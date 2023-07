Tragische Badeunfälle: Gleich zwei Ertrunkene an Brandenburger Seen an einem Tag

Damit erhöht sich die Zahl der Ertrunkenen in dieser Saison auf neun. Das ist fast die Hälfte vom Vorjahr – und in diesem Sommer stehen die Ferien erst noch an.

Wasserretter der DLRG unterwegs in Berlin. Im Nachbarland Brandenburg gibt es 3000 größere Seen, von denen nur die wenigsten bewacht werden können.

Wasserretter der DLRG unterwegs in Berlin. Im Nachbarland Brandenburg gibt es 3000 größere Seen, von denen nur die wenigsten bewacht werden können. Benjamin Pritzkuleit

Am vergangenen Wochenende sind allein im Land Brandenburg zwei Menschen ertrunken. Beide Todesfälle waren am Sonntag zu beklagen: Am Rangsdorfer See im Landkreis Teltow-Fläming konnte am späten Sonntagnachmittag ein sechsjähriges Mädchen trotz länger groß angelegter Suche mit Spürhunden und Polizeihubschrauber nur noch tot geborgen werden. Ihre Familie stammt aus Berlin und war dort zu einem Badeausflug an einem unbewachten Strand. Auch der zweite Fall ereignete sich am Sonntagabend, etwa 40 Kilometer weiter westlich am Caputher See (Potsdam-Mittelmark). Dort wurde eine 72-Jährige tot gefunden.

„Damit erhöht sich die Zahl der uns bislang bekannt gewordenen Todesfälle an Gewässern auf neun“, sagte Daniel Keip, Sprecher der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLR) Brandenburg. Das ist durchaus eine hohe Zahl für Anfang Juli, denn noch haben die Ferien gar nicht begonnen – und damit der wirklich ganz große Andrang. Im vergangenen Jahr sind in Brandenburger 23 Menschen ertrunken, im Jahr davor waren es 21. „Die Zahlen schwanken immer etwas“, sagte Keip der Berliner Zeitung. Sie hängen vor allem auch davon ab, wie warm der jeweilige Sommer und vor allem die Wochenenden seien und wie groß damit der Andrang an den mehr als 3000 größeren Seen in Brandenburg. Keip sagte, es habe auch schon mal Sommer mit etwa 30 Todesfällen gegeben.

Bundesweit sind im Vorjahr 355 Menschen ertrunken. Das sind nach Angabe der DLRG 56 Todesfälle mehr als im Jahr davor – ein Plus von fast 20 Prozent. Damit sind die Todeszahlen an den Gewässern erstmals seit vier Jahren wieder gestiegen. Die Gründe haben durchaus mit Corona zu tun: Einerseits waren in der Pandemiezeit insgesamt viel weniger Leute in ihrer Freizeit unterwegs – weil vieles geschlossen oder verboten war.

„Andererseits ist während der Pandemie sehr viel Schwimmunterricht ausgefallen“, sagte Keip. Denn viele Schwimmhallen mussten insgesamt etwa 18 Monate geschlossen bleiben. „Nach unseren Schwimmkursen haben wir nun mindestens 30 Prozent mehr Nachfrage als in der Zeit vor Corona.“ In Brandenburg hat die Landesregierung zwar ein Programm finanziert, um mit zusätzlichem Schwimmunterricht die Defizite abzubauen. „Aber die Nachfrage ist ungebrochen hoch“, sagte er. „Wir können bei uns bis weit ins kommende Jahr alle Schwimmkurse füllen.“