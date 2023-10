Das erste Mal bin ich Eugenie Fuchs im Sommer 2013 „begegnet“. Bei den Recherchen für die Ausstellung „Geraubte Mitte. Die Arisierung von jüdischem Grundbesitz im Stadtkern von Berlin“, die ich zusammen mit Benedikt Goebel für das Stadtmuseum Berlin kuratierte, fiel sie als Malerin zwischen den Geschäftsleuten und Kaufhausbesitzern auf, denen in den 1930er-Jahren Grundstücke im Berliner Stadtkern durch die Nationalsozialisten geraubt wurden. „Arisierung“ wurde das genannt.

Die Entscheidung, das Schicksal von Eugenie Fuchs neben fünf weiteren Familiengeschichten in der Ausstellung genauer zu zeigen, trafen wir, weil ungewöhnlich war, dass eine Künstlerin in den Besitz eines Grundstückes vis-à-vis des Berliner Schlosses kam.

Schloßplatz 5 lautete die Anschrift des winzigen Anwesens und schmalen Häuschens mit prominenter Adresse. Ihr Vater hatte es in den 1890er-Jahren erworben. Der erfolgreiche Geschäftsmann versprach sich möglicherweise einen Vorteil von dieser Immobilie. Allerdings starb er kurz danach und hinterließ seiner Familie unter anderem dieses Grundstück. Für die Ausstellung wurden nun alle Details zusammengetragen. Recherchen in alten Grundbüchern brachten die tatsächlichen Eigentumsverhältnisse zutage. Eugenie Fuchs besaß ein Viertel des genannten Grundstückes.

Deportation nach Auschwitz

In den Akten des berüchtigten Finanzamtes Moabit-West aus den 1930er- und 1940er-Jahren fanden sich die Unterlagen, die die Beraubung der Jüdin Eugenie Fuchs nachwiesen. Man verlangte von ihr eine Selbstauskunft über das Vermögen. Dieses Formular von Eugenie Fuchs hat sich erhalten – eines der wenigen schriftlichen Zeugnisse der Malerin. Sie schickte es aus dem Pariser Exil nach Berlin. Sie wähnte sich sicher in der französischen Hauptstadt, die sie schon aus ihrer Studienzeit kannte. Doch nach der Besetzung Frankreichs durch die Deutsche Wehrmacht wurde Eugenie Fuchs 1943 erst interniert und dann nach Auschwitz deportiert.

Im Gedenkbuch Berlin für die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus fand sich ein Eintrag. Mit diesen Fakten und einigen spärlichen Informationen über ihr künstlerisches Schaffen wurde der Malerin in der Ausstellung gedacht. Leider war im Zusammenhang der Ausstellungsbearbeitung keine Zeit, das Werk von Eugenie Fuchs näher zu erforschen und darzustellen. Eine kleine Anzahl Bilder war im Netz zu finden, um überhaupt einen Eindruck von ihrer Kunst vermitteln zu können.

Gemälde „Winterlandschaft“ wird der Öffentlichkeit präsentiert

Ein Glücksfall war das Auftauchen des Gemäldes „Winterlandschaft“ aus dem Jahr 1931 auf einer holländischen Auktionsseite. Der kurz entschlossene Erwerb des Kunstwerkes durch das Stadtmuseum Berlin führte dazu, dass zumindest ein Gemälde der Berliner Künstlerin wieder in ihrer Heimatstadt öffentlich zugänglich ist – wie es damals schien, das einzige. In der Ausstellung wurde das Bild der Öffentlichkeit präsentiert.

2014 endete die Ausstellung und es blieb die Unzufriedenheit darüber, nicht mehr über das Schicksal, die Familie und vor allem über ihr künstlerisches Schaffen herausgefunden zu haben. Die Fortsetzung der Recherchen schien geboten.



Die Spurensuche in Yad Vashem, im Archiv der Internationalen Holocaust-Gedenkstätte, führte mich zu Carolyn Winchester, der Urgroßnichte von Eugenie Fuchs, die dort 2010 ein Formular im Andenken an ihre Urgroßtante hinterlegt hatte.

Auch wenn Carolyn Winchester bereits seit längerem ihre Familiengeschichte erforscht, sind auch ihr keine persönlichen Hinterlassenschaften wie Briefe oder Fotos von Eugenie Fuchs bekannt. Auch von den Kunstwerken fehlte jede Spur.



Die Ausstellung „Geraubte Mitte“ wurde 2015 im New Yorker Leo-Baeck-Institut wiederholt, wobei der Schwerpunkt auf den Familienschicksalen lag. Beim Eröffnungsempfang waren die Nachfahren aller Familien anwesend. Für Eugenie Fuchs hatte Carolyn Winchester einen Brief verfasst, der dort verlesen wurde – ein bewegender Moment.

