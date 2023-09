Die Technische Universität (TU) Berlin setzt Zeichen. Sie ruft am Freitag, dem 15. September, zu einem Klimaaktionstag auf und benennt den großen Hörsaal im Hauptgebäude nach Elinor Ostrom, einer US-Forscherin im Bereich der Umweltökonomie. Das angrenzende Foyer erhält den Namen von Wangari Maathai, einer afrikanischen Forscherin und Politikerin. Anschließend wollen TU-Angehörige an der Globalen Klimademo am Brandenburger Tor teilnehmen.

„Die Benennungen des Hörsaals und des Foyers sollen ein Zeichen setzen, das uns alle täglich daran erinnert, dass ein ‚Weiter so‘ keine Lösung ist“, erklärt die TU-Präsidentin Geraldine Rauch. „Die Klimakrise betrifft uns alle.“ Die Auswahl der Namensgeberinnen symbolisiere, dass Klimaschutz eine internationale Aufgabe sei.



Die Benennung von Hörsälen, Instituten und anderen Uni-Einrichtungen nach Persönlichkeiten geschah in Deutschland bisher vor allem, um Geldgeber oder einheimische Wissenschaftler zu ehren. Eines der ältesten Beispiele dafür ist der Henry-Ford-Bau (1954) an der Freien Universität (FU).

Uni-Angehörige sollten Namensvorschläge einreichen

Weitere Beispiele sind der Emil-Fischer-Hörsaal und das Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum an der Humboldt-Universität. Die zentrale Bibliothek von TU und Universität der Künste heißt seit dem Neubau 2004 Volkswagen-Bibliothek. Nach Protesten Ende 2022 kündigte die TU-Leitung an, die Benennung zu prüfen.

Die TU hatte Anfang 2023 ihre Uni-Mitglieder dazu aufgerufen, Namensvorschläge für den Hörsaal H 0104 im TU-Hauptgebäude einzureichen – auch über die sozialen Medien. „Mit dem Vorhaben soll auf die Gefahr durch den menschengemachten Klimawandel aufmerksam gemacht werden“, hieß es in dem Aufruf. Aus den etwa 100 Vorschlägen erstellte der Rat für nachhaltige Entwicklung der TU Berlin ein Ranking, aus dem das Uni-Präsidium die Namen auswählte.

Die ausgewählten Frauen sind beide Nobelpreisträgerinnen, „die sich für Klimaschutz und Nachhaltigkeit starkgemacht haben“, wie es aus der TU heißt. Elinor Ostrom, 1933 in Los Angeles geboren, war der Darstellung zufolge „eine weltweit angesehene Forscherin im Bereich der Umweltökonomie“. Sie befasste sich mit der gesellschaftlichen Nutzung von Ressourcen, mit der Frage, wie Menschen in Ökosystemen nachhaltig interagieren können.

Erste Afrikanerin mit Friedensnobelpreis

Die Professorin für Politikwissenschaft an der Indiana University in Bloomington begründete die Bloomington-School mit und erhielt 2009 als erste Frau den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften. 2010 hielt sie die Climate Lecture an der TU Berlin. Sie starb 2012.



Wangari Maathai (1940–2011) war eine Professorin für Veterinäre Anatomie an der Universität in Nairobi, Politikerin und Umweltaktivistin, die sich ihr Leben lang für soziale Gerechtigkeit und Naturschutz einsetzte. 1977 gründete sie die Umweltschutzorganisation Green Belt Movement, setzte sich unter anderem für die Wiederaufforstung in Kenia ein. Sie war die erste Afrikanerin, die 2004 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde.