Von der Ebertsbrücke zwischen Tucholskystraße und südlichem Spreeufer hat man einen malerischen Blick auf Berlin-Mitte. In Richtung Osten spannt sich ein atemberaubendes Panorama auf. Hobbyfotografen lieben diesen Ort. Bei Sonnenuntergang stehen sie zu Dutzenden mit ihren Objektiven dort. Die Abendsonne hüllt dann Bode-Museum, das Weltkulturerbe Museumsinsel und den Berliner Fernsehturm in diesen einmaligen Glow, den man sonst nur von Postkarten kennt. Und unten glitzert die Spree im letzten Licht des Tages. Nirgendwo scheint Deutschlands aufregendste Stadt in diesen Stunden schöner.

Doch der Schein trügt. Denn dieser Ort, vor allem die Kreuzung auf der Südseite der Brücke, die die Torstraße mit dem Prachtboulevard Unter den Linden verbinden soll, ist bei den Berlinern verhasst. Schlimmer noch: Seit nun mehr als 30 Jahren löst die Verkehrssituation hier Wut, Entsetzen, Ohnmacht, Gleichgültigkeit und manchmal sogar Tränen und Schmerzen aus.

„Wir sind ein Berlin“, so lautet Berlins klebriger Werbeslogan, der die Hauptstadt vom Schmuddel-Image einer „failed city“ befreien soll. Wer aber verstehen will, warum zwischen Anspruch und Wirklichkeit auch mehr als 30 Jahre nach der Wende immer noch ein tiefer Abgrund klafft, der muss eigentlich nur das Geschehen an der kleinen Straßenkreuzung zwischen Am Weidendamm, Kupfergraben und Geschwister-Scholl-Straße studieren.

152 Meter massives Stahlgeländer versperren den Weg

Marcus Glahn Die Kreuzung an der Ebertsbrücke, nur Minuten bevor das Chaos allmorgendlich beginnt.

Es ist sieben Uhr morgens an einem ganz normalen Mittwoch. Bis auf der Kreuzung der Sturm losbricht, sind es noch ein paar Minuten. Gerade noch Zeit, um sich einen Überblick zu verschaffen. Noch sitzt eine einsame Krähe auf den abgegriffenen Stahlgeländern, die hier an allen Seiten der Kreuzungen für Fußgänger ein einfaches Überqueren der Fahrbahn theoretisch nur durch einen Umweg von einigen hundert Metern möglich machen. Um genau zu sein: 152 Meter massives, einbetoniertes und bauchhohes Stahlgeländer (siehe Grafik). Und dieses Stahlgeländer, so unbedeutend es auch zu sein scheint, steht exemplarisch für eine Geschichte von Unfällen, Behördenversagen und Schlamperei.

Marcus Glahn Eine Gruppe amerikanischer Touristen überspringt das Geländer zwischen Am Kupfergraben, Ebertsbrücke und Am Weidendamm.

Jetzt herrscht Chaos auf der Brücke. Während hinten auf der Geschwister-Scholl-Straße ein gestresster Autofahrer in einem Ford Ka mit lautem Hupen und einem „Verpiss dich!“ einem jungen Fahrradfahrer die Vorfahrt nimmt, ist es oben schon passiert. Ein Unfall. Eine junge Frau, die strammen Schrittes von der Tucholskystraße über den Gehweg der Ebertsbrücke in Richtung Unter den Linden wollte, stand erst verwirrt vor dem Stahlgeländer, bis sie mit einem ungelenken Sprung plötzlich auf der Fahrbahn steht. Der heranrasende Radler versucht zu bremsen. Seine frische Bremsspur gesellt sich zu den vielen anderen auf dem Asphalt. Zu spät. Das Ausweichmanöver endet mit einem Knall im Geländer.

Der Mann liegt wie ein Käfer auf der Straße und hält sich den Arm, vom Ellenbogen tropft ein einzelner Blutstropfen auf die Straße. Die Dame hilft dem Mann auf. Während die beiden kopfschüttelnd und etwas geschockt am Geländer stehen, winkt die Familie aus Los Angeles uns von der anderen Straßenseite ebenso kopfschüttelnd zu. Auf dem Weg von der Friedrichstraße zum Pergamonmuseum haben sie sich gegen einen Sprung über das Geländer entschieden. Stattdessen hat man den Umweg von 169 Metern um die Geländer angetreten. Der sicherere, aber beschwerlichere Weg.