Kunstwerke bleiben verschollen

Aber immer noch gab es kaum Informationen zum künstlerischen Werdegang von Eugenie Fuchs. Im Allgemeinen Lexikon der bildenden Künstler des XX. Jahrhunderts von Hans Vollmer aus dem Jahr 1955 fand sich dieser Eintrag: „Fuchs, Eugenie, deutsche Landschaftsmalerin, ansässig in Berlin. Schülerin von F. Skarbina, W. Leistikow u. L. Corinth, weitergebildet in Paris.“

Auf dieser Basis begann die Spurensuche, die mich zu den nach und nach herausgefundenen Berliner Orten brachte, wie den Wohn- und Ausstellungsadressen. Reisen nach Dachau und Kitzbühel schienen vielversprechend, da die Künstlerin sich in beiden Orten aufgehalten hatte. In Dachau in der dortigen Künstlerkolonie Anfang des 20. Jahrhunderts und in Kitzbühel auf mehreren Reisen in den 1920er- und 1930er-Jahren.

Überall traf ich auf wohlwollende Archiv- und Museumsmitarbeiter, aber gehört hatte von Eugenie Fuchs noch niemand. Im Kitzbüheler Stadtarchiv suchten die freundlichen Bearbeiterinnen ein Fremdenregister von 1927 heraus, in dem sich tatsächlich ein Eintrag zum Aufenthalt von Eugenie Fuchs fand.

Recherchen bleiben erfolglos

Recherchen in den einschlägigen Kunstarchiven und Anfragen an Experten der Malerei des frühen 20. Jahrhunderts brachten zunächst wenig Neues. Niemand schien die Künstlerin zu kennen. Alle wünschten Erfolg bei der Recherche. Nirgends waren ihre Bilder in Sammlungen zu finden.

Das hartnäckige Durchforsten von Katalogen, Nachlässen und Zeitungsrezensionen, nicht zuletzt auch mit großer Unterstützung von Mitarbeitern des Archivs der Akademie der Künste, brachte es schließlich zutage: Eugenie Fuchs hatte ihre erfolgreichste Zeit in den 1920er- und 1930er-Jahren. Sie ließ kaum eine der großen Kunstschauen in Berlin aus. Ihre Bilder wurden auf der Großen Berliner Kunstausstellung gezeigt, die bis 1932 im Landesausstellungspalast am Lehrter Bahnhof stattfand. Auch auf der Juryfreien Kunstschau oder Ausstellungen der Berliner Secession war sie vertreten. Dazu gehörten auch zahlreiche Ausstellungen des Lyceumklubs oder des Vereins der Künstlerinnen zu Berlin, in dem sie ab 1927 Mitglied war.

1928 kaufte die Stadt Berlin ihr Bild „Lessingstraße im Schnee“ an. Dieses Bild ist leider verschollen. Und wo sind die übrigen Bilder? Aus der Katalogrecherche ließ sich eine Liste von Gemälden erstellen. Selten waren Abbildungen dabei. Im Internet fanden sich einige Bilder, die vor längerer Zeit versteigert worden waren. Von den in blumiger Sprache von Augenzeugen der Ausstellungen in den 1920er- und 1930er-Jahren beschriebenen Bildern fehlt bis heute jede Spur.

Ihr Gemälde „Segelboote auf dem Wannsee“ aus dem Jahr 1919 war 2013 versteigert worden – nur wenige Monate vor den anfangs erwähnten Ausstellungsrecherchen. Für einen Moment kurzzeitig aufgetaucht, schien das Bild in den Tiefen des privaten Kunstbesitzes wieder verloren, auf jeden Fall nicht zugänglich für die Öffentlichkeit.

Selbstporträt der Malerin Eugenie Fuchs, ohne Datum. Privatbesitz

Ein Selbstporträt taucht auf

Das Auktionshaus war jedoch so freundlich, den Kontakt zum Käufer herzustellen, sodass es heute eine gute Reproduktion gibt und eine Leihgabe für eine zukünftige Ausstellung denkbar ist. Ein Pastell hat das Museum Charlottenburg-Wilmersdorf in seinen Beständen wiederentdeckt – das zweite Kunstwerk, das es heute in einer öffentlichen Sammlung in Berlin gibt.

In diesem Jahr tauchte plötzlich auf dem Internet-Auktionsportal Ebay ein Selbstporträt von Eugenie Fuchs auf. Ein kleines Ölbild mit starken Beschädigungen, das inzwischen sorgfältig restauriert wurde. Nachdem es bisher kein Foto oder sonstiges Bild von Eugenie Fuchs gab, erlaubt dieses Gemälde zum ersten Mal einen Blick auf die Malerin. Hier bin ich ihr dann zum zweiten Mal „begegnet“.



Es bleibt zu hoffen, dass noch viele Kunstwerke von Eugenie Fuchs gefunden werden und eines Tages sogar eine Ausstellung mit ihren Bildern gezeigt werden kann, sodass sich, wie schon in den 1920er-Jahren, die Menschen für sie und ihre Kunst begeistern können.

