Berlin - Sören Benn ist neuer Bürgermeister von Berlin-Pankow. Am Abend des 4. November wählte die Bezirksverordnetenversammlung den 53-Jährigen Linken mit 29 von 55 Stimmen. 24 Abgeordnete stimmten mit Nein, es gab zwei Enthaltungen.

Damit ist der Vorstoß der Pankower Linken gelungen, gemeinsam mit der SPD eine Zählgemeinschaft zu bilden und den alten Bürgermeister zum neuen zu machen. Vor einer Woche waren SPD und Linke überraschend aus den Verhandlungen mit den Grünen, die die Wahl gewonnen hatten, ausgestiegen. In der Begründung hieß es, Bündnis 90/Die Grünen hätten bei den Verhandlungen über eine gemeinsame Zählgemeinschaft ihren Führungsanspruch inhaltlich nicht füllen können. „Das grüne Personal konnte keine klaren politischen Prioritäten für den Bezirk Pankow formulieren.“

Bei der Wahl zur Bezirksverordnetenversammlung am 27. September 2021 hatten die Grünen in Pankow erstmals in ihrer Geschichte mit 24,7 Prozent gewonnen. Die Linke kam auf 19,7, die SPD auf 17,1 Prozent. Dass die stärkste Partei nicht den Bürgermeister stellt, das gab es in Pankow noch nie. Dass es überhaupt möglich ist, hat mit einer Gesetzesänderung zu tun, die die Große Koalition in Berlin Ende der Neunzigerjahre beschlossen hatte, um PDS-Bürgermeister in den Ost-Berliner Bezirken zu verhindern. Bis dahin galt: Die Partei, die die meisten Stimmen bekommt, stellt den Bürgermeister. Nun aber steht in § 35, Punkt 4, Absatz 2 des Bezirksverwaltungsgesetzes, „dass gemeinsame Wahlvorschläge von mehreren Fraktionen als Wahlvorschläge einer Fraktion“ gelten.

Sören Benn sagte der Berliner Zeitung kurz nach seiner Wahl, er freue sich sehr über seinen Sieg und werte die Wahl „als Ergebnis seiner Arbeit“. Überrascht war er nicht, sagte er, denn er habe damit gerechnet, „dass Abgeordnete nicht aufs Parteibuch gucken, sondern auf meine Leistung“. Benn war seit 2016 Bürgermeister in Pankow.

In den Tagen vor der Wahl hatten die Grünen noch versucht, die Pankower CDU auf ihre Seite zu ziehen, um so eine Mehrheit von 24 Stimmen zu bekommen. Vergeblich. CDU-Fraktionsvorsitzende Denise Bittner sagte der Berliner Zeitung: „Wir haben sehr intensiv mit den Grünen über eine Zielgemeinschaft verhandelt, uns aber dagegen entschieden.“ Aus inhaltlichen Gründen, aber auch, weil sie für die Mehrheit noch eine AfD-Stimme gebraucht hätten. „Das kommt für uns nicht in Frage“, sagte Bittner.

Cordelia Koch, die Spitzenkandidatin der Grünen, war überrascht über den Ausgang der Wahl. „Damit habe ich wirklich nicht gerechnet“, sagte die Verwaltungsjuristin aus Hessen der Berliner Zeitung. Der Grund: Vor der Wahl hatten CDU und FDP verkündet, Sören Benn nicht zum Bürgermeister wählen zu wollen. Offenbar hielten sich aber doch einige Abgeordnete nicht an die Vereinbarung und stimmten in der geheimen Wahl für Benn. Unmittelbar nach der Verkündung des Wahlergebnisses reichte Koch den Antrag ein, stellvertretende Bürgermeisterin zu werden. Und wurde gewählt, mit 29 Ja-Stimmen, genau so vielen, wie ihr Konkurrent Benn bekommen hatte.