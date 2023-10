Überall in Berlin gibt es Losungen wie „Free Palestine“. Was ist verboten?

Vor dem Auswärtigen Amt in Mitte sitzen am Mittwochabend etwa 500 Menschen. Mehrmals rufen sie auf Englisch: „Free Palestine from German Guilt“ – „Befreit Palästina von deutscher Schuld“. Einige Demonstranten klatschen dazu. Die Menge ist aufgebracht, es kommt zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Die Parole fordert: Löst die Palästina-Frage von der historischen Verantwortung Deutschlands. Diese noch recht ungebräuchliche Losung, offenbar aus linken Unterstützer-Kreisen für Palästina, stellt die deutsche Verantwortung im Israel-Konflikt infrage – ähnlich wie das rechtsradikale Schulkult-Narrativ.

Für den Geschichts- und Kulturwissenschaftler Arnd Bauerkämper ist diese Parole neu, er sieht sie eher kritisch. „Natürlich besteht die Verantwortung für den Massenmord der Juden“, sagt er. Im Bezug auf die Parole sagt er: „Man ist gut beraten, sich davon zu distanzieren.“ Er könne zwar verstehen, dass viele Menschen sich eine Lösung für die humanitäre Situation im Gaza wünschen, die gestern Abend mehrfach gerufene Parole „Free Palestine from German Guilt!“ verdecke jedoch die Verpflichtungen der Bundesrepublik.

Seit der aktuellen Eskalation des Nahost-Konflikts nehmen auch die politischen Losungen im öffentlichen Raum zu. Der Spruch „Free Palestine“ wird inzwischen sehr oft verwendet, steht sehr oft an Wänden und an Bahnstationen in Berlin. Auch an einem Laternenpfahl auf dem Alexanderplatz ist am Mittwoch ein Aufkleber zu sehen, auf dem steht: „Free Palestine – Boycott Israel“ neben einem Bild der palästinensischen Flagge. Nur ein paar Schritte weiter, an einem Bauzaun, klebt ein weiterer Sticker mit dem Text „Boycott Israel“. Dazu mehrere Schriftzüge „Free Palestine“ oder „Gaza“ im Bahnhofsgebäude und Umgebung. Am Donnerstag sind sie verschwunden. Sind solche Schriftzüge bereits strafrechtlich relevant – oder Ausdruck der vom Grundgesetz gedeckten Meinungsfreiheit?

Bildstrecke

Hermannplatz in Neukölln am 8. Oktober: Menschen laufen an einem Denkmal vorbei, das mit einer palästinensischen Flagge bemalt ist. Emmanuele Contini In Neukölln hängen auch ältere Poster, wie dieses, das zu einer Demo am 23.9.2023 aufruft. Emmanuele Contini Poster wie diese sind in Berlin überall zu sehen. Besonders in Neukölln fallen sie auf. Emmanuele Contini Selbst Bäume werden in Neukölln mit Palästina-Flaggen bemalt. Einige werden von der Polizei mit weißer Farbe übermalt. Andere Flaggen bleiben. Emmanuele Contini Auch auf Stromkästen ist die palästinensische Flagge zu finden. Sabine Gudath Um den Schulfrieden zu schützen, dürfen Schulen seit letztem Freitag palästinensische Symbole verbieten. Dazu gehören auch Armbänder und Sticker mit dem Schriftzug „Free Palestine“. Sabine Gudath Letzte Woche überdeckte die Polizei antisemitische Schmierereien an der East Side Gallery. Anika Schlünz Sticker sind leicht an Objekten im öffentlichen Raum anzubringen, aber meist schwer zu entfernen. Ein einfaches Mittel, um politische Symbole zu verbreiten. Emmanuele Contini Die Polizei ist bemüht, antisemitische Schmierereien so schnell wie möglich unkenntlich zu machen. Dadurch werden Wände oft noch mehr beschädigt, was Anwohner aber meist gerne in Kauf nehmen. Anika Schlünz 1 / 9

