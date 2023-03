Verfrühter Aprilscherz? Tesla bringt ein eigenes Bier auf den Markt

In einer limitierten Edition bringt der E-Auto-Gigant jetzt Bier auf den Markt. Wer sich damit betrinken will, muss aber sehr tief in die Tasche greifen.

Für einen Aprilscherz ist es zu früh, aber vielleicht versucht der E-Auto-Pionier sich neue Geschäftsfelder zu erobern. Mit seinem neuestem limitierten Produkt dürfte Tesla jedenfalls keine Probleme haben, in Berlin erfolgreich zu sein und präsentiert eine „GigaBier Limited Edition“. Gebraut in Berlin.

Tesla-Bier: 330ml und gar nicht günstig

Und natürlich vollmundig angepriesen wird: „‚Tesla GigaBier‘ schlägt eine Brücke zwischen Cybertruck und der 500-jährigen Bierbrau-Tradition nach deutschem Reinheitsgebot. Genießen Sie dieses in Berlin gebraute, limitierte Bier im Pilsener Stil, gebraut mit unserem exklusiven Cyberhopfen und Geschmacksnoten von Zitrusfrüchten, Bergamotte und süßen Früchten.“

Das Ganze kommt in einer stylischen schwarzen Flasche und ist in einem Dreierpack erhältlich. Wer es probieren will, muss allerdings recht tief in die Tasche greifen: Die drei Flaschen Tesla-Bier kosten 89 Euro.