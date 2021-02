Berlin - Wenn es nach der Bauwirtschaft geht, ist der Mietendeckel ein großes Übel. „Der Mietendeckel schwächt den Wirtschaftsstandort Berlin, gefährdet Arbeitsplätze und wird die Ursache steigender Mieten, den Mangel an Wohnraum nur noch befeuern“, kündigt Robert Momberg, Hauptgeschäftsführer des Bauindustrieverbandes Ost an, als das Abgeordnetenhaus am 30. Januar 2020 den Mietendeckel beschließt. „Wir schätzen, dass der Mietendeckel zu einer Abnahme der Investitionen in den Erhalt, die Sanierung und Modernisierung der Berliner Wohnungsbausubstanz mit entsprechenden Umsatzausfällen in Höhe von 750 Millionen Euro jährlich führt.“