Tegel: Moderate Mieten in Gefahr? Berlin schöpft Kaufpreisreduzierung nicht aus

Der Senat macht beim Erwerb bundeseigener Flächen in Tegel nur für einen Teil der geplanten Sozialwohnungen von der Verbilligungsrichtlinie Gebrauch.

Im Zusammenhang mit dem geplanten Verkauf bundeseigener Flächen auf dem stillgelegten Flughafen Tegel an das Land Berlin sind dem Bundestagshaushaltsausschuss möglicherweise wichtige Details des Geschäfts mit finanziellen Auswirkungen in Millionenhöhe vorenthalten worden. Diesen Schluss legen Angaben der Berliner Senatsverwaltung für Finanzen auf eine Anfrage der Berliner Zeitung nahe.



So erklärte die Senatsfinanzverwaltung, dass auf der zum Verkauf stehenden Teilfläche im künftigen Schumacher-Quartier nicht nur 200 Sozialwohnungen entstehen sollen, die die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften errichten. Geplant seien darüber hinaus „voraussichtlich“ weitere 79 Sozialwohnungen durch sogenannte gemeinwohlorientierte Bauherren.