Mindestens 1400 Übersprünge in fünf Jahren

Uns fällt ein Mann mit Sonnenbrille, beigefarbenem Trenchcoat und Budapestern auf, der gekonnt über das Geländer steigt und auf der Fahrbahn zielsicher an den geparkten Autos Richtung Unter den Linden weitergeht. Wir halten ihn an. Er heißt Fabian von Ritter, ist Rechtsanwalt für Insolvenzrecht und nimmt mindestens dreimal die Woche diesen Weg. Er rechnet vor: Bei mindestens 180 Überquerungen im Jahr habe er in den fünf Jahren, seit er in der Tucholskystraße lebe, mindestens schon 900 Mal das Geländer übersprungen. Beruflich. Dazu kämen nochmal „bummelig“ 500 private Übersteigungen, wie er sagt. Macht mindestens 1400 Sprünge über das Geländer.

Marcus Glahn Das Geländer, um das es geht.

Wenn es regnet und er Schuhe mit Ledersohlen trage, dann tauche er auch schon mal unter dem Geländer durch: „Ein Übersprung ist dann zu gefährlich.“ Von Ritter zeigt uns genau die Stelle, an der er den Sprung macht. „Diesen Weg nehmen die Profis. Hier ist die Mittelsprosse ein bisschen niedriger“, sagt er, „das ist gelenkschonender.“ Uns fällt auf, dass die Geländer nicht aus einem Guss sind. Hier und dort, so scheint es, wurden später durch ungestüme Schweißnähte Teile hinzugefügt. Ein Mann im Blaumann zeigt genervt auf die gegenüberliegende Straßenecke Am Weidendamm, Geschwister-Scholl-Straße: „Vor zehn Jahren war dort noch eine Lücke im Geländer.“

Im Zuge der Recherche wird sich zeigen, dass der Mann recht hat. Der Grund für diese Fußgängereinschränkung ist allen Beteiligten zu diesen Zeitpunkt noch unklar. Wir bitten den Juristen im Trenchcoat um eine Bewertung. „Das ist völlig Banane hier“, sagt von Ritter. Regelmäßig beobachte er hier Unfälle. Erst vor einer Woche sei eine alte Dame auf dem Rückweg vom Friedhof schwer gestürzt und habe sich den Arm gebrochen.

Marcus Glahn Gerade ältere Menschen haben ein Problem, wenn sie die Ebertsbrücke überqueren. Die 85-jährige Ostberlinerin Marianne Irler.

Gefährlich, der Weg Tucholskystraße Richtung Unter den Linden

Zwar habe sich von Ritter an diesen Zustand längst gewöhnt, sagt er, aber es sei für ihn nicht nachvollziehbar, wie man hier über einen Zeitraum von jetzt 30 Jahren seit Bau der Behelfsbrücke nicht auf die Idee komme, das für die Anwohner zufriedenstellend zu gestalten: „Zumal ja auch unsere ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel hier nur 100 Meter entfernt am Kupfergraben wohnt. Dass unter ihren Augen hier solche Zustände herrschen, macht mich schon nachdenklich und wütend.“

Stichwort Behelfsbrücke. Um zu verstehen, warum diese Straßenkreuzung so gefährlich ist, lohnt ein Blick in die turbulente Geschichte dieses Ortes. Wir lernen: 1820 habe ein gewisser Herr Ebert, dem die Grundstücke am Spreeufer damals gehörten, die Brücke zu Mauteinahmen gebaut. Zunächst stand hier eine einfache hölzerne Jochbrücke, die später von der Stadt nach Entwürfen von Karl-Friedrich Schinkel durch eine schöne Steinbrücke ersetzt wurde. Als 1920 unterirdisch die heutige Bahntrasse der S2 direkt unter der Brücke gebaut wurde, wurde die Schinkel-Brücke 1937 durch eine trägerfreie Stahlbrücke ersetzt.

