Tödlicher Angriff mit Kettensäge und Machete: Prozess beginnt in Berlin

Die Tat schockierte ganz Berlin. In der Nacht zum Freitag, dem 6. Januar dieses Jahres starb eine 52-jährige Frau in Lichtenberg nach dem mutmaßlichen Angriff ihres Nachbarn mit einer Kettensäge und einer Machete. Ab kommenden Dienstag muss sich der mutmaßliche Täter vor dem Landgericht Berlin verantworten. Die Staatsanwaltschaft strebt die Unterbringung des 35-Jährigen in einem psychiatrischen Krankenhaus an.

Deswegen gibt es in diesem Sicherungsverfahren auch keine Anklage-, sondern eine Antragsschrift. Und der Mann gilt nicht als Angeklagter, sondern als Beschuldigter. Die Bluttat ereignete sich in einem zehngeschossigen Plattenbau unweit der Herzbergstraße im Lichtenberger Ortsteil Fennpfuhl. In dem Haus soll der mutmaßliche Täter in einer Einzimmer-Wohnung im vierten Geschoss gelebt haben.

Im Zustand der Schuldunfähigkeit soll der Beschuldigte versucht haben, gegen zwei Uhr nachts mit einer Kettensäge, einer Machete und drei Messern bewaffnet in die benachbarte Wohnung zu gelangen, um seine Nachbarin zu töten.

Der 52-jährige Lebensgefährte der Frau soll sich dem Angreifer in den Weg gestellt, dabei mit den Händen in die Kettensäge gefasst und schon dadurch schwere Verletzungen davongetragen haben. Schließlich soll ihn der Beschuldigte im Gesicht und am Hals attackiert haben. Als der zur Tatzeit 34-Jährige geglaubt habe, den Mann getötet zu haben, soll er von ihm abgelassen, mit der Machete auf die Frau losgegangen sein und ihr mehrere Stichverletzungen zugefügt haben.

Durch den Lärm aufmerksam gewordene Nachbarn sollen damals die Polizei alarmiert haben, die nach wenigen Minuten an dem Haus eintraf. Offenbar gelang es den Beamten noch rechtzeitig, fünf brennende Wein- und Schnapsflaschen zu löschen, die der Beschuldigte schon zuvor mit Benzin und Stoffstücken zu sogenannten Molotowcocktails umfunktioniert und im Hausflur angezündet haben soll. Eine noch in der Nacht an den Tatort geeilte Polizeisprecherin erklärte damals mehreren Fernsehsendern, dass auch Entschärfer gerufen worden seien - um aufgefundene „Gegenstände zu begutachten“.

Kettensägen-Angreifer konnte festgenommen werden

Für die angegriffene Frau kam jede Hilfe zu spät. Sie verstarb noch am Tatort. Ihr Lebensgefährte kam mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus, eine Notoperation rettete ihm das Leben. Am Tatort soll die Kettensäge sichergestellt worden sein. Der Angreifer konnte von der Polizei festgenommen werden. Er wurde schon kurz nach der mutmaßlichen Tat in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

Als die Staatsanwaltschaft im April dieses Jahres das sogenannte Sicherungsverfahren beantragte, teilte sie mit, dass der Beschuldigte nach einem vorläufigen psychiatrischen Gutachten an einer psychischen Erkrankung leide und er demnach bei der Tatbegehung schuldunfähig gewesen sei. Ihm werden Totschlag und versuchter Mord sowie gefährliche Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen.

Der Beschuldigte soll bereits vor wenigen Jahren wegen Körperverletzung vor dem Amtsgericht Tiergarten gestanden haben, Opfer damals sein Vater gewesen sein.

Für den Prozess vor der 32. Großen Strafkammer, einer Schwurgerichtskammer des Berliner Landgerichts, sind bisher fünf Verhandlungstage vorgesehen. Ein Urteil könnte demnach Anfang Juli gesprochen werden. Der bei der Tat schwer verletzte Lebensgefährte der getöteten Frau ist in dem Verfahren Nebenkläger.