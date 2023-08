Mexikanische Studentin: Obduktion bestätigt eindeutig ihre Identität

Die Obduktion der in Berlin tot aufgefundenen mexikanischen Studentin Maria S. ist abgeschlossen. Das teilte die mexikanische Botschaft in Berlin im Einverständnis der Familie der 24-Jährigen am Donnerstagabend mit. Anhand der Fingerabdrücke sei die Identität eindeutig festgestellt worden, heißt es. Die Autopsie habe zudem bestätigt, dass es keine Spuren von Gewalteinwirkungen gebe, heißt es in einer Mitteilung.

Es würden nun Ermittlungen geführt, die die genaue Todesursache und den Zeitpunkt des Todes der jungen Frau bestimmen sollen. Diese Ermittlungen würden geschätzt acht bis zwölf Wochen dauern, teilte die Botschaft mit. Man unterstütze und begleite die Eltern der jungen Frau in dieser schmerzhaften Situation und wolle ihnen eine zeitnahe Rückführung des Leichnams der Tochter in die Heimat ermöglichen.

Die Leiche der Studentin war am vergangenen Sonnabend im Teltowkanal in Treptow gefunden worden. Ein Spaziergänger hatte den leblosen Körper auf dem Wasser treiben sehen und Polizei und Rettungskräfte alarmiert. Damit endete eine zweiwöchige intensive Suchaktion durch die Polizei sowie Freunde und Bekannte der jungen Frau, die sich über ganz Berlin und bis ins Ausland erstreckte.



Maria S. war vor fünf Monaten zum Studium nach Berlin gekommen, sie lebte in einem Studentenwohnheim in Adlershof. Am Abend des 22. Juli verschwand sie spurlos aus ihrem Zimmer. Sie ließ ihr Handy im Wohnheim zurück.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Zwei Tage später flogen die Eltern der Studentin nach Berlin, um ihre Tochter zu suchen. Die Polizei suchte die Umgebung des Wohnheims sowie Gewässer ab, auch Spürhunde kamen zum Einsatz. Freiwillige – Kommilitonen, Freunde und Bekannte der Studentin – beteiligten sich an täglichen Suchaktionen. Sie verteilten Flyer mit dem Bild der Vermissten.



125 Suchtrupps hätten durchschnittlich je dreieinhalb Stunden die Stadt auf der Suche nach Maria S. durchstreift, teilten die Organisatoren der Suche mit. Dabei hätten sie insgesamt mehr als eintausend Kilometer zurückgelegt, hoffend, die junge Frau noch lebend zu finden.

Auch die Polizei ging mit einem Foto von Maria S. an die Öffentlichkeit. Es gebe Hinweis darauf, dass sich die 24-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befinde, hieß es in der Vermisstenmeldung. Insgesamt waren bei der Vermisstenstelle der Polizei rund 120 Hinweise eingegangen.



Die mexikanische Botschaft rief noch einmal dazu auf, die Trauer und Privatsphäre der Eltern der Studentin zu respektieren.