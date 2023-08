Es liegt nahe, warum Christoph „Goeerki“ Gehrke Eier einkauft: Der 36-Jährige ist Fitness-Influencer; ausreichend Proteine dürfen beim Krafttraining nicht fehlen. Auf seinem Instagram-Kanal drehen sich für gewöhnlich alle Beiträge um Themen wie Sport, Ernährung und Gesundheit.



Am Montagabend im Supermarkt muss Gehrke allerdings ein so grauslicher Anblick ereilt haben, dass er sich entschied, etwas völlig anderes mit seinen 93.000 Followern zu teilen: In seiner Story filmt er, wie neben Eierkartons tote Rattenbabys in der Auslage liegen.

„Ich habe was richtig Ekelhaftes entdeckt“, sagt Gehrke auf Instagram, „das ist jetzt kein Scherz, guckt euch das mal an, was neben den Eiern liegt bei Lidl. Ist das widerlich. Das stinkt auch, das werde ich vorne melden.“ Der Influencer ist sichtlich geschockt. Auf die Presseanfrage der Berliner Zeitung reagierte er bisher nicht.

Ein Ausschnitt aus dem Video, dass der Fitness-Influencer „Goeerki“ in seiner Instagram-Story postete. Screenshot/ Christoph Gehrke Instagram

Mittwochmorgen meldete sich Gehrke erneut in seiner Story zu seinem Erlebnis im Lidl. Viele Followerinnen und Follower fehle das Verständnis, warum er dieses Video im Netz geteilt hat. Dazu sagt Gehrke: „Das ist der Lidl, in dem ich täglich einkaufe. Die Viecher übertragen einen Haufen an Krankheiten.“



Gehrke sei erst kurz vor Ladenschluss um 21 Uhr im Laden gewesen. Der Influencer vermutet, dass die Embryos schon einige Stunden dort gelegen haben müssen. „Dass da nichts passiert ist, das ist das Komische. Da muss ich Kritik üben.“

Nach Anfrage der Berliner Zeitung gab die Pressestelle von Lidl Deutschland an, umgehend nach der Feststellung des Vorfalls Maßnahmen eingeleitet zu haben und den Sachverhalt nun vollumfänglich prüfen zu wollen.



„Der Schutz der Verbraucher hat für Lidl in Deutschland allerhöchste Priorität. Dabei sind Produktsicherheit, Produktqualität sowie Sauberkeit und Frische in unseren Filialen zentrale Anliegen“, so heißt es in der Stellungnahme, und weiter: „Daher nehmen wir den Vorfall sehr ernst und bedauern es außerordentlich, dass unseren Kunden trotz unserer intensiven Qualitätsstandards Unannehmlichkeiten entstanden sind.“

Außerdem wolle man sich vielmals bei Christoph Gehrke für „die erlebte Situation“ entschuldigen und die Pressestelle versicherte, direkt Kontakt mit ihm aufzunehmen.



Berlin kämpft schon seit längerem mit einem vermehrten Aufkommen von Ratten in der Großstadt. Zu den größten Problemzonen zählten bisher Spielplätze, öffentliche Plätze, aber auch private Grundstücke. Mehrere Bezirksämter, darunter etwa Marzahn-Hellersdorf oder Lichtenberg, kündigten Anfang des Sommers verschärfte Bekämpfungsmaßnahmen an.



Wie die Rattenembryos in die Filiale kamen, bleibt zunächst unklar. Das zuständige Gesundheitsamt Treptow-Köpenick machte bisher keine Angaben.