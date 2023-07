Pressecafé am Alex: „Wir werden hart kalkulieren, damit uns jeder besuchen kann“

Das Pressecafé im Haus des Berliner Verlages am Alexanderplatz öffnet 2024 wieder. Der Betreiber will erschwingliche Preise und weg vom DDR-Stil. Ein Gespräch.

Endlich ist es so weit: Das Pressecafé im Herzen Berlins erwacht wieder zum Leben. Ungefähr vier Jahre steht es nun schon leer, weil der alte Betreiber in Rente ging. Weit und breit keine Gäste, keine Spur von gehetzten Kellnern, zwei Etagen ohne Betrieb – fast schon paradox an so einem urbanen Ort, wie dem Alexanderplatz. Passend also, dass Alexander Freund das ändern will.