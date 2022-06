Berlin - Pflanzen haben es gut; Pflanzen neigen nicht zur Fettleibigkeit. Sie brauchen nur Wasser und Licht. Mit etwas Kohlendioxid gewinnen sie daraus ihre ganze Lebenskraft. Und wenn zu viel Licht oder Wasser da ist, schießen sie auch mal in die Höhe – meist ohne negative Langzeitfolgen. Bei wilden Tieren ist es ähnlich: Die haben keinen Kühlschrank und jagen nur so viel, wie sie benötigen. Auch sie müssen nicht mit Übergewicht kämpfen. Anders ist es bei vielen Menschen. Jedenfalls in der westlichen Wohlstandswelt. Der Anteil der Übergewichtigen auf diesem Planeten hat sich seit 1975 verdoppelt. In Deutschland sind 57 Prozent der Bevölkerung zu dick.

Eigentlich brauchen auch wir Menschen nicht viel: Das, was für die Pflanzen die Sonne, ist für uns das tägliche Brot. Jahrtausendelang ging es in erster Linie um unser Überleben. Die Geschichte der Menschheit ist zum größten Teil eine Geschichte des Mangels, eine Geschichte von Brot und Wasser. Aber heute reicht Brot nicht mehr aus. Wir sind vom Überfluss umzingelt, und viele werden mit jedem Jahr dicker. Mir ging es genauso.

In meinen persönlichen 20er-Jahren wog ich um die 74 Kilo. Mit Mitte 40 war ich bei 84 Kilo angekommen. Es ging weiter hoch, dann kam Corona, die Pandemie, der Lockdown. Die ganze Welt im Stillstand. Über Monate. Teilweise durften die Bürger nicht mal zum Joggen vor die Tür.

Stephan Pramme für BLZ Täglich raus: Auch, wenn mal um 23.30 Uhr noch 1120 Schritte fehlen.

Abnehmen wird zur Bürgerpflicht

Für viele von jenen, die nicht an Corona erkrankten, waren die Jahre 2020 und 2021 eine harte Bewährungsprobe für ihre Selbstbeherrschung. Auch für mich. Meine Frau sah es von außen ganz genau: Mein Bauch wuchs und wuchs. Im ersten Coronajahr legte ich fast fünf Kilo zu.

Damit lag ich genau im Trend. Eine Umfrage der Uni München ergab, dass 39 Prozent der Befragten im ersten Coronajahr zugenommen haben – im Schnitt um 5,5 Kilo. Der einzige Trost der Umfrage: 60 Prozent sagten, sie hätten ihr Gewicht gehalten. Trotzdem heißt es in der Studie: „Unabhängig von Covid-19 kostet zu hohes Gewicht in Deutschland jährlich 80.000 bis 100.000 Menschenleben.“

Homeoffice als Turbo für die Leibesfülle. „Lebensstilbedingte Krankheiten“ häufen sich: Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Depressionen. Damit ist Dick-sein kein rein privates Problem mehr, sondern eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Ein Luxusproblem, das unser angeschlagenes Gesundheitssystem zusätzlich belastet.

Abnehmen wird nun zur ersten Bürgerpflicht. Denn wenn die Umfrage richtig liegt, hat allein die Gruppe der 18- bis 70-Jährigen 132 Millionen Kilo Fett mehr auf den Rippen als vor Corona. Nicht zu vergessen: Die Umfrage stammt aus dem ersten Coronajahr. Und so schauen nun viele in den Spiegel und denken: Der Corona-Speck muss weg. Kann das gelingen? Ja. Ich jedenfalls habe es geschafft.

Bei mir kannte die Fettbauch-Kurve auch im zweiten Coronajahr nur eine Richtung: nach oben. Die Kugel im Mittelteil meines Körpers wuchs unaufhörlich. Der Wanst, die Bombe, das Feinkostgewölbe. Wie auch immer. Es war definitiv keine coole Wampe.

Stephan Pramme für BLZ Obst statt Brot: Das Frühstück besteht meist aus einer Schüssel Obstsalat mit Müsli und einem großen Tee.

