TVO nach Marzahn: So viele Jahre dauert der Straßenbau im Osten von Berlin

Eigentlich sollte sie schon zu DDR-Zeiten gebaut werden. Inzwischen wird schon seit mehr als anderthalb Jahrzehnten diskutiert, geplant, geändert, neu geplant. Nun hat die neue Berliner Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) den aktuellen Zeitplan vorgestellt. Danach wird das Projekt, Marzahn und Köpenick mit einer vierspurigen Straße zu verbinden, auch sechs Jahrzehnte nach der Erwähnung im Berliner Generalverkehrsplan 1969 noch nicht beendet sein. Vor allem die Angaben zur Bauzeit, mit denen Schreiner am Dienstagabend während einer Informationsveranstaltung in Biesdorf aufwartete, dürfte manche Bürger im Saal überrascht haben - und verärgert.

Der Saal im Theater am Park war voll. Manch einer musste draußen bleiben – aber nicht etwa, weil die meisten Stühle besetzt waren. „Ich bin mit offenbar dem falschen Verkehrsmittel gekommen und wurde von der Polizei herausgefiltert“, sagte ein Radfahrer. Die Polizisten waren vor Ort, weil bei Twitter dazu aufgerufen worden war, die Senatorin zum vorläufigen Stopp aller Radwegeprojekte zur Rede zu stellen. „Wir hatten Hinweise, dass der eine oder andere aus der Innenstadt die Veranstaltung kapern wollte“, sagte der CDU-Abgeordnete Christian Gräff. Die abgewiesenen Radfahrer kamen aber nach eigenem Bekunden aus Biesdorf, Karlshorst und Treptow-Köpenick.

Drinnen freute sich die neue Verkehrssenatorin, dass sie mal über etwas anderes sprechen darf als über Radwege, die ihre Verwaltung nun überprüfen lässt. Sie sei froh, die „hysterische Debatte“ und die „Blase“, in der die Debatte geführt wird, für einige Zeit hinter sich lassen zu können. „Das ist Balsam für mich, über ein so schönes Projekt wie die TVO zu sprechen“, sagte Manja Schreiner. Die Arbeiten gehen voran, und die Senatsverwaltung bemühe sich, das Vorhaben baldmöglichst an den Start zu bringen.

Planfeststellungsverfahren soll nun im Herbst 2023 beginnen

Wobei es aber noch längere Zeit dauern wird, bis die ersten Autos auf der neuen Straße fahren können, wie die CDU-Politikerin den Bürgern schonend beizubringen versuchte. Immerhin sei jetzt der Beginn des Genehmigungsverfahrens in Sicht, sagte Schreiner. Sie rechne damit, dass der erste Entwurf der Unterlagen vor der Sommerpause fertig werde. Dann könnte das Planfeststellungsverfahren für das Projekt TVO am Ende des dritten Quartals 2023 beginnen – zuletzt war von Sommer die Rede. Im September oder Oktober soll es auch eine offizielle Bürgerversammlung geben, kündigte sie an. „Mit dem Beginn des Genehmigungsverfahrens ist das Projekt TVO unumkehrbar“, lobte Christian Gräff.

So könnte der Knotenpunkt am Nordende der TVO aussehen. In Tunnellage kreuzt die B1/B5. Rechts führt die Märkische Allee nach Marzahn, links die TVO nach Köpenick. Eine runde Brücke dient dem Rad- und Fußverkehr. Visualisierung: Kolb Ripke Gesellschaft von Architekten mbH

Im Schnitt dauere ein solches Genehmigungsverfahren anderthalb bis zwei Jahre. „Das hängt von der Zahl der Einwendungen ab“, so die Senatorin. Einen Rechtsstreit werde es auf jeden Fall geben. Denn der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) habe eine Klage angekündigt, die sich gegen den Planfeststellungsbeschluss richtet. Zwar werde sich der Senat bemühen, den Straßenbau mit ersten Maßnahmen vorzubereiten. Doch weitere sechs Monate dürften auf jeden Fall vergehen, bis die Arbeiten in die vollen gehen. Baubeginn wäre dann also 2025 oder eher schon 2026.

Sechs bis sieben Jahre Bauzeit für 7,2 Kilometer Straße

Doch die eigentliche Überraschung gelang Manja Schreiner, als sie danach die aktuelle Prognose ihrer Verwaltung für die Bauzeit vorstellte: sechs bis sieben Jahre. Danach könnte es also sein, dass die neue 7,2 Kilometer lange Nord-Süd-Straße im Osten Berlins erst 2032 oder 2033 für dem Verkehr freigegeben wird. „Ja, das kann uns blühen“, so die Senatorin. Doch sie zeigte sich zuversichtlich, dass die ersten Fahrzeuge doch schon zum Ende des jetzigen oder zum Beginn des neuen Jahrzehnts rollen. Es handele sich ausdrücklich um eine „konservative Schätzung“, eine Beschleunigung sei denkbar.

