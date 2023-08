Überfallener Späti in Marzahn, versuchte Bus-Entführung in Kreuzberg

Letzten Sonntag überfielen zwei Männer einen Späteinkauf in Marzahn-Hellersdorf, wo sie einen Angestellten gegen Mitternacht mit einem Schlagstock angriffen und mit einer Schusswaffe bedrohten. Der 27-Jährige habe sich vor dem Laden aufgehalten, als das Duo ihn zur Übergabe der Tageseinnahmen und einiger alkoholischer Getränke nötigte, so die Polizei. Danach flüchteten die Täter mit ihrer Beute zu Fuß, der Angestellte musste zur Behandlung ins Krankenhaus.

Unverletzt blieben alle Beteiligten bei einem Vorfall in der Nacht zum Dienstag, bei dem ein 31-Jähriger einen Busfahrer bedrohte. Der Mann stieg gegen 2.50 Uhr am Hermannplatz in einen Bus der Linie N9 und versuchte, mit einem Messer eine Fahrt in ein Krankenhaus zu erzwingen. Trotz Drohungen blieb der Busfahrer auf der geplanten Route und alarmierte unbemerkt die Polizei. Der Täter wurde ohne weitere Zwischenfälle verhaftet und in eine psychiatrische Anstalt gebracht.

Nach einem Überfall am Donnerstag sucht die Polizei nach Zeugen. Einer 51-jährigen Frau wurde durch einen unbekannten Mann die Kette vom Hals gerissen; der Dieb flüchtete anschließend in einem dunkelgrauen Auto. Die Frau nahm selbst die Verfolgung auf, wurde jedoch bei einem Verkehrsunfall verletzt. Das Täterfahrzeug trug ein gestohlenes Kennzeichen, das bereits Anfang Juni von einem Aldi-Parkplatz in Marienfelde verschwand. Die Polizei schätzt den Täter auf 35 bis 45 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß.

Ebenfalls um Mithilfe bittet die Polizei im Falle einer verschwundenen jungen Mutter, laut einer Meldung vom Freitagvormittag. Die 31-jährige Vermisste sei verhaltensauffällig, leide unter Wahnvorstellungen und sei mit ihrem neun Monate alten Sohn unterwegs, für den sie weder Kinderwagen noch passende Nahrung dabei habe. Sie spricht Russisch und Deutsch, hat blond gefärbte Haare und ist 1,64 Meter groß, so die Angaben der Polizei. Zuvor hatte sie sich in einer Mutter-Kind-Einrichtung in Heiligensee aufgehalten, aus der sie jedoch am frühen Morgen des Donnerstags verschwand.