Als im Juni 2021 unsere Waage 93,9 Kilo anzeigte, war der Endpunkt erreicht. Danach habe ich innerhalb eines halben Jahres fast 20 Kilo unnötige Körpermasse abgespeckt. Im Rückblick war es eigentlich recht einfach, aber …

Wissen allein nützt nichts

Das große „Aber“ ist der Anfang – wie bei allen schlechten Gewohnheiten, bei Abhängigkeiten oder Süchten. Der Einstieg in den Ausstieg ist das schwerste. Dabei hatte ich seit langem ein abschreckendes Bild vor Augen. Im Jahr 2001 war ich dienstlich in Südbrandenburg, Lausitzring, Konzert von AC/DC. Musikhelden meiner frühen Jugend.

Vorn auf der Bühne lärmte die einst beste laute Band der Welt und vor der Bühne nickten 70.000 im Takt mit. Hinten an einer Wand lehnte ein dicker Mann mit nacktem Oberkörper und Bierglas in der Hand. Am Ende von „Let there be rock“ wollte er seine Fäuste in die Luft recken und wusste nicht, wohin mit dem großen Glas. Er stellte es auf seinen kugelrunden Bauch – und es blieb stehen. Ich zog unwillkürlich den Bauch ein, obwohl der damals sehr klein war.

Richtig dick sind immer nur die anderen. Natürlich wusste ich auch vor Corona schon, dass ich auf einem Irrweg war. Aber Wissen allein nützt nichts. Ich erzählte anderen Leuten schon länger, dass viele Europäer ab dem 30. Lebensjahr erkennbar zunehmen. Sie haben ihren Platz im Beruf gefunden oder eine Familie. Sie werden bequemer und dicker. Viele bewegen sich weniger, die Muskelmasse schmilzt, der Energiebedarf wird kleiner, nicht aber die Portion auf dem Teller.

Dazu kommt: Viele verdienen irgendwann genug Geld, um nicht mehr nur am Wochenende zu feiern, Alkohol zu trinken oder Essen zu gehen. Irgendwann ändert sich auch der Hormonhaushalt. Bei den Frauen kommen die Wechseljahre. Fachleute sagen: Etwa ab 35 nehmen viele jedes Jahr ein Kilo zu. Das klingt viel. Aber bei 365 Tagen sind das nur 2,74 Gramm pro Tag – und die Schokolade vom Nachmittag wiegt 100 Gramm.

Die Folge: Frauen machen Diät, Männer machen weiter wie bisher. Frauen verstecken die Kilos unter weiten Kleidern. Männer zwängen ihren Bauch in T-Shirts mit der Aufschrift: „Bier formte diesen wunderschönen Körper.“ Sie halten das für Ironie, dabei ist es Ignoranz.

Ignorant war auch ich: Über Jahre ließ ich den obersten Knopf der Jeans offen, sehr zum Leidwesen meiner Frau. Ich steckte die Hemden nicht mehr in die Hose, um den Bauch zu kaschieren. Aus körperlichen Zipperleinchen wurden nervende Probleme: Sodbrennen, hohe Cholesterinwerte, Rückenprobleme, hoher Blutdruck, Gelenkschmerzen, Druck im Oberbauch: Die befragten sechs Ärzte sagten: „Liegt erstens am Alter und zweitens am Gewicht. Sie sollten abspecken.“ Ich reagierte halbherzig. Aß gesünder, ließ das Schweinfleisch weg und bewegte mich etwas mehr. Ohne Erfolg.

Stephan Pramme für BLZ Hauptsache Bewegung: Die Rechnung ist ganz einfach. Ich muss so viel Energie verbrauchen, wie ich zu mir genommen habe.

Dann kam die Pandemie. Fünf Wochen nach dem Beginn schrieb ich die Kolumne „Dick werden vor dem Computer“. Und? Habe ich etwas geändert? Nein. Ende September telefonierte ich für die Kolumne „Kampf gegen alte Pfunde und neue Corona-Kilos“ mit einer Ernährungsberaterin. Habe ich was geändert? Nein.