Als im Frühjahr 1945 im Zuge von Hitlers Nero-Befehl fast alle Berliner Spreebrücken – um ein Vorrücken der Roten Armee zu verhindern – von der Wehrmacht gesprengt wurden, ereilte dieses Schicksal auch die Ebertsbrücke. Bis 1946 konnte die S2 nicht verkehren, da die Trümmer der Brücke den darunterliegenden Tunnel beschädigten und er voll Wasser gelaufen war. Während der DDR gab es die Ebertsbrücke dann für mehr als 40 Jahre gar nicht, ehe 1992 eine Behelfsbrücke über die Spree geschlagen wurde, die auf zwei Strommasten liegt und in dieser Form noch heute in Betrieb ist.

Marcus Glahn Berlin-Mitte.

Die Wehrmacht sprengte die Ebertsbrücke 1945

Als 1992 die Weidendammer Brücke vom Friedrichstadtpalast Richtung Bahnhof Friedrichstraße saniert werden musste, leitete man den Verkehr über die neue Behelfsbrücke Ebertsbrücke um. Was als Provisorium geplant wurde, ist seit mehr als 30 Jahren zum Dauerzustand geworden. Und damals kamen dann wohl auch die betreffenden Geländer ins Spiel. Das Unheil nahm seinen Lauf.

Wir haben uns mit Roland Stimpel zu einer kleinen Ortsbegehung verabredet. Stimpel, runde Nickelbrille, T-Shirt und weiße Rainer-Langhans-Locken, kennt sich gut in der Gegend aus, schließlich wohnt er nur eine Straße weiter in der Planckstraße. Und noch viel wichtiger für unsere Recherche: Stimpel ist vom Fach. Aus der Tagessschau ist er in seiner Funktion als Sprecher des Fachverbands Fußverkehr Deutschland (Fuss e.V.) und damit als „Deutschlands wichtigster Anwalt der Fußgänger“ bekannt.

Marcus Glahn Roland Stimpel

Uns fällt ein dreigeschossiger riesiger Wohncontainer für Bauarbeiter auf

Seine Nachbarin, 80 und rüstig, habe ihm gesagt: „1986 gab es das Geländer noch nicht.“ Warum nur gibt es die Geländer, fragen wir uns. Wir wollen uns mit Roland Stimpel ein bisschen umsehen. Wir begutachten gemeinsam die Geländer, schauen dem Treiben ein bisschen zu. Zählen in 30 Sekunden 26 Übersprünge über die Stahlrohre und helfen einem weiteren gestürzten Radfahrer auf.

Uns fällt ein dreigeschossiger riesiger Wohncontainer für Bauarbeiter auf, der hier genau am Ende einer Geländerquerung den Fußweg versperrt und offenbar von der Bezirksverwaltung genehmigt wurde. Unter der Woche parken hier die Autos der polnischen Arbeiter, die auf der anderen Spreeseite auf einer der Großbaustellen rund um das alte Telegrafenamt arbeiten, bis in die Kreuzung hinein. Hinter dem Container ist eine große Grube auf dem Gehweg. Seit Wochen liegen hier die Starkstromkabel frei. Nicht ungefährlich.

Auch vor der Wende arbeitete die Berliner Verwaltung nicht effizient

Und nicht nur die Geländer auf der Kreuzung sind ein Kuriosum. Gegenüber des Bode-Museums ein paar hundert Meter Richtung Osten fallen uns die fünf Meter Abschnitte auf, wo das schöne Geländer zur Spree aus der Kaiserzeit irgendwann mal mit roher Gewalt herausgebrochen wurde. Die Stellen wurden später mit einem unschönen grünen Gartenzaun gesichert. Warum?

Enya Mommsen Zum Autor Jesko zu Dohna wurde 1987 in Dortmund geboren, er ist Historiker und Absolvent der Deutschen Journalistenschule (DJS) in München. Er arbeitete für den Deutschlandfunk (DLF), Playboy und das Nachrichtenmagazin Der Spiegel und baute das Medien-Start-up Media Pioneer (Gabor Steingart’s Morning Briefing) mit auf. Seit März 2021 ist er bei der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung. Jesko zu Dohna verantwortet die gesamte Wirtschaftsberichterstattung, Food & Drink und ist Stellvertretender Chefredakteur.

