einen Bilderrahmen auf das Panorama der Insel mit Kirche und Mühle schauen kann, den sogenannten Postkartenblick.

Postkarten mit diesem Blick schickten Berliner schon Anfang des 20. Jahrhunderts an ihre Verwandtschaft, wenn sie Werder zum Baumblütenfest besuchten. Heute sieht es in den schmalen Gassen des Inselortes nicht viel anders aus. Das Kopfsteinpflaster wurde überall belassen, und auch die tönernen Rinnen auf dem Gehweg, durch die das Regenwasser abfließen kann.

imago Schon immer ein Hit: Werder und die Bismarckhöhe auf einer Postkarte von 1935. Von dort aus hat man den besten Blick über das Geschehen.

Am Marktplatz in der Mitte des Dorfes sitzt man äußerst gemütlich neben einem Springbrunnen unter der Dorflinde und hat praktisch den gesamten Inselort im Blick. Vor den kleinen Häuschen der Inselbewohner stehen Tonkrüge mit Blumen, daneben Bänke zum Ausruhen – ein südländisches Flair ist hier nicht zu verleugnen. An verschiedenen Stellen der Insel sind Fototafeln aufgestellt, auf denen zu sehen ist, wie die Insel zu DDR-Zeiten aussah – nämlich in einem ruinösen Zustand. Davon ist heute nichts mehr zu sehen, praktisch alle Häuser sind fein herausgeputzt.

Arielle: eine Institution seit DDR-Zeiten

Sehr romantisch ist auch der Platz am höchsten Punkt der Insel vor der Heilige-Geist Kirche. Daneben das Rathaus, das 1879 aus einer alten Fachwerkschule umgebaut wurde. Daran schließt sich das ehemalige Gefängnis an, das heute die Tourismus-Information beherbergt. Am Hang steht eine scheinbare historische Windmühle, die gegen 1,50 Euro Eintritt auch von innen besichtigt werden kann. Die echte war im Jahr 1973 abgebrannt, aber die Werderaner vermissten sie und sammelten Geld, um für 6000 DDR-Mark 1985 einen Ersatz zu kaufen, eine Mühle, die zuvor in Klossa stand.

Heute gibt es in Werder noch ganze fünf Fischer – auf der Insel lautet die Institution, die es schon zu DDR-Zeiten gab, Arielle. Am Eingang des Fischrestaurants an der Uferpromenade kommt man an einer imposanten Sammlung von Fischköpfen vorbei, weiter hinten hängen riesige Reusen von hohen Gestellen herab, daneben staken Holzlatten zirkelförmig im Boden, mit denen die Reusen befestigt werden. Auf der Karte dominiert allerdings Fisch aus Meeresgewässern. Einheimischer Fisch scheint bei der Kundschaft wenig gefragt zu sein, obwohl er sogar im Haus geräuchert wird. Ihre Ruppigkeit scheint sich die Frau an der Theke allerdings noch aus DDR-Zeiten bewahrt zu haben, Service ist hier ein Fremdwort. Bis zum Herbst gilt bei Arielle: Selbstbedienung. Das Restaurant soll dann aber wieder öffnen.

Nicht jedermanns Sache: Wein aus Brandenburg

Um zu sehen, wie Obstwein hergestellt wird, fährt man am besten zu Bauer Schultz, dessen Hof auf der nahe gelegenen Elisabethhöhe liegt. „Der Wein ist auch in der Feinschmeckeretage im Berliner KaDeWe erhältlich“, betont Schultz, sichtlich stolz auf sein süffiges Produkt. Eine Vorliebe hat Schultz für alte Obstsorten, die auch schon vor 150 Jahren angebaut wurden und die geschmacklich intensiver sind als heutige Sorten. Für den Klassiker, den „Knupperkirschwein“ nutzt der Obstbauer die Sorte „Große schwarze Knorpelkirsche“, für den Schlehenwein die Sorte Merzig.