Eindeutige Blicke und Worte reichten nicht

Ich sage gern: Denken ist Glückssache. Gemeint ist, dass die Menschen zwar vernunftbegabte Wesen sind, aber ihr Wissen nicht immer sinnvoll nutzen. Zum Wissen muss offenbar immer ein Gefühl kommen. Möglichst ein schlechtes. Im zweiten Coronajahr waren wieder mal die Jeans zu klein. Nicht mehr die 33 wie vor sechs Jahren passte, sondern die 36. Die Hose sah aus wie ein Zirkuszelt. Meine Frau sagte mir nicht nur mit Blicken, dass mein Bauch zu rund sei. Auch mein kleiner Sohn fand klare Worte: „Papa, du bist dick.“ Ich stellte mir vor, wie er zu Freunden sagt, die mich nicht kennen: „Mein Vater ist der mit dem runden Bauch.“

Bei Drogensüchtigen heißt es, dass sie den Entzug erst schaffen, wenn der innere Leidensdruck groß genug ist. Bei mir war nun immerhin das schlechte Gewissen groß genug. Aber es reichte noch nicht zum Umsteuern. Dann kamen vor dem Sommerurlaub zwei Ansage der Ärzte: Wenn ich so weitermache, bekomme ich ernste Probleme mit Herz und Leber. In Gedanken sah ich die Blicke meiner Frau, hörte die Worte meines Sohnes. Und wusste: Es ist soweit.

Das Leberproblem lag nicht am Alkohol, also musste ich die Ernährung umstellen. Keine Kohlenhydrate, kein Fett, kein Zucker. Das tägliche Brot fällt weg. Keine Nudeln, kein Kuchen, kein Reis. Am besten auch kein Obst, quasi nur Gemüse. Die Ärztin sagte: „Sie müssen sich zehn Jahre lang gesund ernähren. Da heißt: Höchsten ein Bier pro Woche.“

Meine Lieblingsgerichte sind: Böhmische Knedliky mit Kassler und Sauerkraut, selbstgemachte Penne all’arrabbiata, thailändisches Pad Kra Pao mit Reis, ukrainischer Borschtsch, dunkles Schokoladeneis und die selbst zusammengestellte Pizza bei Leo, unserem Lieblingsitaliener. Überall Kohlenhydrate, Fett, Zucker. Ich war deprimiert, schlecht gelaunt, nicht ansprechbar. Ich dachte: Mein Leben ist vorbei, ich ende als mürrischer Veganer. Ich verabschiedete mich auf unabsehbare Zeit von Leo und seiner Pizza und erzählte ihm von zehn Jahren Brotentzug. Leo klopfte mir auf die Schulter. „Ein Freund von mir hat es in einem Jahr geschafft. Das schaffst du auch.“

Wir fuhren in den Urlaub, und ich begann, mein Leben zu ändern. Es gab keinen Tag X, der sich eingebrannt hat, weil ich alles Böse zugleich wegließ: Kohlenhydrate, Zucker, Alkohol. Ich mutete mir keinen Cold Turkey zu, keinen kalten Entzug wie Drogensüchtige beim harten ersten Schritt der Entgiftung. Ich bin nachts nie schweißgebadet aufgewacht und habe von Nudeln oder Brot geträumt. Ich setzte meine „Drogen“ langsam ab. Intuitiv hatte ich beschlossen, den radikalen Bruch mit den Essgewohnheiten möglichst sanft zu gestalten.

Stephan Pramme für BLZ Mittagsritual: Meist gibt es eine wilde Gemüsepfanne. Wenn es asiatisch schmecken soll, kommen viel Ingwer und Zitronengras rein.

Im Slowenien-Urlaub fiel morgens das Weißbrot weg, ich aß Tomaten, Gurken, Paprika, Schafkäse, Obst. Eine Woche später konnte ich trotzdem noch ein Bierglas auf meinen Bauch stellen. Zwar nur ein kleines Glas und auch nur, wenn ich den Bauch weit rausstreckte und mich möglichst schräg an die Wand lehnte. Aber immerhin.

Richtig harte Arbeit

Zunehmen fällt leicht und macht Spaß: Nudeln, Grillhähnchen, Pizza, Kuchen. Abnehmen ist harte Arbeit, eine triste Angelegenheit: Gemüse, Wasser, Tee. Disziplin und Dauerstress. Vitamine und Verzicht.