Ein Bürger klärt auf: Im überaus strengen Winter 1979/80 hatte es in Berlin so viel geschneit, dass der Schnee aus ganz Ost-Berlin mit schwerem Gerät an den Kupfergraben geschoben wurde und sich in der Straße fünf Meter hoch auftürmte. Verwaltungsbeamte beschlossen, die Schneemassen mit Bulldozern einfach durch das alte Geländer zu schieben. Nur die festgefrorenen Schneemassen drückten das Geländer einfach mit in die Spree. Zwar wurden die Geländerabschnitte später von Tauchern geborgen, aber nicht wieder eingebaut. Wir lernen, auch vor der Wende arbeiteten in der Berliner Verwaltung offenbar nicht die hellsten Kerzen auf der Torte.

Marcus Glahn Man muss schon gelenkig sein, um das Geländer an der Ebertbrücke zu überwinden.

„Ich habe schon fünfmal fast jemanden überfahren.“

Aber zurück zu unser Kreuzung: Eine junge Frau auf einem ferrariroten Roller fährt vorbei. Sie berichtet. Durch den großen Container und die Geländer könne man die Vorfahrtsregeln hier gar nicht wirklich einsehen. Jeder mache, was er wolle, sagt die Dame. Wer keinen Unfall riskieren wolle, fahre am besten Schrittgeschwindigkeit. „Ich habe schon fünfmal fast jemanden überfahren.“

Wir setzen mit dem Fußgängeranwalt unseren Rundgang fort und beobachten die umherirrenden Touristen und Passanten. „Die Ecke ist völlig absurd, hier versuchen alle, vor allem die, die sie nicht kennen, irgendwie rüberzukommen“, sagt Stimpel. Manche klettern über zwei Geländer, manche über drei, manche gehen 100 Meter auf der Fahrbahn. „Alle versuchen sich irgendwie durchzumogeln an einer Stelle, die völlig ungeplant ist. Hier wurde keine Sekunde nachgedacht. Warum ist man in 30 Jahren nicht mal auf die Idee gekommen, die Geländer abzubauen und einfach die Bordsteine abzusenken?“, fragt Stimpel.

Das sei leider eine typische Berliner Ecke, sagt Stimpel, die Bürger hätten sich daran gewöhnt, dass die Politik keine Ansprüche erfüllt: „Man muss sich hier selber helfen. Dumm sind in Berlin immer die Leute dran, die am meisten Hilfe und Schutz brauchen, Leute mit Rollstuhl, mit Kinderwagen, oder Alte und Kranke. Es ist hier wie so oft: Die Schwächsten haben die Arschkarte gezogen.“

Marcus Glahn Und wieder Gymnastik an der Ebertbrücke in Berlin-Mitte.

Verängstigte Schüler, eine Hand am Geländer

Und tatsächlich: Während ein Rentner mit seinem elektrischen Rollstuhl unter dem wilden Hupen der Autos noch beherzt diagonal über das Kopfsteinpflaster (Marke Via Appia) der Kreuzung fährt, haben die drei Lehrer einer 30-köpfigen Schulklasse einer Sonderschule aus Bad Dürkheim in Rheinland-Pfalz alle Hände voll zu tun, ihre geistig und körperlich beeinträchtigten Schüler sicher von A nach B zu bringen. In einer langen Kette stehen die verängstigten Schüler, eine Hand am Geländer, auf der Fahrbahn, während sie in kleinen Grüppchen über die Fahrbahn geleitet werden.

Die 85-jährige Ostberlinerin Marianne Irler sieht von der anderen Straßenseite, dass die Gruppe Probleme hat. „Ich muss hier regelmäßig drüber, um zum Arzt in der Geschwister-Scholl-Straße zu kommen“, sagt die geschaffte Rentnerin mit der geblümten Bluse und dem Rollator, „auf der Tucholskystraße komme ich schon nicht über die Bordsteine. Ich will einfach nur über die Straße, aber das geht nicht.“ Stattdessen muss auch sie einen Umweg von 86 Metern machen. „Und das in meinem Alter“, sagt sie, „ich bin vom Weg immer so geschafft, dass ich keine Kraft mehr habe mich aufzuregen. Uns alte Leute hat der Bezirk aufgegeben.“

Um die Ecke biegt ein leicht verbeulter Opel Zafira der Berliner Polizei. Wir halten den bärtigen Beamten und seine blonde Kollegin an. Offiziell und mit Klarnamen könne man uns natürlich überhaupt keine Auskunft geben. Anonym könne man schon was sagen. Insgesamt sei das doch gut so geregelt, sagt der Beamte, seine Kollegin nickt: „Ein Geländer ist wie ein Verkehrszeichen. Es besagt eindeutig, dass man außen herumgehen muss. Drüberspringen ist verboten.“ Daran müsse sich jeder halten, wer das nicht mache, sei selber schuld und begehe eine Ordnungswidrigkeit.