Die Tangentialverbindung, die im Norden und Süden an bestehende Straßen anschließt, soll zwei Fahrstreifen pro Richtung erhalten. Vorgesehen ist, dass auch BVG-Busse dort fahren. Die Pläne sehen vor, dass die Fahrgäste in Biesdorf-Süd und Wuhlheide in die U- und S-Bahn umsteigen können. Flankiert würde die Straße von einem vier Meter breiten Zwei-Richtungs-Radweg sowie einem 2,40 Meter breiten Gehweg. Eine Schallschutzwand auf der Ostseite soll die Bürger in Biesdorf-Süd vor Lärm bewahren.

CDU-Abgeordnete wünscht sich ein weiteres Gleis auf dem Außenring

Dass das Projekt schon mehr als 15 Jahre lang andauert, hat auch mit politisch motivierten Änderungen zu tun. So hieß es zwischendurch, dass die TVO lediglich einen Fahrstreifen pro Richtung haben sollte. Umplanungen waren die Folge. Vor rund drei Jahren sorgte eine neue Anforderung für Zusatzarbeit und ein Jahr Verzögerung: Die damalige rot-grün-rote Koalition wünschte, dass parallel zur TVO S-Bahn- oder Regionalzüge verkehren. Doch damit die „Nahverkehrstangente“ geschaffen werden kann, müssten Abschnitte des Berliner Außenrings neu gebaut werden.

Damit kam die Deutsche Bahn (DB) ins Boot, die allerdings darauf hinwies, dass sie für Berlin schon für andere Projekte bearbeitete und ihre Planungskapazität endlich sei. Inzwischen hat der Senat das Thema wieder übernommen - allerdings ohne Priorität.

Die Köpenicker Straße in Biesdorf-Süd: Stau gehört hier zum Alltag. Dabei wohnen viele Menschen an dieser Verbindung zwischen Marzahn und Köpenick. Gerd Engelsmann/Berliner Zeitung

„Die Nahverkehrstangente ist in der Planung zurückgerutscht“, gab Schreiner am Dienstagabend zu. „Wir werden uns wieder darum kümmern.“ Christian Gräff schlug vor, anstelle einer zweigleisigen S-Bahntrasse ein den Außenring ein weiteres Gleis für Regionalzüge zu planen. Das wäre ein einfacheres Projekt, gab der CDU-Abgeordnete zu bedenken. Möglichst bald sollten Züge von Marzahn zum BER fahren.

Erst 47 Millionen, zuletzt 350 Millionen Euro - noch keine neue Schätzung

Umplanungen, Baukostensteigerungen und andere Faktoren führten dazu, dass die Kostenschätzungen mehrmals angepasst werden mussten – stets nach oben. War lange von 47 Millionen Euro die Rede, wurde der Aufwand später mit 155 Millionen und zuletzt mit 350 Millionen Euro beziffert. Rund 40 Millionen Euro wurde bereits für Planungen ausgegeben – Geld aus GRW-Mitteln, das das Land dem Bund zurückzahlen müsste, wenn die TVO nicht gebaut wird, wie der CDU-Abgeordnete Christian Gräff warnte. Der Senat erwartet werktags zwischen 22.000 und 33.000 Fahrzeuge in beiden Richtungen.

Auf Anfrage des Linken-Politikers Kristian Ronneburgs hatte die Senatsverwaltung im Frühjahr mitgeteilt, dass für die TVO eine Waldfläche abgeräumt werden müsste, die größer als der Schlosspark Biesdorf oder halb so groß wie der Zoologische Garten ist. „Nach aktuellem Planungsstand werden voraussichtlich zirka 15,8 Hektar Wald gefällt werden“, erklärte die damalige Verkehrs-Staatssekretärin Meike Niedbal (Grüne) im Frühjahr. Davor war von 14,6 Hektar Wald die Rede. Ausgleichspflanzungen sind vorgesehen. Dies wäre der höchste Waldverlust in Berlin seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, warnte der Sachverständigenbeirat Naturschutz.

Senatorin erwartet weitere Protestcamps in der Wuhlheide

Mit dem Wald werde „möglichst schonend“ umgegangen, versprach die Verkehrssenatorin. „Unsere Fachleute haben mir gesagt, dass der betroffene Baumbestand „nicht ganz so wertvoll“ sei. Schreiner zeigte sich froh darüber, dass Innensenatorin Iris Spranger (SPD) ein Protestcamp im Mai nach zwei Tagen von der Polizei abräumen ließ. Sonst wäre es größer geworden und hätte aus ganz Europa Demonstranten angezogen, sagte sie. Allerdings werde es wohl nicht die letzte Aktion dieser Art gewesen sein.

Die neue Verbindung werde dringend gebraucht, weil die vorhandenen Verkehrswege überlastet sein: Darin waren sich viele Bürger im Saal einig. Die Köpenicker Straße, auf der heute die Hauptlast liegt, müsse dringend saniert und mit einer Regenwasserkanalisation ausgestattet werden, rief Christian Gräff in Erinnerung.

Auch die Ende April abgelöste Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch von den Grünen zeigte sich als Befürworterin des Projekts TVO. Vor etwas mehr als fünf Jahren hatte es schon einmal eine Informationsveranstaltung im Theater am Park gegeben – mit einem Grünen-Politiker. Wenn alles klappt, so der damalige Staatssekretär Jens-Holger Kirchner, werde die TVO 2027 fertig.