Auch Wein wird in Werder wieder angebaut: und zwar auf dem Wachtelberg, nur einen Kilometer von der Insel entfernt. Nachdem diese Lage 100 Jahre lang brachlag, wurde hier der Anbau 1985 wieder aufgenommen. Wein aus Brandenburg ist allerdings nicht jedermanns Sache, und so spotteten Studenten schon im 16. Jahrhundert: „Märkischer Erde Weinerträge – gehen durch die Kehle wie ’ne Säge.“

Auf Sanddorn hat sich dagegen Christine Berger im Nachbarort Petzow spezialisiert. Da viele Ortsansässige den Sanddorn, den es auch zu DDR-Zeiten schon gab, nicht mehr mögen, exportiert sie ihre supergesunden Produkte jetzt in die ganze Republik. Rund 70 verschiedene Produkte stellt sie aus der leuchtend orangen Beere her - von Sanddornsaft über Marmelade bis zur Sanddorn-Salami.

Den schönsten Blick über die gesamte Insel hat man von der Bismarckhöhe, zu der eine Straße von der Gaststätte „Zum Scharfrichter“ führt. „Zum Scharfrichter“, im ältesten Haus von Werder, war eines besten Restaurants des Städtchens, ist jetzt leider geschlossen. Im 17. Jahrhundert befand sich hier die Henkerei, die auch dann und wann zur Tat schritt.

imago Postkartenblick, Rahmen inklusive.

„Die Bismarckhöhe war eine von sechs Höhengaststätten, die vor 100 Jahren zahlreiche Ausflügler anlockten“, erzählt Jürgen Raßbach, der auf der Bismarckhöhe das Christian-Morgenstern-Literaturmuseum leitet. Morgensterns Dichtung ist sehr eigen und benutzt manchmal Wörter, die niemand versteht, wie etwa: „Kroklokwafzi? Semmememmi!/ Seiokrontro – prafriplo:/ Bifzi, bafzi; hulalemmi:/ quasti basti bo…/ Lalu lalu lalu lalu la!/ Hontraruru miromente/ zasku zes rü rü?/ Entepente, leiolente/ klekwapufzi lü?/ Lalu lalu lalu lalu la!/ Simarar kos malzipempu/ silzuzankunkrei (;)!/ Marjomar dos: Quempu Lempu/ Siri Suri Sei []!/ Lalu lalu lalu lalu la!“ Das laut nachzusprechen, macht nicht nur Kindern Laune.

Von den einstmals sechs Höhengaststätten ist nur noch die Bismarckhöhe übrig, allerdings weist in Werder noch kein Schild auf dieses Museums-Kleinod hin. Morgenstern, übrigens ein enger Vertrauter von Rudolf Steiner, besuchte Werder einen Tag lang im Jahr 1895. Vom Bahnhof Werder lief er mit einigen Freunden auf den Galgenberg, weil ihn die Bezeichnung neugierig machte. Hier gründeten die Kumpane den Bund der „Galgenbrüder“, später folgten daraus Morgensterns „Galgenlieder“.

„Zu den patriotischen Kaiserzeiten war die freigeistige Literatur Morgensterns ein starker Antipol, in weiten Kreisen der Bevölkerung war Morgenstern nicht gut angesehen“, erzählt Raßbach. So ist auch überliefert, dass die Kumpane sehr schnell aus dem damaligen Restaurant Galgenberg hinausbefördert wurden. Der aus Bayern stammende Morgenstern, der schon im Alter von 42 Jahren an Tuberkulose starb, war zu Lebenszeiten nicht sehr erfolgreich. Heute aber kommt keine Lyriksammlung ohne ihn aus, und Reich-Ranicki wählte drei Gedichte von Morgenstern aus für seine 100 Gedichte des Jahrhunderts.

Im Gebäude ist noch ein Ballsaal mit riesigen Dimensionen original erhalten, der heute für Hochzeiten genutzt wird. Es gibt zwar auch einige kleine Hotels auf der Insel, doch wer sich mal etwas besonderes gönnen will, sollte eine der drei Ferienwohnungen am Südufer mieten, die auf einem privaten Areal mit eigenem Seezugang liegen. Dazu zählen die Remise, die Turmvilla und das „Bauhaus am See“ von 1932, ein Original Bauhaus von Architekt Peter Bartning, der als Mitentwickler der Bauhausidee gilt. Das Haus wurde in den 90er-Jahren in seinen Originalzustand zurückversetzt.