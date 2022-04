Die Impfpflicht ist seit Donnerstag Geschichte, aber ihre Verfechter lassen sich davon nicht beirren. Gesundheitssenatorin Katrin Gote will die fünf Berliner Impfzentren vorerst auf unbestimmte Zeit offenhalten, obwohl die großen Hallen meist wie leergefegt sind. Denn immer weniger Menschen lassen sich Erstimpfen und jeder, der geimpft werden will, kann das auch bei Hausärzten tun. Doch nach der klaren Ablehnung einer Impfflicht im Bundestag, nimmt auch die Diskussion in Berlin wieder Fahrt auf. Der Betrieb der Zentren ist nämlich sehr teuer.

Berliner Senat: Weiterhin kann sich jeder gegen Corona impfen lassen

In seiner Reaktion auf das Scheitern der Pflicht hat die Senatsgesundheitsverwaltung erneut auf all die Möglichkeiten der Impfung hingewiesen. Sie gibt regelmäßig Überblick über die aktuellen Regeln. Demnach kann sich derzeit jeder impfen lassen, der dies wünscht - unabhängig vom Alter, Gesundheitszustand oder Berufsgruppe.

Bei allen Impfangeboten besteht die Möglichkeit für jeden ab zwölf Jahren, eine Erst-, Zweit- oder auch eine Auffrischungsimpfung – der sogenannte Booster - zu bekommen. Auch Kinder von fünf bis elf Jahren können geimpft werden.

Der Booster gegen das Virus für alle ab 12 Jahren könne bereits drei Monate nach der Grundimmunisierung – die sogenannte Zweitimpfung - erfolgen.

Bei einer Erstimpfung mit dem Impfstoff Johnson & Johnson gelte weiterhin, dass mindestens 28 Tage zwischen Zweitimpfung und Booster liegen sollen.

Sollte nach der ersten Impfung zwischenzeitlich eine Corona-Erkrankung aufgetreten sein, so wird derzeit keine weitere Impfung empfohlen.

Wo kann ich mich impfen lassen? Wo bekomme ich meine Booster-Impfung in Berlin? In mehr als 2700 Berliner Arztpraxen wird geimpft

Wer sich in Berlin impfen lassen möchte, hat dazu mehrere Möglichkeiten. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung nehmen derzeit 2774 Berliner Praxen Corona-Impfungen vor. Verfügbar ist dort Impfstoff von Moderna und Biontech. Für Menschen unter 30 Jahren, Schwangere und Personen, deren Erstimpfung mit demselben Impfstoff erfolgt ist und deren Zweitimpfung noch aussteht, steht nur Biontech zur Verfügung.

Darüber hinaus sind weiterhin die öffentlichen Impfstellen geöffnet:

- Terminal C des ehemaligen Flughafens Tegel, Saatwinkler Damm, 13405 Berlin. Dort wird täglich von 9 bis 18 Uhr mit Moderna, Biontech und Novavax geimpft. Wie bei den anderen Impfstellen ist eine Terminbuchung ist möglich und empfohlen: online oder telefonisch unter (030) 9028-2200. An den Osterfeiertagen ist geschlossen.

- Impfzentrum ICC, Messedamm 11, 14055 Berlin. Dort wird täglich von 9 bis 18 Uhr mit Moderna und Biontech geimpft.

- Drive-In Berlin Lichtenberg, Landsberger Allee 300, 13055 Berlin (in Fahrtrichtung stadtauswärts, kurz vor Möbel Höffner). Geimpft wird täglich von 9 bis 18 Uhr mit Biontech und Novavax.

- Ring-Center I, Frankfurter Allee 111, 10247 Berlin, in Lichtenberg. In Räumen in 3. Obergeschoss wird montags bis sonnabends von 9 bis 20 Uhr mit Moderna und Biontech geimpft. An den Osterfeiertagen ist das Center geschlossen, am Sonnabend, den 16. April, wird jedoch geimpft.

- Alexa, Grunerstraße 20, 10179 Berlin in Mitte. Im Galeriebereich im ersten Obergeschoss wird montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr mit Moderna und Biontech geimpft. Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig.