Für Polizei und Staatsanwaltschaft ist es schwer, dazu genaue Aussagen zu treffen. „Die Beurteilung müsste im konkreten Einzelfall und unter Berücksichtigung des jeweiligen Kontextes unter allen rechtlichen Gesichtspunkten strafrechtlich geprüft werden“, sagt eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft der Berliner Zeitung. Eine Sprecherin der Polizei sagt: „Das ist immer eine Einzelfall-Überprüfung.“ Kritisch werde ein Graffiti oder eine Schmiererei immer dann, „wenn es gewaltverherrlichend ist“. Laut Strafgesetzbuch fallen vor allem Graffiti und Sticker, die zu Gewalt aufrufen, unter Volksverhetzung. Diese kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren bestraft werden.

Das Berliner Register dokumentiert Vorfälle, die einen rassistischen, antisemitischen, LGBTIQ-feindlichen, NS-verharmlosenden Hintergrund haben oder sich gegen Obdachlose, Menschen mit Behinderungen oder gegen demokratisch engagierte Personen richten. Dort werden derzeit mehr antisemitische Schmierereien gemeldet, sagt Leiterin Kati Becker. Es gibt klare Richtlinien dafür, wann ein Graffiti oder ein Sticker vom Register als antisemitisch dokumentiert wird. Ein Graffiti mit Bezug zum Nahost-Konflikt wird beispielsweise erfasst, „wenn jüdische Menschen oder Einrichtungen für die Politik Israels verantwortlich gemacht werden“.

Die Polizei gebe sich Mühe, antisemitische Schmierereien wie Hakenkreuze oder Davidsterne an Häuserwänden so schnell wie möglich unkenntlich machen zu lassen, sagt Rainer Wendt, Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG). Nach Angaben der Polizei wurden in Berlin bis Dienstag 22 Fälle von Davidstern–Schmierereien dokumentiert, einige von ihnen auf Häuserwänden. Ein Bericht des Bundesverbands der RIAS (Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus) spricht von einer „besonders bedrohlich wirkenden Praxis“. Die Markierungen wecken laut Bericht Erinnerungen an die Zeit des Nationalsozialismus, als jüdische Geschäfte beschmiert wurden und schließlich auch Juden selbst einen Davidstern tragen mussten.

Weiter schreibt Leiterin Kati Becker vom Berliner Register: „Aufrufe, Israel oder Juden und Jüdinnen – egal wo auf der Welt – zu boykottieren, erfassen wir ebenfalls als antisemitisch.“ Der Sticker mit der Aufschrift „Free Palestine – Boycott Israel“ würde damit darunterfallen. Die Schriftzüge „Free Palestine“ oder „Gaza“ jedoch nicht. Da komme es auf den Kontext an. „Es ist nicht antisemitisch, die kriegerische Auseinandersetzung um Gaza zu kritisieren“, sagt Becker.

Das heißt: Wenn jemand mit einem „Free Palestine“-Plakat auf einer Straße steht, ist das nicht antisemitisch. Geht diese Person aber mit demselben Plakat weiter zu einer Demo, auf der offen zur Tötung von Juden aufgerufen wird, ist die Sache ganz anders.



Ob ein Graffiti oder ein Sticker antisemitisch ist, ist also oft nicht einfach festzustellen. Das Berliner Register rät: Auch Graffiti und Sticker, bei denen es nicht eindeutig ist, ob ihr Inhalt antisemitisch ist, können gemeldet werden. „Wir überprüfen jeden einzelnen Vorfall, ob wir ihn aufnehmen oder nicht.“ Es sei wichtig, dass die Öffentlichkeit über antisemitische Vorfälle gut informiert ist. „Nur so können sich Menschen mit Juden und Jüdinnen solidarisieren.“ Die Organisation rät, Foto von Schmierereien zu machen und diese dann an das Berliner Register zu senden. Enthält ein Graffiti oder ein Sticker einen konkreten Aufruf zur Gewalt, sollte außerdem Anzeige bei der Polizei erstattet werden.