Berlin - Wer die S-Bahn oder einen Zug der Deutschen Bahn (DB) nutzen will, sollte sich auf Probleme einstellen. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat zu einem zweiten Streik aufgerufen, der an diesem Montag, um 2 Uhr auf den Personenverkehr ausgedehnt wird. Bis Mittwoch, 2 Uhr, sollen keine Fern-, Regional- und S-Bahn-Züge mehr verkehren. Davon ist auch Berlin und Brandenburg betroffen. Doch aller Voraussicht nach wird nicht der gesamte Bahnverkehr lahmgelegt.

Wer ist betroffen – und wer nicht? Der seit Monaten schwelende Tarifkonflikt betrifft die bundeseigene DB. Zum Bahnkonzern gehören die S-Bahn Berlin und das Tochterunternehmen DB Regio, das in der Hauptstadt-Region unter anderem stark genutzte Regionalexpresslinien wie die RE1, RE3, RE5 und RE6 betreibt. Besonderes Kennzeichen: Die Regionalzüge der DB sind rot lackiert. Nicht direkt betroffen sind andere Verkehrsunternehmen, etwa die landeseigenen Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Das bedeutet, dass U-Bahnen, Straßenbahnen, Linienbusse und Fähren auch während des zweiten 48-stündigen Streiks im DB-Personenverkehr wie geplant verkehren. Auch Bahnunternehmen, die kein Teil des Bahnkonzerns sind wie Flixtrain, die Ostdeutsche Eisenbahn (ODEG) oder die Niederbarnimer Eisenbahn (NEB), sind nicht direkt betroffen. Wenn aber Stellwerke bestreikt werden, sind auch dort Störungen möglich.

Werden trotz des Warnstreiks S-Bahnen fahren? Das größte Tochterunternehmen der DB in der Hauptstadt-Region konnte beim ersten Streik in diesem Tarifstreit, der den Reisezugverkehr in der vergangenen Woche 48 Stunden lang größtenteils lahmgelegt hat, rund ein Drittel des Betriebs aufrechterhalten. „Diesen Ersatzfahrplan wollen wir auch beim nächsten Streik ab diesen Montag wieder fahren“, hieß es am Wochenende. Auf https://:sbahn.berlin gibt es aktuelle Informationen.

Welche S-Bahnen sollen während des Streiks verkehren – und welche nicht? Dort, wo für die Fahrgäste wenige oder keine Alternativen bestehen, soll es weiterhin S-Bahn-Verkehr geben, wenn auch in einem reduzierten Takt – tagsüber alle 20 Minuten, abends ab 21 Uhr alle 40 Minuten.

Das ist geplant: Die S2 verkehrt Bernau–Lichtenrade und Lichtenrade–Blankenfelde.

Die S25 pendelt wie gewohnt zwischen Hennigsdorf und Teltow Stadt.

Die Linie S3 wird auf den Abschnitt Erkner–Ostbahnhof verkürzt.

Die S46 soll auf das Teilstück Schöneberg–Königs Wusterhausen beschränkt werden.

S5 ist verkürzt auf Strausberg Nord–Charlottenburg.

Die S8 verbindet Birkenwerder mit Schönhauser Allee, aber nur alle 40 Minuten.

Die S85 fährt zwischen Pankow und Schöneweide, wo sie zur S9 wird – Endstation Flughafen BER Terminal 1–2.

Dagegen werden die Linien S26, die Ringlinien S41 und S42, die S45, S47 und S75 eingestellt. Nach Wartenberg und Spandau werden ebenfalls wieder keine S-Bahnen fahren. Insgesamt sechs Streckenabschnitte sind erneut außer Betrieb: Schönhauser Allee–Westkreuz–Schöneberg (westlicher Ring), Neukölln–Treptower Park (südöstlicher Ring), Charlottenburg–Wannsee, Charlottenburg–Spandau, Springpfuhl–Wartenberg sowie Schöneweide–Spindlersfeld.