Völlerei gilt Katholiken nicht nur als Laster, sondern als Todsünde. Doch die Versuchung lauert in jedem Supermarktregal. In unserem nicht übergroßen Laden um die Ecke lagen am Sonnabend 91 Sorten Wurst und Schinken in der Frischetheke und 61 Mal Käse. Im Kühlregal standen 64 Sorten Joghurt. Daneben reihten sich doppelt so viele Kühlregalmeter auf mit Pudding, Quark, Ayran, Kakao, Buttermilch, Protein-Drinks, Götterspeise, Aioli-Creme, Roter Grütze, Kefir, Sahne, Milchreis, Tiramisu.

Und nicht nur Christen wissen: Es ist viel leichter zu sündigen, als zu widerstehen. Im Urlaub widerstand ich recht gut. In Kroatien waren Pommes tabu, Reis ebenfalls. Ich aß Salat, Gemüse, Fleisch. Aber kein Brot. Ich steigerte mich langsam rein in die neue Esskultur. Nach vier Wochen Urlaub waren 6,6 Kilo weg.

Stephan Pramme für BLZ Vorratshaltung: Morgens Obst, mittags Gemüse, abends Salat. Der Inhalt des Kühlschranks sah früher anders aus.

Nach dem Urlaub wurde ich ziemlich familienuntauglich und beim Ess-Programm dogmatisch. Mein Morgenritual fiel weg: keine Scheibe Brot mit Käse, keine Scheibe mit Mühlhäuser Pflaumenmus und Nutella. Heute esse ich eine Schüssel Obstsalat mit Müsli. Zwar soll ich auch Obst meiden, aber nur Gemüse geht nicht. Also wird geschnippelt: Apfel, Birne, Pflaume, Avocado, Kiwi, Orange, Banane. Wenn möglich Heidelbeeren, Kirschen, Erdbeeren, Melone.

Die gefährlichste legale Droge

Der Körper reagiert extrem auf Extreme: Er liebt Zucker, Salz, Fett, Alkohol. Sie sind die besten Geschmacksträger, wahre Wirkbeschleuniger, die das Belohnungssystem direkt ansprechen und das Gehirn umprogrammieren wie bei Süchtigen. Zucker, Salz, Fett sind die Lieblinge der Industrie.

Das Problem bei einer abendlichen Haxe mit Bier: Der Körper sieht den Alkohol als Gift an, das er zuerst bekämpfen will. Die Leber rackert sich quasi am Alkohol ab und schafft es nicht, auch noch alles Fett der Haxe abzubauen. Es wird eingelagert. Erst wird die Leber dick, dann der ganze Mensch. So ist es auch bei zu vielen Kohlenhydraten und Zucker.

Erst durch meinen Neustart habe ich begriffen, dass Zucker für mich die härteste legale Droge ist. Ein echtes Nervengift, das im Gehirn für das schnelle Glücksgefühl sorgt. Es fiel mir leichter, nach 24 Jahren mit dem Rauchen aufzuhören, als auf meine Lieblingsschokolade zu verzichten.

Die Weltgesundheitsorganisation sagt, pro Tag sind maximal 50 Gramm Zucker vertretbar, bei den Bundesbürgern sind 96 Gramm die Norm. Ein 150-Gramm-Joghurt enthält auch mal sieben Stück Zucker. Die Industrie liebt Zucker. Er ist schön billig, da kann beim Joghurt am teuren Obst gespart werden. Fachleute sagen: Drei Stück Schokolade sind nicht so sehr das Problem, sondern dass mehr als 80 Prozent des Zuckers, den wir zu uns nehmen, in Fertigprodukten lauert. Perfekt versteckte Süchtigmacher.

