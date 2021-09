Berlin - Eineinhalb Minuten dauerte der dreiste Überfall auf einen Geldtransporter am Kurfürstendamm vor sieben Monaten. Eineinhalb Minuten, in denen fünf Täter 648.500 Euro erbeuteten. Sie trugen orangefarbene Arbeitsmontur, waren damit als Müllmänner der Berliner Stadtreinigung getarnt. „Das war ein absolut arbeitsteiliges Vorgehen“, beschreibt am Montag ein Ermittler des Landeskriminalamtes vor Gericht den Überfall. Es sei der Angeklagte gewesen, der einen der Sicherheitsmänner in das Innere des Geldtransporters stieß, nachdem dieser die letzte der 15 Geldkassetten seinem Kollegen aus dem Wagen gereicht habe.

Auf der Anklagebank sitzt Muhamed R., er soll der Neffe des Chefs eines arabischstämmigen und polizeibekannten Clans sein. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 31-jährigen Vater von drei minderjährigen Kindern schweren, gemeinschaftlich begangenen Raub und gefährliche Körperverletzung vor. Er hat zugegeben, am 19. Februar 2021 zusammen mit Komplizen als Müllmann verkleidet und mit einer Schreckschusswaffe und Reizgas bewaffnet vor der Filiale der Volksbank am Kudamm einen Geldtransporter überfallen zu haben. Er habe Schulden gehabt, die er auf legalem Wege nicht habe abbauen können, hatte er vor Gericht erklärt – ohne die Namen seiner Mittäter preiszugeben.