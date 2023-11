Sütterlinstuben: Entschlüssler der Vergangenheit

Klaus-Dieter Stellmacher seufzt, als er die gelblichen Postkarten auseinanderfaltet. „So etwas knickt man nicht“, rügt der 75-Jährige sanft. Seine Finger streichen über das Papier mit der dünnen Bleistiftschrift, glätten die umgeknickten Stellen am Rand. Und davon gibt es viele. Die Feldpostkarten dämmerten jahrzehntelang in einer zu kleinen Brieftasche vor sich hin. Die älteste Schwester meines Vaters verwahrte das Etui zunächst; kurz vor ihrem Tod gab sie es ihm, dem jüngsten der fünf Geschwister. Mein Vater konnte nur einzelne Wörter auf den Schriftstücken entziffern. Die sechs Postkarten sind die letzten Lebenszeichen seines Vaters, verfasst Ende Januar 1945.

Die vorletzte stammt aus „Kottpuß“, wie mein Großvater den Namen der Stadt schrieb, die ihm offensichtlich nicht geläufig war. Der Ort lag rund 400 Kilometer von seiner fränkischen Heimat entfernt, die der 1905 Geborene vermutlich nicht allzu oft verlassen hat.

Nach Cottbus sind seine Postkarten an diesem Tag zurückgekehrt. Sie liegen auf einem Couchtisch im Kolonialstil, auch die anderen Möbel in dem Raum sind aus dunklem Holz: der wuchtige Schreibtisch in der Ecke, die Kommode mit den afrikanischen Frauenskulpturen, die zimmerhohen Bücherregale. Auf Augenhöhe stehen dort alte Tintenfässer, Flaschen der Marke Pelikan und diverse Schreibgeräte mit Federkiel und Spitzfedern. Der Raum, gelegen unter dem Dach eines Eigenheims in einer Einfamilienhaussiedlung unweit der Autobahnabfahrt Cottbus-Süd, ist Klaus-Dieter Stellmachers Schreibzimmer, man könnte auch sagen: seine Sütterlinstube. Denn so heißt eine der Internetseiten, die der Rentner betreibt.

Ludwig Sütterlin (1865–1917) vereinfachte die deutsche Schreibschrift.

Die Sütterlinschrift geht zurück auf Ludwig Sütterlin (1865–1917). Der Berliner Grafiker hat sie 1911 im Auftrag des preußischen Kultur- und Schulministeriums geschaffen, so sollten die damals vielen verschiedenen deutschen Schreibschriften – Kurrent genannt – vereinfacht und normiert werden. Um das Schreibenlernen zu erleichtern, vereinfachte Sütterlin die Form der Buchstaben und verringerte die Ober- und Unterlängen zugunsten einer gleich großen Mittelhöhe. Seine Schrift wurde in Preußen ab 1915 verbindlich eingeführt und löste in den 20er-Jahren die deutsche Kurrentschrift ab.

Die Nazis setzten ab 1941 auf die auch im Ausland übliche Antiqua

Etwa 1935 wurden Sütterlins Buchstaben nochmals leicht modifiziert und anschließend als „deutsche Volksschrift“ in den Schulen eingeführt; allerdings nicht für lange. Bereits am 3. Januar 1941 wurde sie durch einen geheimen Erlass wieder verboten – und als „Judenlettern“ diffamiert.



Ab September 1941 wurde an den Schulen dann die lateinische Schrift als sogenannte Deutsche Normalschrift eingeführt. Die Schriften des Dritten Reiches sollten für alle, auch das Ausland, in dem die Antiqua-Schrift längst üblich war, verständlich sein.

„Diese Entscheidung führte dazu, dass die heutigen Generationen kaum noch handschriftliche Dokumente in deutscher Schrift (und damit aus fast 500 Jahren!) lesen können“, heißt es auf der Internetseite der Hamburger Sütterlinstube. Sie war die erste ihrer Art in Deutschland. 1996 taten sich die Bewohnerinnen und Bewohner des Altenzentrums Ansgar im Stadtteil Langenhorn zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammen, die alte Schriftstücke von der deutschen in die lateinische Schrift übertrug. Die Senioren hatten Freude daran, mit ihrem Wissen anderen zu helfen und so auch zur Verständigung der Generationen beizutragen.

Zwei Sütterlinstuben in Brandenburg

Die Nachfrage war viel größer als angenommen, bald musste Personalnachschub aus ganz Hamburg rekrutiert werden. Die Idee sprach sich herum: Auch in anderen Bundesländern gründeten sich ehrenamtliche Sütterlinstuben. 13 weist die Übersichtskarte des bundesweiten Netzwerks derzeit aus; zwei davon in Brandenburg.



Wer sich mit der Bitte um eine Übertragung beispielsweise an die Hamburger Experten wendet, bekommt die Anweisung, dass von den alten Schriftstücken Farbscans zu erstellen sind und dass diese dann über bestimmte Cloud-Dienste oder File-Transfer-Programme zu übermitteln sind. Verbunden mit dem Hinweis, dass man sich mit einer Spende an den Verein erkenntlich zeigen kann.

