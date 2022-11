Wohnblöcke in Berlin. Die Preise für Eigentumswohnungen fallen nicht so stark wie im Mai prognostiziert, aber sie fallen – laut Immowelt seit Juni.

Die hohe Inflation und die gestiegenen Bauzinsen sorgen für eine Trendwende am Immobilienmarkt. In Berlin macht sich diese allerdings nur mit Verzögerung bemerkbar. Das geht aus einer Analyse des Immobilienportals Immowelt zu Preisen von Eigentumswohnungen hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Demnach sind in zwölf von 50 untersuchten Stadt- und Landkreisen im Osten Deutschlands die Kaufpreise von Eigentumswohnungen innerhalb eines Jahres gesunken.