Deshalb koche ich möglichst selbst. Mittags meist Gemüsepfanne, einmal quer durch den Laden: Möhre, Paprika, Zucchini, Zwiebel, Fenchel, Pak Choi, Sellerie, Knoblauch, Tomate, Rosenkohl. Damit es nicht so stressig ist, koche ich für zwei Tage. Wenn es asiatisch schmecken soll, kommt Ingwer und Zitronengras ran und Tandoori-Pulver und Chili. Abends gibt es meist Salat. Und ich esse nur drei Mahlzeiten am Tag, damit der Körper dazwischen fünf Stunden hat, alles zu verdauen.

Ich habe mich noch nie so vielseitig ernährt. Die Berge, die ich esse, sind größer als zuvor, aber sie richten weniger Schaden an, weil sie so gesund sind wie nie zuvor.

Eine Stasi-App als neuer Diktator

Doch es reicht nicht, die Ernährung umzustellen. Die Rechnung ist ganz einfach: Ich soll nur so viel Energie zu mir nehmen, wie ich verbrauche. Sonst wächst der Bauch. Im Internet finden sich folgende Zahl: Wenn wir jeden Tag 20 Kilokalorien zu viel essen, wiegen wir am Ende des Jahres ein Kilogramm mehr. Ein Stück Würfelzucker hat 13,5 Kilokalorien. Um die zu verbrennen, sind 500 Schritte nötig.

In der Pandemie haben sich laut Umfrage der Uni München 52 Prozent der Befragten weniger bewegt. Mein Arbeitsweg: zwölf Kilometer hin und zurück mit dem Rad. Im Homeoffice sind es genau 13 Schritte vom Bett bis zum Schreibtisch. Mein Arzt sagte: „Machen Sie doch, was jetzt alle machen: Jeden Tag 10.000 Schritte.“ Ich hatte meine Zweifel. Dann erzählte mir mein Bruder, dass er schon längst auf diesem Trip ist und zeigte mir eine App.

Ich mag den ganzen Selbstoptimierungswahn nicht, auch keine Dauerüberwachung des Körpers. Doch die Zahlen waren eindeutig: Ich ging im Alltag nur 5000 Schritte. Für 10.000 sind sieben Kilometer oder zwei Stunden nötig. Ich hab’s probiert: Das ist nur mit einer Stasi-App zu schaffen.

Stephan Pramme für BLZ Der kleine Diktator: Jeder Tag mit 10.000 Schritten wird zu einem blauen Punkt. Dieses Jahr hat es nur an einem Tag nicht geklappt.

Auf dem Display erscheint ein Monatskalender mit allen Tagen in Reih und Glied. Und an jedem Tag, an dem ich 10.000 Schritte schaffe, wird das Datum zu einem blauen Punkt. Dieses Programm ist mein neuer Befehlshaber. Ich habe mich freiwillig der Diktatur der blauen Punkte unterworfen. Sie ist nicht unmenschlich, aber streng: 2021 waren im Juni nur 9 von 30 Tagen blau, im Juli dann 11, im August 15, im September 22. Es ging aufwärts. Aber den ersten vollständigen blauen Monat schaffte ich erst im achten Versuch, in diesem Januar. Seither klappt es jedes Mal. Egal, wie das Wetter ist.

Nur der 18. Februar ist nicht blau. 3660 Schritte. Wenn ich heute das fehlende Blau sehe, weiß ich noch genau, was an dem Tag los war: erst Arbeitsstress, dann eine stundelange Autofahrt zu meiner Mutter und dort abends ein so heftiger Sturm, dass kein Hund vor die Tür ging. Ich auch nicht.

Manchmal sitze ich abends vor dem Fernseher und sehe um 23.30 Uhr, dass 1120 Schritte fehlen. Dann ziehe ich mich an.

Der Oster-Absturz

Beim Gehen bin ich konsequent, beim Essen ist Sündigen erlaubt. Alles andere wäre demotivierend. Aber es gibt Regeln. Erstens: Wenn schon Süßes, dann die Lieblingsschokolade. Wenn ich jeden Süßkram nehme, könnte ich den vielen Versuchungen nicht dauerhaft widerstehen. Zweitens: Wenn schon Schokolade, dann gleich die ganze Tafel, damit das schlechte Gewissen schön groß ist. Und schließlich: Der Jieper darf nur alle zwei Wochen bedient werden, sonst wird es ein Rückfall.