Marcus Glahn Das Geländer an der Ebertbrücke. Körperlich Beeinträchtigte haben die Arschkarte gezogen.

Die polnischen Bauarbeiter wundern sich

Wir weisen die Polizei darauf hin, dass dieses Geländer hier für keinen der Passanten Sinn ergebe und schlichtweg ignoriert werde. Die eiskalte Antwort: „Was die Leute denken, ist mir ziemlich egal, Regel ist Regel.“ Wir bleiben ein wenig ratlos zurück und fragen uns, ob die alte Weisheit „die Polizei, dein Freund und Helfer“ im modernen Berlin noch Bestand hat. Und was würde Marianne Irler eigentlich dazu sagen?

Erst spät am Abend fügt sich für uns alles zu einem klaren Bild zusammen. Wir begegnen zwei polnischen Bauarbeitern (genau, die aus dem Wohncontainer), die mit Farbeimern über die Brücke schlurfen. Wir bitten sie als Männer vom Fach um eine Einschätzung. Es sei doch ziemlich klar, warum alle Leute hier trotz Verbot über die Geländer hüpfen würden. „Dieses Geländer ist keine preußische Gründlichkeit“, sagt der eine. „Die Schweißnähte sind schlecht, die Anschlussstellen Schlamperei, dazu ist alles krumm und schief“, ergänzt der andere. Kopfschütteln. Und beide können sich nicht vorstellen, dass hier eine staatliche deutsche Stelle am Werk gewesen sei. „Berlin ist viel chaotischer als Warschau“, lacht der erste. „Nichts funktioniert“, ergänzt der zweite.

Wir haben erstmal genug gesehen. Zeit für eine Anfrage bei den zuständigen Berliner Behörden. Und weil man in Berlin eben nie genau weiß, wer eigentlich für irgendwas zuständig ist, müssen wir unsere E-Mails mit den Fragenkatalogen auch breit streuen. Wir geben den Behörden eine faire 72-Stunden-Frist zur Antwort. Schnell merken wir, welche Behörde wohl nicht zuständig ist. Nur 25 Minuten später bekommen wir von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung eine freundliche Absage. Jeder Berliner sehnt sich wohl nach so einer raschen Antwort einer Behörde, wenn er auf dem Amt mal was zu klären hat.

Der Senat ist zuständig für die Brücke, der Bezirk für die Straße

Nach und nach erreichen uns die Antworten. Von der Berliner Polizei bekommen wir bis Redaktionsschluss keine Auskunft zur Unfallstatistik. Wir lernen: Für die Brücke sei die Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz zuständig, die verlauten lässt: „Warum hier in den folgenden 30 Jahren dieser durchaus skurrile Zustand, dass Geländer einen Gehweg versperren, nicht beseitigt wurde, wissen wir nicht.“

Für die Kreuzung ist das Bezirksamt Berlin-Mitte zuständig. Konkreter: Verkehrsstadträtin Almut Neumann (Grüne), die zu ihrem Antritt als Amtsträgerin Ende 2021 in einem Youtube-Video sagte: „Für Sie gute Arbeit zu machen, sehe ich als meine Verantwortung an.“ Und weiter: „Ich will mehr Verkehrssicherheit (...), gerade auch für Kinder und ältere Menschen, durch sichere Kreuzungen, mehr Platz auf den Gehwegen, geschützte Radstreifen und Kiezblocks.“

Wir nehmen die Stadträtin beim Wort. Warum also gibt es diese Geländer? Die sperrige offizielle Antwort der Behörde: „Die auf der südlichen Seite aus brückenbautechnisch-konstruktiven Zwängen vorhandene Höhendifferenz stellt eine ungewöhnliche und daher für Fußgänger:innen im unmittelbar an die Fahrbahn angrenzenden Bereich nicht vorhersehbare bauliche Stufenanlage dar, die ohne entsprechende Schutzmaßnahmen eine starke Unfallgefahr darstellen würde und zudem den in Berlin geltenden Grundsätzen der Barrierefreiheit entgegensteht.“

