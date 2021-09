Berlin - Er gehörte zu den Zoo-Lieblingen der Berliner, der Nashorn-Junge Karl (3), der die Menschen begeisterte, wenn er an der Seite seiner Mutter Betty (26) im Gehege herumtollte. Nun ist der Dickhäuter tot. Er sei in der Nacht zum Montag überraschend gestorben, teilt der Berliner Zoo mit.

Karls früher Tod hat die Pfleger schockiert. Ihnen war vor etwa drei Wochen erstmals aufgefallen, dass Karl nur sehr langsam lief, schlecht fraß und abgeschlagen wirkte. „Immer wieder mussten sie ihn zum Aufstehen animieren“, sagt Zoo-Sprecherin Katharina Sperling. Zoo-Tierarzt Andreas Ochs ergänzt: „Wir haben Karls Gesundheitszustand in den letzten Wochen intensiv beobachtet. Eine Schmerztherapie führte zuletzt zu einer leichten Verbesserung seines Zustands.“

Eine Sektion in der Tierpathologie der Freien Universität Berlin wurde durchgeführt, um zu klären, warum der junge Nashornbulle starb. Die Experten fanden heraus, dass Karl an einer eitrigen Entzündung im Bauchraum litt. Nach Angaben des Tierpatholgen Achim Gruber führte dies zu einer Thrombose, einem Blutgerinnsel an einer großen Beckenarterie. Eine bakterielle Infektion führte möglicherweise „zu einer Blutvergiftung oder Thromben-Abschwemmungen“, die für Karl tödlich endeten.

„Der Befund ist absolut ungewöhnlich“, sagt Gruber. Von den klinischen Symptomen hätte man nicht darauf schließen können, woran das Tier litt. „Womöglich hat sich Karl schon in früher Kindheit eine Verletzung zugezogen, die unbemerkt über einen längeren Zeitraum schwelte und nun letztendlich zu seinem Tod geführt hat.“

Der Nashorn-Bulle wurde im Tierpark geboren. Wegen des geplanten Umbaus des Dickhäuterhauses zog Karl mit seiner Mutter Betty vor zwei Jahren in den Zoo Berlin. Vater Belur (31) lebt seit 2019 im Tiergarten Nürnberg.