Und Rückfälle gibt es öfter. Weihnachten war nicht das Problem, da war ich noch im Rausch des Neuen – aber der Oster-Absturz: Ich bekam zwei Lieblingsschokoladen – und schon hing ich wie der Fixer an der Nadel. Ich aß alles Mögliche: dunkle Kuvertüre oder Honig, von meiner Frau erbettelte ich etwas von ihrer Vollmilchschokolade, die ich gar nicht mag. Und ich redete so lange auf meinen Sohn ein, bis er mir einen seiner vier Osterhasen schenkte. Es dauerte vier Wochen, bis ich wieder in der Spur war.

Dreiviertel-Veganer mit Fleisch ohne Brot

Aber die Rückfälle halten sich in Grenzen. Es funktioniert ganz gut. Eigentlich ist die Sache gar nicht so schwer: Jeder muss den eigenen Weg finden, muss sich neue Routinen suchen und bei Alltagsmahlzeiten eben Dinge essen, die nicht schädlich sind; dann ist die Pizza der Woche wieder ein Highlight. Wichtig ist nur eines: einfach anfangen. Es ist wie beim Rauchen. Es gibt keinen idealen Tag, um aufzuhören.

Ende Dezember, nach 28 Wochen, waren 20 Kilo weg. Und obwohl ich weitermache mit Gehen und Gemüse, geht es nicht weiter runter. Ich bleibe beim Standardgewicht meiner 20er. Und ich esse auch wieder Pizza bei Leo. Ich bin nun Dreiviertel-Veganer, der auch Fleisch isst, aber kein Brot und fast keinen Zucker. Beim Treppensteigen kann ich wieder zwei Stufen nehmen, ohne zu schnaufen. Die Diktatur der blauen Punkte funktioniert; zwei Paar Walkingschuhe sind inzwischen durchgelatscht. Für die Jeans von vor sechs Jahren bin ich nun eine Nummer zu dünn.

Stephan Pramme für BLZ Selbst kochen: Das ist wichtig. Mehr als 80 Prozent des alltäglichen Zuckers steckt in Fertigprodukten.

Neun Monate nach dem Neustart schaute mein Arzt mit fragendem Blick auf meinen Nichtbauch. Ich sagte: „Sie haben doch gesagt, ich soll 20 Kilo abnehmen.“ Er lachte: „Es ist das erste Mal seit vier Jahren, dass ein Patient meinen Rat voll umgesetzt hat.“ Er zeigte mir die Blutwerte der Leber und den 24-Stunden-Bluckdruck. „Glückwunsch, alles wieder normal.“

Böhmische Knedliky und Bier

Wie es weiter geht, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was es bedeutet, dass ich vor zwei Wochen zum ersten Mal vergessen habe, mich dienstags zu wiegen. Werde ich leichtsinnig? Oder bin ich bei den berüchtigten Mühen der Ebene ankommen? Der Phase, in der die Begeisterung abklingt. Oder vergesse ich das Wiegen, weil die neuen Routinen so etabliert sind, dass ich mich nicht ständig kontrollieren muss? Wer weiß?

Ich weiß auch nicht, ob in zwei Jahren die Wampe wieder ein sichtbares Charakteristikum meines Körpers ist. Ich weiß aber, wie ich sie wieder wegkriege. Und ganz sicher werde ich damit nicht warten, bis ich wieder ein Glas auf dem Bauch abstellen kann.

Deshalb noch ein Blick aufs Handy. Mein kleiner Diktator zeigt mir, dass ich den heutigen blauen Punkt erst in 2356 Schritten bekomme. Kein Problem. Ich bin mit meiner Mutter in Tschechien. Gleich gehen wir auf den kleinen Berg hinterm Dorf. Das bringt 5000 Schritte. Und dann gibt’s böhmisches Bier und Gulasch mit Knedliky. Die reine Sünde.

Ich bin seit dem Neustart 3.790.499 Schritte gegangen. Außerdem habe ich früher zum Gulasch immer doppelt Knedliky bestellt. Statt dieser Extraportion Kohlenhydrate ordere ich diesmal einen Schopska-Salat. Ich bin lernfähig.