Und weiter: „Da Bordabsenkungen oder Umbauten an allen vier Eckpunkten der Kreuzung aufgrund der vorstehend erläuterten baulichen Gegebenheiten und Zwänge derzeit nicht möglich sind, besteht das Risiko, dass insbesondere mobilitätseingeschränkte Mitbürger:innen an diesen Stellen stolpern und sich weh tun; daher kann dem querungswilligen Verkehrsteilnehmenden diese Querungsstelle nur schwerlich ungesichert als solche angeboten werden.“

Von wegen Freiheit: In der DDR arbeitete man gerne mit Geländern

Aha, der Grund sind also die hohen Bordsteine. Aber warum war das Geländer bis mindestens 2008 mal geöffnet, wie man auf Google-Streetview nachvollziehen kann? Wir schauen genauer hin. Auf der Südseite der Kreuzung sind sogar zur Überwindung der „Höhendifferenz“ kleine Stufen eingebaut, die die Höhe verringern und über die man ohne Geländer bequem gehen könnte. Und außerdem müssten nach der Logik der Bezirksverwaltung dann fast alle Gehwege am Spreeufer mit Geländern (in der DDR, die nicht für ihre freiheitlichen Grundsätze bekannt war, war das sehr beliebt) versehen werden. Entgegen der Behauptung der Behörden, sind hier die Bordsteine – die Berliner Zeitung hat mit einem Lineal nachgemessen – oft bis zu zehn Zentimeter höher als auf der Kreuzung.

Und auch auf der nördlich angrenzenden Tucholskystraße müsste man demnach an der Straßenüberquerung der beiden Treppenaufgänge zu den Spreeufern ein Geländer installieren. Denn, auch hier ist viele Betrieb und es stehen viele Passanten verwirrt herum. Hier sind die Bordsteine sogar bis zu acht Zentimeter höher als auf der Kreuzung. Einen Sinn haben die Geländer auf der Kreuzung für uns jedenfalls nicht.

Zwar empfinde die Stadträtin laut eigener Aussage die Absperrung durch die Gitter an der Ebertbrücke auch als „skurril, und ich habe mich als Passantin in der Vergangenheit ehrlich gesagt auch schon darüber geärgert“, aber: „Die Situation baulich anzupassen ist wegen der konstruktiven Zwänge der Brückenanlage hochkomplex und scheint nicht kurz- oder mittelfristig umsetzbar.“

Keine Ausreden mehr, sondern handeln bitte

Aber ist das wirklich so? Wir fragen bei einem nach, der es wissen muss. Bernhard Strecker ist Berlins bekanntester Brückenbauer. Der 82-Jährige war maßgeblich daran beteiligt, dass viele von der Wehrmacht 1945 gesprengte Brücken in Berlin-Mitte heute im alten Glanz wiederhergestellt wurden. Unter anderem entwarf Strecker die direkt neben der Ebertsbrücke gelegene nördliche Monbijoubrücke und die Neue Friedrichsbrücke zur Museumsinsel und ist in Sachen Ebertsbrücke der kompetenteste Ansprechpartner der Hauptstadt. Schon seit Jahren fordert er die Behörden und vor allem den Bezirksbürgermeister dazu auf, den „schlimmen Zustand“ an der Ebertsbrücke zu beseitigen.

Zwar könne man hier wegen der heiklen Verkehrssituation unter der Brücke das Provisorium durch keinen „schönen Brückenschlag“ ersetzen, da eine bauliche Maßnahme an den Widerlagern den darunterliegenden S-Bahn-Tunnel beschädigen könnte, aber deswegen sei es nach mehr als drei Jahrzehnten umso wichtiger, dass der Bereich oben endlich zufriedenstellend geregelt werde. Der Bezirksbürgermeister dürfe sich nicht länger hinter der Brücke verstecken. „Das sind alles faule Ausreden“, poltert Strecker. „Diesen Bereich könnte man kurzfristig mit wenig Geld innerhalb von wenigen Wochen regeln.“

Frau Neumann kündigt in ihrer Mail jedenfalls als erste zuständige Amtsträgerin seit Bau der Brücke 1992 an, jetzt endlich tätig zu werden. „Ich persönlich könnte mir zum Beispiel vorstellen, das Gitter zu entfernen und stattdessen mit Warnschildern und weiteren Markierungselementen auf die Treppenstufen hinzuweisen. Das müssen wir aber erst in Ruhe besprechen.“ Auch wolle sie eine „halbwegs zeitnah umzusetzende Lösung“ finden.

