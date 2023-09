Liebe Karower Weiche, wie geht es dir? Schlecht, ich ahne es, sonst würdest du nicht meine Tagespläne ruinieren. Es fällt dir sicher schwer, dich zu äußern, so verbraucht musst du sein. Kannst keinen Dienst tun, funktionierst nicht. Ist vielleicht Betonkrebs, soll ja sehr zersetzend sein.

Ich wende mich als Fahrgast an dich, im Namen Tausender, denn uns allen raubst du seit Jahren die Zeit an immer derselben Stelle – am Karower Kreuz. Nie hören wir eine Erklärung über deinen Zustand. Ich erzähle dir nur mal von den Erlebnissen dieser Woche. Schon im Sommer gab es wochenlange Bauarbeiten ohne S-Bahn-Verkehr von Karow nach Pankow, auch letztes Wochenende wieder. Es lag vermutlich an dir. Es geht ja immer um dich, die ominöse Weiche. Wir nehmen dann die Busse und brauchen doppelt so lange.

Am Montag sollte die S2 nach Bernau wieder fahren, aber als ich um 22 Uhr vom Chor komme, endet die Fahrt jäh in Blankenburg, ohne jede Erklärung. Wer weiter nach Buch oder Bernau will, tja, Pech gehabt. Am Dienstag steige ich um 15.13 Uhr in Buch in die S2, zwischen Karow und Blankenburg bleibt sie stehen. Nun, ich habe auf meinen Behandlungstermin in Mitte zwei Monate gewartet und deswegen einen Zeitpuffer eingeplant. Aber die Bahn bewegt sich 40 Minuten überhaupt nicht, löscht die Anzeigen. Dann plötzlich fährt sie rückwärts.

Bahnsteig in Karow: Eine Frau heult

Der Bahnsteig Karow ist schon voller Fahrgäste, jetzt, Berufsverkehr. Wir stehen nun alle gemeinsam da, warten, keine Ansage, nichts. Sonst geduldige Berliner beginnen zu fluchen, leise, laut, manche zornig. Eine Frau mit Koffer heult, wird wohl nichts mit dem Flug. Alle Anzeigen geben bekannt: Weichenstörung. Sonst nichts. Auch die Fahrinfo-App steigt aus, Leute rätseln, welche der übervollen Busse sie in Richtung Bernau oder Pankow bringen könnten. Noch am nächsten Morgen fallen Züge aus.



Ich muss jetzt einen neuen Behandlungstermin finden. Allein in dieser Woche wurden Millionen Stunden berufstätiger Fahrgäste verschwendet.

Was sagt eigentlich die S-Bahn über die Weiche und ihre Störung? Nun, sie will die Fragen der Zeitung schriftlich. Dann entschuldigt sie sich für die „Unannehmlichkeiten“ und lobt sich sehr ausführlich für ihre riesigen Investitionen am Karower Kreuz. Die Frage, woran der Totalausfall lag, wie lange er dauerte, wann die Bauarbeiten hier mal ein Ende haben – so banale Dinge beantwortet die Bahn gar nicht erst.



Da kann man der Weiche nur Durchhalten wünschen bis zum nächsten Totalausfall.