Auf Grund des Streiks der GDL wird es ab morgen, den 23. August, 2:00 Uhr bis Mittwoch, den 25. August 2021, 2:00 Uhr zu massiven Beeinträchtigungen des S-Bahn Verkehrs kommen. Ein Ersatzfahrplan ist vorbereitet. https://t.co/vCa9QthDC6 pic.twitter.com/IDwrt6Q1Tn — S-Bahn Berlin (@SBahnBerlin) August 22, 2021 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Wie sieht es mit der BVG aus? Weil sie dem Land Berlin und nicht zur DB gehört, ist die BVG auch von diesem Streik nicht betroffen. Allerdings sollten sich Fahrgäste auf vollere Fahrzeuge einstellen. Wo es operativ machbar sei, würden größtmögliche Fahrzeuge im Einsatz sein, teilte das Unternehmen mit. Beim jüngsten Ausstand vor gut einer Woche seien die Kapazitäten in den gelben Bussen und Bahnen aber fast durchgängig ausreichend gewesen. „Weil es auf den Straßen voraussichtlich voller wird, sollten insbesondere die Fahrgäste von Bussen und Straßenbahnen vorsorglich etwas mehr Zeit einplanen. Wir appellieren an alle: Nehmen Sie aufeinander Rücksicht und haben Sie Geduld, falls es etwas langsamer zugeht“, so Betriebsvorstand Rolf Erfurt.

Werden in Berlin und Brandenburg auch DB-Regionalzüge verkehren? Während des ersten Streiks gelang es, zumindest einen Teil des Verkehrs aufrechtzuerhalten. So gab es auf den Linien RE1, RE3, RE5, RE6 und RE7 vereinzelte Fahrten mit Zügen, zum Teil auch mit Bussen. Auf einigen Linien gab es dagegen überhaupt keinen Verkehr mit DB Regio, etwa auf den Regionalbahnen RB10, RB14, RB55 und RB66. Auch der Flughafen-Express FEX von Berlin zum BER verkehrte nicht. Tipp für Reisende nach Potsdam: Geplant ist, dass die brandenburgische Landeshauptstadt weiterhin auch per S-Bahn erreichbar ist. Die Linie S1, die normalerweise in Wannsee endet, soll dorthin verlängert werden. Dagegen verkehrt die S7 während des Arbeitskampfes nicht nach Potsdam, die Züge aus Ahrensfelde kehren in Friedrichstraße um.

Wie komme ich zum BER? Reisenden wird empfohlen, auf den RE7 oder die S-Bahn auszuweichen. Die S85 soll im 20-Minuten-Takt von Pankow über Ostkreuz nach Schöneweide verkehren, von dort fährt sie als S9 zum Bahnhof Flughafen BER Terminal 1–2. Weil die BVG nicht betroffen ist, sollte auch eine Anfahrt über Rudow in Erwägung gezogen werden: mit der U-Bahn-Linie U7 nach Rudow, von dort aus weiter mit dem Bus X7. Eine weitere Alternative: Der Airport-Shuttle BER1, der siebenmal täglich zwischen dem Rathaus Steglitz und dem Flughafen verkehrt, buchbar unter bex.de.

Wie sieht es im DB-Fernverkehr aus? Während des Streiks in der vergangenen Woche konnten rund 25 Prozent des Fernverkehrs aufrechterhalten werden, teilte die Bahn mit. Erwartet wird, dass das auch beim zweiten Streik ab heute möglich sein wird. Einige Züge werden verkehren, zum Teil mit größeren Kapazitäten als sonst. Weil es voll werden könnte, wird eine Sitzplatzreservierung empfohlen. Generell rät die Bahn aber: „Bitte verschieben Sie Ihre für Montag, den 23.08. sowie Dienstag, den 24.08. geplanten Fernverkehrsreisen, wenn Sie nicht zwingend fahren müssen.“ Die Bahn will im Internet unter www.bahn.de aktuelle Informationen bereitstellen. Außerdem wurde eine Sonderhotline eingerichtet – mit der Telefonnummer (08000) 99 66 33.

Was ist geplant? Zwischen Berlin, Hannover und dem Rhein-Ruhr-Gebiet wird ein Zwei-Stunden-Takt angestrebt. Zwischen Berlin und Hamburg, Berlin, Leipzig und Nürnberg sowie Berlin, Erfurt und weiter in Richtung Frankfurt am Main sind mehrere Fahrten pro Tag geplant. Einzelne Zugfahrten soll es zwischen Berlin und Stralsund geben. Dagegen sollen zwischen Berlin und Dresden Busse verkehren – im Zwei-Stunden-Takt. Zwischen Berlin, Leipzig und Nürnberg ist ebenfalls ein Busverkehr geplant.

Was ist, wenn ich eine Reise mit der DB gebucht habe und ich nicht fahren möchte? Auch während dieses Streiks gelten besondere Kulanzregelungen, so die Bahn. Alle Fahrgäste, die ihre für den Zeitraum 23. bis 25. August gebuchte Reise nicht antreten müssen, haben die Wahl. Entweder können sie die Reise kostenfrei stornieren – oder sie dürfen ihr Ticket bis zum 4. September flexibel nutzen.