Nur bei den Viertimpfungen legt Berlin noch nennenswert zu

Trotz aller Angebote kommt die Impfkampagne in Berlin weiterhin nur langsam voran. In ihrem täglichen Corona-Lagebericht meldet die Gesundheitsverwaltung für Berlin eine Quote von 77,7 Prozent an, die überhaupt geimpft sind. 73,6 Prozent haben sich demnach zweimal impfen lassen, 59,8 Prozent habe eine Booster-Impfung empfangen. Diese Werte sind seit Wochen stabil, das heißt: Es gibt kaum Fortschritt.

Einen Anstieg gibt es demnach nur bei den Viertimpfungen, die für Menschen ab 70 Jahren und besonders gefährdete Personengruppen empfohlen sind. Am größten ist der Anstieg bei den mobilen Impfteams der Bezirke, die zum Impfen zum Beispiel in Alten- und Pflegeeinrichtungen fahren. Dagegen geht die Zahl der Erst- und Zweitimpfungen Woche für Woche zurück, die Zahl der Booster ist stabil.

Für all diese Zahlen gilt: Rund zwei Drittel aller Impfungen werden in Praxen niedergelassener Ärzte gegeben.

Zwei Drittel aller Impfungen werden in Arztpraxen vorgenommen

Berlin liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts mit seinen Impfquoten weiterhin leicht über dem Bundesdurchschnitt. Dennoch stellt sich nach dem Aus einer allgemeinen Impfpflicht die Frage noch drängender, ob die Kosten dafür weiterhin gerechtfertigt sind: Für die beiden großen öffentlichen Impfzentren in Tegel und im ICC rechnet der Senat monatlich mit jeweils rund 5,71 Millionen Euro inklusive aller Betriebs-, Miet-, Sach- und Personalkosten. Tatsächlich dürfte die Summe darunter liegen, weil die Zentren mangels Kunden nicht im Vollbetrieb laufen.

Ein voll ausgelastetes Impfzentrum kostet mehr als 5,7 Millionen Euro pro Monat

Wer in den vergangenen Tagen und Wochen zum Beispiel einmal beim ICC war, sieht auf den ersten Blick: Relativ viele Helfer kümmern sich um relativ wenige Kunden. Vor diesem Hintergrund ist eine Kostenersparnis vor allem bei den Personal- und den Sachkosten zu erzielen.

Die viel kleineren Impfstellen Ring-Center, Drive-In-Lichtenberg und Alexa liegen deutlich unter den 5,71 Millionen Euro, heißt es in einer Stellungnahme. Die Kosten für alle öffentlichen Impfzentren und auch die mobilen Impfteams übernimmt der Bund bis Jahresende die Hälfte.

Dennoch läuft die Debatte um die Zukunft der Einrichtungen. So stellt der Berliner CDU-Gesundheitspolitiker Christian Zander, „erst recht nach dem bedauerlichen Aus der Impflicht im Bundestag“, fest: „Fünf öffentliche Impfzentren brauchen wir nicht mehr. Man kann Kapazitäten reduzieren und sicher zwei Zentren schließen“, sagt der Abgeordnete.

CDU-Gesundheitspolitiker fordert die Schließung von zwei Impfzentren

Doch selbst Zander warnt vor einem vollständigen Abbau. Der Politiker erinnert an den vergangenen Sommer. Berlin hatte als einziges Bundesland Impfzentren offengehalten. Als im Herbst die Delta-Variante grassierte, mussten andere Bundesländer umständlich und für viel Geld rasch Kapazitäten ausbauen. „Das war gut. Und keiner weiß heute, wie es nach diesem Sommer aussieht“, sagt Zander.

Auch Gesundheitssenatorin Ulrike Gote bedauert das Scheitern der Impfpflicht. „Gerade mit Blick auf den Herbst wäre eine allgemeine Impfpflicht richtig und wichtig gewesen“, sagt die Grünen-Politikerin.

Berlins Gesundheitssenatorin sieht Impfzentren in „unterstützender Funktion“

Trotz der Schlappe im Bundestag sieht Gote für das Land Berlin „vorerst keine unmittelbaren Auswirkungen“. So wurde bereits im Februar auf die zurückgehende Nachfrage reagiert und das Angebot in den einzelnen Impfzentren heruntergefahren. Weil der Großteil der Impfungen in Arztpraxen vorgenommen werde, komme den öffentlichen Einrichtungen „hauptsächlich eine unterstützende Funktion zu, um Spitzen, die durch eine veränderte Pandemie-Situation entstehen können, aufzufangen“. Das allerdings hat einen stolzen Preis.