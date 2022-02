„Den unsagbaren Schmerz kann das Urteil nicht lindern.“ Nichts könne dies. Das sagt Willi Thoms an diesem Donnerstagvormittag. Thoms ist Vorsitzender Richter einer Strafkammer. Und an diesem 20. Verhandlungstag im Prozess um den schweren Unfall in Berlin-Mitte vor mehr als zwei Jahren spricht er das Urteil: Michael M. hat sich schuldig gemacht der fahrlässigen Tötung in vier Fällen und der fahrlässigen Gefährdung des Straßenverkehrs. Er wird zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wird. Zudem muss der 45 -jährige Unternehmer für die Dauer von zwei Jahren seine Fahrerlaubnis abgeben und dem gemeinnützigen Verein Fuss e. V., der die Interessen von Fußgängern vertritt, 15.000 Euro zahlen.

Michael M., der in schwarzer Jeans, schwarzem Rollkragenpullover und schwarzer Maske erschien, nimmt das Urteil scheinbar gefasst und reglos entgegen. Auch die Anwälte der Hinterbliebenen, die im Prozess Nebenkläger waren, folgen der Begründung für die Entscheidung ruhig und aufmerksam.

Am Abend des 6. September 2019 setzte sich Michael M. ans Steuer seines SUV, um mit seiner Mutter und seiner kleinen Tochter in eine nahe gelegene Pizzeria zu fahren. In der Invalidenstraße erlitt er einen epileptischen Anfall, sein rechtes Bein verkrampfte, drückte das Gaspedal des 400 PS starken Wagens bis zum Boden durch. Das Fahrzeug sei maximal beschleunigt, sagt der Richter. Mit mehr als 100 Kilometer pro Stunde raste das Auto auf den Gehweg und in die an einer Ampel wartende Menschengruppe. Von dem Unfall gibt es ein Video aus der Dashcam eines Taxis. „Darauf ist zu sehen, dass die Opfer keine Chance hatten“, sagt Thoms. Ein dreijähriger Junge, seine 64 Jahre alte Großmutter und zwei junge Männer, 28 und 29 Jahre alt, starben.

Nach den Worten des Richters hätte der Angeklagte erkennen können und müssen, dass er aufgrund seiner gesundheitlichen Vorgeschichte nicht in der Lage gewesen sei, ein Auto zu fahren. „Sie waren fahruntauglich“, sagt Thoms zu dem Angeklagten. Michael M. hatte im Mai 2019 einen ersten epileptischen Anfall erlitten und sich rund vier Wochen vor dem Unfall einer Hirnoperation unterzogen.

Zwar sei Michael M. von den Ärzten sensibilisiert worden, dass weitere Krampfanfälle auftreten könnten, sagt der Richter. Die Hauptverhandlung habe aber auch ergeben, dass die Mediziner den Angeklagten unrichtig, unzureichend oder nicht eindeutig belehrt hatten. Trotzdem sei Michael M. verpflichtet gewesen, vor der Fahrt eigenverantwortlich zu prüfen, ob er tatsächlich am Straßenverkehr teilnehmen könne, ohne sich oder andere zu gefährden. Der Unfall sei ein vermeidbares Unglück gewesen.

Da ist etwas passiert, worüber sie keine Kontrolle haben. Willi Thoms, Vorsitzender Richter

„Sie haben das Risiko eines erneuten Anfalls unterschätzt und nicht ernst genommen“, sagt Thoms zu dem Angeklagten. Wegen der teils widersprüchlichen Angaben seiner behandelnden Ärzte hätte der Angeklagte nachfragen müssen, welche Regeln für ihn gelten. Schon nach dem ersten Anfall im Mai 2019 hätte sich Michael M. zwölf Monate nicht hinter das Steuer seines Autos setzen dürfen. „Da ist etwas passiert, worüber sie keine Kontrolle haben.“ Thoms sprach auch ein strukturelles Problem an. „Es wäre wünschenswert, wenn die Fahrerlaubnisbehörde informiert wird“, wenn ein Autofahrer gesundheitlich nicht in der Lage sei, ein Fahrzeug sicher zu führen. Dann wäre vielleicht die Hemmschwelle höher, Auto zu fahren.

Michael M. hatte im Prozess eingeräumt, dass er nur zehn Tage vor dem verheerenden Unfall von seinem Neurologen vor dem Autofahren gewarnt worden sei. Die Kammer sah darin ein Teilgeständnis und hielt ihm zugute, dass er die Ärzte von ihrer Schweigepflicht entbunden hatte. Ohne diese Entbindung wäre es wohl schwer gewesen, den Angeklagten zu verurteilen, so Thoms. Zudem habe Michael M. sein tiefes Bedauern ausgedrückt und 50.000 Euro Schmerzensgeld gezahlt.

Die Anwälte der Hinterbliebenen zeigten sich mit dem in ihren Augen gut begründeten Urteil zufrieden. Das Gericht habe die Behauptung des Angeklagten widerlegt, er sei sich nicht bewusst gewesen, kein Auto fahren zu dürfen, sagt Christina Clemm. Ihr Kollege Pierre Stolle erklärt, in diesem Fall könne es kein gerechtes Urteil geben. Auch eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung mache die getöteten Menschen nicht wieder lebendig und nehme den Angehörigen nicht das Leid. Wichtig sei die Feststellung, dass die Verantwortung bei Michael M. und nicht bei den Ärzten gelegen habe.

Unklar ist, ob Michael M. das Urteil akzeptieren wird. „Wir werden es besprechen“, sagt sein Anwalt Robert Unger. Entscheidend sei, dass es eine Bewährungsstrafe gegeben habe. Zudem sei klar geworden, dass ein „ganz massives ärztliches Versagen“ vorgelegen habe. Sein Mandant sei falsch beraten gewesen und habe so die Situation nicht richtig einschätzen können.