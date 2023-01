Spitzengespräch zur U2: Die U-Bahn soll ab Sommer wieder normal fahren

Wer weiß, vielleicht klappt es ja. Fahrgäste können darauf hoffen, dass eine wichtige U-Bahn-Strecke im Osten Berlins in einigen Monaten wieder durchgehend befahrbar ist. Der Senat hält es für möglich, dass auf der Linie U2 in Mitte der Pendelverkehr Ende August 2022 enden und der Normalbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Das wurde am Mittwoch nach einem Spitzengespräch bekannt, zu dem die Senatsverwaltung für Mobilität die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), das Bezirksamt Mitte und den Investor Covivio gebeten hatte. „Covivio geht nach jetziger Einschätzung davon aus, dass nach den nötigen Bauarbeiten eine Wiederaufnahme des vollständigen U-Bahn-Betriebs bis zum Ende der Sommerferien möglich ist“, so Verkehrs-Staatssekretärin Meike Niedbal.