Maya Lasker-Wallfisch: Der Holocaust, Berlin und die Heimkehr zu den Geistern

Sie betritt deutschen Boden, am Tag ihres großen Umzugs, und stürzt schwer. Auf einer Rolltreppe im Flughafen einer Stadt, an deren Namen sie sich gerade nicht erinnern kann. Sie wollte dort nur umsteigen. Maya Lasker-Wallfisch kommt aus London und will nach Berlin. Sie wird von der Treppe weggetragen, in ein Krankenhaus gebracht, aus dem sie sich selbst wieder entlässt, steigt in ein Taxi, rast zurück zum Flughafen. Ihr Umzugswagen hängt im Zoll fest. Ihr Bruder redet am Telefon auf sie ein. Im Taxi schießt der Schmerz in ihren Arm, von dort in ihre Schulter wie ein Blitz. Aber sie muss nach Berlin!