Berlin - Das Laub alter Bäume rauscht sacht im Wind, Sitzbänke laden zu einer Pause ein. Der Verwaltungscampus der Flughafengesellschaft FBB in Schönefeld ist eine Insel der Ruhe. Doch das so idyllisch wirkende Gelände südöstlich von Berlin hat eine dunkle Geschichte. Die Backsteinbauten sind während der nationalsozialistischen Diktatur entstanden – als Zentrum einer Rüstungsfabrik, in der zuletzt mehr als 15.000 Menschen Kampfflugzeuge und Bomben herstellten. In sechs Lagern waren über 5.000 Zwangsarbeiter hinter Stacheldraht eingesperrt. „Die Henschel-Flugzeugwerke waren ein Ort der Vernichtung, des Schreckens, der Krankheit, des Hungers und des Todes“, sagte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup. Wissenschaftler haben die Geschichte des Werkes und des ersten Schönefelder Flugplatzes erforscht. Nun stellten sie ihr Buch vor.

Als Lütke Daldrup im März 2017 aus der Senatskanzlei im Roten Rathaus in das Verwaltungsgebäude der FBB in Schönefeld wechselte, war sein historisches Interesse geweckt. Damals fragte er sich: In wessen Auftrag wurden die Gebäude mit den Klinkerfassaden errichtet? Warum hat das Gebäude, in dem die Abteilung Schallschutz residiert, einen Wintergarten? Und wozu gehörten die Fundament- und Kellerreste, auf die man in der Nähe beim Bau des provisorischen Regierungsterminals stieß?