Dies ist ein Kommentar der Gastautorin Elisabeth Motschmann zur Trostfrauen-Debatte.

Die Behörden des Straßen- und Grünflächenamts Mitte konnten wohl kaum ahnen, welch schwerwiegenden diplomatischen Konflikt sie auslösen würden, als sie es im September 2020 einer südkoreanischen Aktivistengruppe genehmigten, eine bronzene Statue im Stadtteil Moabit aufzustellen. Bei der Statue handelt es sich keineswegs um ein politisch unverfängliches Symbol. Sie nimmt stattdessen konkret Bezug auf einen Geschichtsstreit zwischen Japan und Südkorea, der das Verhältnis beider Staaten immer wieder auf die Probe stellt und zuletzt sogar dazu geführt hat, dass die Regierungen in Tokyo und Seoul kaum noch miteinander reden.

Im nächsten Monat läuft die Genehmigung für die Statue aus, nachdem der Bezirk sie 2021 um ein weiteres Jahr verlängert hatte. Um nicht weiter Öl ins Feuer dieses Streits zu gießen, sollte das Bezirksamt Mitte die Genehmigung nicht erneut verlängern.

Wir Deutschen haben noch viel aufzuarbeiten

Die Rede ist von dem Streit über die sogenannten Trostfrauen – jene Frauen, die dem japanischen Militär im Zweiten Weltkrieg als Prostituierte dienen mussten. Die Statue in Moabit soll eine dieser Trostfrauen repräsentieren. Der volle Umfang des Konflikts ist für die meisten Nichtjapaner bzw. Nichtsüdkoreaner kaum überschaubar. Um es ganz kurz zu machen: Für die südkoreanische Seite ist die Statue ein Zeigefinger auf die vermeintlich fehlende Geschichtsaufarbeitung Japans. Für die japanische Seite ist die Trostfrauen-Statue eine Provokation. Man fühlt sich von Südkorea hintergangen und verweist auf bilaterale Abkommen, in denen sich die Regierung Tokyos für das Leid der Trostfrauen offiziell entschuldigte und Entschädigungszahlungen leistete.

dpa/Carmen Jaspersen Zur Autorin Elisabeth Motschmann war acht Jahre lang Mitglied des Deutschen Bundestags, mit Positionen u. a. im Auswärtigen Ausschuss, in der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung und als medien- und kulturpolitische Sprecherin der Unionsfraktion. Von 2012 bis 2021 war sie im Bundesvorstand der CDU.

Sicherlich haben beide Seiten gute Argumente und die Wahrheit liegt wahrscheinlich wie immer irgendwo in der Mitte. Doch kann man durchaus nachvollziehen, warum die japanische Regierung nicht glücklich über die Entscheidung des Bezirksamts Mitte ist, eine Statue zu genehmigen, die nur eine Perspektive des Konflikts darstellt – und das wohlgemerkt auf deutschem Boden, obwohl wir selbst in unserer eigenen Geschichte noch viel aufzuarbeiten haben, was Gewalt gegen Frauen betrifft.

Denkmäler für andere Staaten

Eigentlich brachte Stephan von Dassel (Grüne), der Bezirksbürgermeister von Mitte, es auf den Punkt, als er kurz nach der Errichtung der Statue anordnete, sie wieder zu entfernen, mit der Begründung, dass sie einen „politisch-historisch belasteten und komplexen Konflikt“ zwischen zwei Staaten aufgreife, der sich nicht für die Aufarbeitung in Deutschland eigne. Bedauerlicherweise knickte von Dassel aber auf Druck der südkoreanischen Aktivisten ein und zog die Anordnung prompt wieder zurück. Auch die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Mitte solidarisierte sich mit dem Koreaverband und forderte das Bezirksamt jüngst dazu auf, der Statue eine dauerhafte Bleibegenehmigung zu erteilen.

Doch wo kommen wir hin, wenn andere Staaten für ihre Streitigkeiten Denkmäler in Deutschland aufstellen möchten? Hat die BVV bedacht, dass man das konsequenterweise auch anderen Konfliktparteien erlauben müsste, wenn man es den Südkoreanern erlaubt? Berlin würde zum Schlachtfeld unzähliger Scharmützel anderer Länder werden – ein völlig untragbarer Zustand.

Neues Denkmal wäre angemessen

Warum sollten wir weiterhin und dauerhaft auf Japan mit dem Finger zeigen? Haben wir nicht selbst genug Grund, uns an die eigene Nase zu fassen? Sexuelle Gewalt gegen Frauen, wann und wo immer sie geschieht, ist ein schweres Verbrechen. Sie hinterlässt bei den betroffenen Frauen bleibende psychische Schäden, meist lebenslang. Deshalb sollte es ein Denkmal für alle Opfer sexueller Gewalt geben. Das würde auch dem ursprünglichen Antrag der südkoreanischen Aktivistengruppe entsprechen. Sie wollte eine „Friedensstatue“ aufstellen, die allen Opfern sexueller Gewalt gewidmet sein sollte. De facto wurde es dann eine Statue, die speziell an das historische Kapitel der südkoreanischen Trostfrauen erinnert. Warum wurde diese erhebliche Missachtung des Antrags bisher nicht korrigiert?

Durch das Auslaufen der Genehmigung für die Trostfrauen-Statue gibt es nun die Chance, neu zu entscheiden.

Die Staute in Moabit könnte – wie ursprünglich beantragt – durch ein übergreifendes Denkmal ersetzt werden, das allen Opfern sexueller Gewalt in bewaffneten Konflikten Geltung verschafft. Das allein wäre der Sache angemessen.