„Halbwegs zeitnah“ kann in Berlin 30 Jahre bedeuten

Die Berliner Zeitung hat allerdings Angst, dass „halbwegs zeitnah“ auf Berlinerisch eine Umschreibung für weitere 30 Jahre Nichtstun ist und möchte schon jetzt ihre Hilfe anbieten. Wir würden gerne drei Redakteure stellen, die sich an zwei Tagen zumindest um die Beseitigung der Geländer kümmern würden. Die Kosten dafür wären für den Bezirk überschaubar. Eine Flex bekommt man leihweise beim Baumarkt Hellweg für unter 100 Euro, ein Sack Zement zum Verfüllen der Löcher kostet 3,29 Euro und einen Pritschenwagen bekommt man bei Robben & Wientjes für 44 Euro am Tag. Und die Kosten für die Verpflegung sind auch überschaubar: Bei der Bäckerei Backmühle auf der Tucholskystraße koste eine Tasse Filterkaffee 1,70 und ein halbes Mettbrötchen nur 1,50 Euro.

Und weil die Redakteure der Berliner Zeitung keine Diebe sind und das Geländer Eigentum der Bezirksverwaltung ist, haben wir auch dafür eine Lösung. Wir haben das Gewicht der insgesamt 152 Meter langen Stahlsperren von einem Experten schätzen lassen. Und kommen auf vier bis fünf Tonnen Stahl. Und die Schrottpreise sind gerade nicht schlecht. Der Bezirk könnte durch den Verkauf der Geländer, etwa beim Schrotthandel in Marzahn-Hellersdorf, bei einem aktuellen Schrott-Tagespreis für V2A-Stahl von 1,45 Euro pro Kilo zwischen 5800 und 7250 Euro einnehmen.

Das Geld könnte Frau Neumann dann wiederum in die von ihr angestrebte Verkehrswende in der Hauptstadt stecken, zum Beispiel in Pop-up-Radwege, hölzerne Parklets oder in den Kauf von Hochbeeten für die vielen sogenannten Kiezblocks, die überall in Mitte nach und nach die vielen Pkw-Parkplätze ersetzen sollen.

„Bordsteine sind heilig“, sagt die Senatsverwaltung

Auch wenn die beiden polnischen Arbeiter zu zweit laut eigener Aussage die Bordsteine auf der Kreuzung innerhalb von einer Woche selbst absenken könnten: Eine für Marianne Irler mit ihrem Rollator zufriedenstellende Lösung wird es wohl in den nächsten Jahren nicht geben. Ob die Dame das noch erleben wird? Unklar, denn bei der Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz sagt man uns hinter vorgehaltener Hand: „Bordsteine sind heilig.“ Um Bordsteine zu versetzen oder gar abzusenken, sei nun mal ein schwieriges und langwieriges Planungsverfahren nötig. Kurzfristig ginge da gar nichts.

Im Zuge unserer Recherchen haben wir natürlich auch unserer ehemaligen Bundeskanzlerin, die in Sichtweite zur Kreuzung Am Kupfergraben wohnt, eine Anfrage geschickt. Wir wollten wissen, ob sie selber durch die Geländer eingeschränkt werde und ob die Situation sie störe. Unsere Fragen ließ die Ex-Bundeskanzlerin allerdings unbeantwortet, obwohl das Hindernis direkt auf dem Weg zu ihrem bevorzugten Edeka-Markt im Bahnhof Friedrichstraße (neben dem Supermarkt Hit-Ullrich in der Mohrenstraße 69) liegt. Ob Frau Merkel einen Umweg um die Geländer nimmt, beherzt hinüberspringt oder unter den Stangen hindurchtaucht, wir würden es sehr gerne wissen.

Haben Sie Fragen zum Text oder möchten über einen ähnlich absurden Ort in Berlin berichten? Dann schreiben Sie dem Autor Jesko zu Dohna auf Instagram oder per E-Mail: jesko.zu.dohna@berliner-zeitung.de

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.