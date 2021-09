Berlin - Der östlichste und zugleich südlichste Bezirk in Berlin ist Treptow-Köpenick. Er ist geprägt durch Superlative. Zu Recht gilt er als der grünste Bezirk der Hauptstadt, als Erholungsstätte und Ausflugsgebiet für viele Berliner. Imposant sind die ausgedehnten Waldgebiete und Wasserflächen. Rund 70 Prozent des Bezirksgebiets bestehen aus Flüssen und Seen wie dem Müggelsee, dem größten Gewässer in Berlin. Doch auch Wissenschaft und Forschung sind hier zu Hause – in der Wissenschaftsstadt in Adlershof, die noch immer wächst.

Ausländeranteil: Mit 10,9 Prozent der Bevölkerung hat Treptow-Köpenick den geringsten Ausländeranteil unter den Berliner Bezirken. In absoluten Zahlen bedeutet das: Von den 276.165 gemeldeten Bewohnern sind 30.226 Ausländer. Zum Vergleich: Mitte hat den höchsten Ausländeranteil in Berlin mit 34,1 Prozent.