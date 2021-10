Berlin - Als uns in der Redaktion eine Mail erreichte, die von Frauenfeindlichkeit mitten in Kreuzberg kündete, war ich bass erstaunt. Der Bezirk hat eigentlich einen anderen Ruf, gilt als aufgeklärt, fortschrittlich. Ich fuhr zum Hohenstaufenplatz. Und erlebte, wie drei wackere Streiter für Gerechtigkeit empört am WC-Häuschen standen: Männer können dort gratis pinkeln, Frauen hingegen müssen 50 Cent einwerfen, wenn sie ein dringendes Bedürfnis haben und es drinnen loswerden wollen.

Die drei Männer im besten Alter, lebenserfahren, abgeklärt, ein Toilettenputzer, der Leiter des Marktes auf dem Platz, der Markthändler, der uns über die irritierende Installation informiert hatte, erklärten mir ausführlich ihren Unmut. „Ausgerechnet hier in Kreuzberg“, sagte der Händler mehrfach und schüttelte dabei den Kopf. Von Kundinnen und Kunden sei er schon öfters angesprochen worden, „sie reagierten mit ungläubigem Erstaunen oder leicht verärgert“. Er selbst mag die Situation nicht aushalten. „Mir wird quasi ein Vorteil (das unentgeltliche Pinkeln) geschenkt, weil ich ein Mann bin und dieser Bevorteilung wird auch noch ein physisches Denkmal in Form eines Pissoirs gesetzt. Das ist zumindest ungerecht.“

71 dieser frauenfeindlichen WC-Häuschen gibt es in Berlin, insgesamt sollen es im kommenden Jahr 416 öffentliche WCs – auch in anderen Varianten – werden. Jan Thomsen, Pressesprecher Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, erklärt die Situation so: „Kostenlose Männerpissoirs wurden in einen Teil der Anlagen eingebaut, um das für alle (also Frauen und Männer) optisch wie olfaktorisch belastende Wildpinkeln von fast ausschließlich Männern mit einem niedrigschwelligen Angebot zu verhindern. Das gelingt vielerorts auch erfreulicherweise – allerdings in der Tat zum Preis der Ungerechtigkeit, dass Frauen das kleine Geschäft hier nicht ebenfalls kostenlos erledigen können.“

Dies sei im bisherigen System nicht lösbar: Offene Urinale für Frauen (wie jetzt für Männer) würden nach bisheriger Einschätzung nicht angenommen und sind sicherheitstechnisch zudem problematisch. Geschlossene, kostenlos zugängliche Räume mit Urinalen würden dagegen schnell zweckentfremdet und dadurch für niemanden mehr benutzbar. Das sei auch der Grund für die Schutzgebühr auf der normalen Toilette – sie verhindert, dass diese Räume so missbräuchlich genutzt werden und als öffentliche Toilette nicht mehr zu gebrauchen sind.