Mehmet Topuz ist gerade auf dem Rückweg von der Moschee nach Hause. Er ist 59 Jahre alt und lebt seit 43 Jahren in Berlin. Der Anschlag von palästinensischen Terroristen auf Israel ist gerade zwei Tage her, die Zahl der Toten ist inzwischen auf 900 gestiegen. Mehmet Topuz sagt: „Ich unterstütze keine Seite, auf beiden Seiten haben Zivilisten ihr Leben verloren.“

In Berlin leben rund 200.000 Menschen mit türkischen Wurzeln. Viele von ihnen zögern am Montag, wenn sie über den Konflikt in Israel sprechen sollen. Es gibt viel Zurückhaltung, die meisten wollen sich auf keine Seite stellen. Auch Staatsbürger verschiedener anderer Länder, darunter Deutschland und die USA, sind unter den Todesopfern. Deutschland kündigt das Ende der Entwicklungshilfe für Palästina an. Sind Türken mehr auf der Seite der Muslime oder auf der des Westens?

Ein weiterer Berliner mit türkischen Wurzeln im gleichen Alter, der in Kreuzberg einen Laden besitzt, möchte seinen Namen nicht nennen. Er versteht nicht viel von Politik, sagt er. Er möchte, dass beide Seiten ein Friedensabkommen schließen. „Es ist uns nicht möglich, die Juden oder die andere Seite zu unterstützen“, sagt er und fügt hinzu: „Es gab auch einen Landverkauf. Sie sind Nachbarn. Beide Seiten sollten Freunde sein.“

Türken und Israelis in Berlin: Es ist kompliziert

Die Beziehung zwischen Türken und Israelis ist kompliziert, aber nicht grundsätzlich feindlich. Erdogan hat immer wieder versucht, sich als Vermittler im Nahost-Konflikt einzubringen. Die türkische Regierung reagierte ambivalent auf den Angriff der Hamas vom 7. Oktober. Einerseits verurteile man „den Verlust von Menschenleben unter der Zivilbevölkerung auf das Schärfste“. Eine Verurteilung der Hamas und ihrer Taten aber gab es nicht.

„Dieses Problem ist sehr alt, es ist nicht erst vor kurzem aufgetaucht“, sagt der türkischstämmige Ladenbesitzer Volkan, der seinen Nachnamen nicht nennen möchte. Für ihn ist es wichtig, die historische Dimension des Konflikts zu betrachten. „Viele Türken in Berlin denken, dass die Palästinenser unterdrückt werden und ihr Land besetzt ist.“ Dies sei auch nicht zu leugnen. Das Entstehen einer Organisation wie der Hamas, die in Deutschland als islamisch-fundamentalistisch angesehen wird, habe deshalb auch mit dem Verhalten Israels zu tun. Er ist sich sicher: „Für jeden getöteten Israeli werden 1000 Palästinenser getötet.“

Und dann ist da noch die Feier am Wochenende auf der Sonnenallee, die auch Arab Street genannt wird. Nur Stunden nach dem Beginn des Angriffs, bei dem Hunderte Israelis ums Leben kamen, hatten junge Männer, in Palästina-Fahnen gehüllt, Süßigkeiten an Passanten verteilt. Am Abend kamen 40 Personen auf die Straße, die israelfeindliche und antisemitische Parolen skandierten. Die Polizei nahm mehrere Männer vorläufig fest.

Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland mit Sitz in Berlin, Gökay Sofuoğlu, verurteilt die Anschläge der Hamas stark. Aus seiner Sicht verstoßen die Aktionen auf der Sonnenallee gegen das deutsche Grundgesetz. „Deutschland ist ein Land, das Gewalt ablehnt“, sagt Sofuoğlu. Personen, die solche Feiern veranstalten, sollten nach rechtsstaatlichen Grundsätzen verurteilt werden. „Es macht uns alle traurig, dass sich die Ereignisse im Nahen Osten auf diese Weise in Deutschland widerspiegeln“, sagt er.

Einen solchen Angriff in Zeiten von zunehmenden antisemitischen Straftaten in Berlin zu feiern sei „weder der muslimischen Gemeinschaft noch der Menschlichkeit angemessen“. Im Gegensatz zu vielen Passanten auf der Straße ist seine Meinung klar und deutlich: „Wir lehnen dies entschieden ab. Wir stehen in Solidarität mit unseren jüdischen Freunden.“ Dazu passt, dass derzeit sämtliche Flüge von Israel in den Süden der Türkei ausgebucht sind. Israelis suchen dort Schutz vor den Angriffen in ihrer Heimat.

Emin Arslan ist Journalist aus der Türkei. Im Rahmen des Internationalen Austauschprogramms für Journalisten (IJP) schreibt er zwei Monate lang für die Berliner Zeitung.