Einige Sütterlinstuben veranstalten zudem (Fern-)Kurse, in denen man die deutschen Schreibschriften lernen kann, oder bieten das Sütterlinalphabet als PDF-Datei zum Herunterladen an, damit man sich damit vertraut machen und die Buchstaben üben kann. Auch Volkshochschulen in Berlin und Brandenburg haben inzwischen solche Kurse im Angebot. In der Bildungsstätte Schloss Trebnitz konnte man Anfang Oktober unter Anleitung einer Berliner Kunsthistorikerin ein Wochenende lang Sütterlin lernen. Die Resonanz war erstaunlich hoch, berichtet Susen Hollmig, die Leiterin der Bildungsstätte; deshalb kann sie sich gut vorstellen, ein solches Angebot erneut ins Programm zu nehmen.

Volkshochschulkurse: Ab 7. November und im Februar 2024 an der VHS Dahme-Spreewald, drei Termine mit neun Unterrichtseinheiten bei Heike Clausnitzer. Ab 9. November an der VHS Lichtenberg, fünf Abendtermine mit 15 Unterrichtseinheiten bei Dr. Ines Elsner. Ab Januar an der VHS Potsdam, zwei Freitage (ganztags) mit Anett Kolaschinsky.

Fernunterricht: Die Sütterlinstube Hamburg hat einen Fernkurs mit Lektionen entwickelt, die die Teilnehmer nacheinander per E-Mail zugeschickt bekommen. Die Kursleitung kontrolliert die bearbeiteten Lektionen und bespricht sie in einem Telefonat.

Übungsmaterial: Auf der Internetseite der Sütterlinstube Hamburg finden sich Alphabete und andere Übungsmaterialien zum Herunterladen. Auch der Bund für deutsche Schrift und Sprache bietet auf seiner Internetseite Leseübungen an, in seinem Netzladen kann man auch Broschüren bestellen.

Transkriptionen: 13 Sütterlinstuben gibt es aktuell in Deutschland. Ihre Mitglieder übertragen gerne alte Handschriften, meist gegen eine kleine Spende. Im Raum Berlin-Brandenburg gibt es zwei: eine in Cottbus und eine in Neuenhagen (per Mail erreichbar via: kontakt.suetterlin.beratung@gmail oder über die Website des Hospiz Polarstern Neuenhagen).

„In den vergangenen Jahren hat das Interesse an unserem Lehrmaterial deutlich zugenommen“, sagt Dr. Joshua Krämer, der Vorsitzende des Bundes für deutsche Schrift und Sprache. „Schreibschule der deutschen Schrift“ heißt eine der Broschüren, „Die Kurrent schreiben lernen“ eine andere. Hinter der erhöhten Nachfrage nach Lehrmaterial könnte der Trend zum Handlettering oder zur Kalligrafie stecken, vermutet er. Eventuell gehe sie auch zurück auf die aktuelle Debatte um die Schreibschrift generell. Denn eine erhöhte Zahl an Anfragen zu Übertragungen von Kurrent und Sütterlin in die lateinische Schrift erreiche den Bund für deutsche Schrift und Sprache nicht. Ob Omas Kochbuch, Opas Kriegserinnerungen oder historische Akten – die Zahl der Anfragen sei seit Jahren konstant, sagt Krämer.

Das deckt sich mit den Beobachtungen von Klaus-Dieter Stellmacher, dem Cottbusser Schriftgelehrten. „Ich habe immer zu tun“, sagt der Mann, der in seinem ersten Leben Kader-Schwimmtrainer war und in seinem zweiten, nach 1989, bei einer Versicherung arbeitete. Mit alten Schriften habe er sich schon zu DDR-Zeiten beschäftigt, erzählt der 75-Jährige. Als Schwimmtrainer fertigte er kalligrafisch gestaltete Urkunden in Frakturschrift an. Das Interesse für alte Handschriften habe er seiner Mutter zu verdanken, erzählt Stellmacher. Als Junge sei ihm ihr Poesiealbum in die Hände gefallen. Da er es jedoch nicht lesen konnte, war seine Neugierde geweckt.

Alte Schriften sind Stellmachers Hauptbeschäftigung, seit er 2008 in den Ruhestand ging. „Fraktur – schönstes Kleid unserer Muttersprache“ steht auf dem Plakat an der Tür seines Arbeitszimmers, natürlich in den charakteristisch geformten („gebrochenen“) Buchstaben. Die Frakturschrift wurde im 16. Jahrhundert entwickelt und war im deutschen Sprachraum bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts weit verbreitet. Doch Stellschreiber hat sich auch mit noch älteren Dokumenten beschäftigt, das älteste, das er transkribierte, war eine Urkunde zu einer Grundstücksübertragung von 1423.

Klaus-Dieter Stellmacher, 75, Schriftgelehrter aus Cottbus und Betreiber der dortigen Sütterlinstube. Susanne Rost/Berliner Zeitung

Der Cottbusser wird auch zu juristischer Aufklärung von Rechtsanwälten und Notaren für Transkriptionen kontaktiert, er tritt im historischen Gewand als Schriftgelehrter bei Messen und Veranstaltungen auf, gibt Lese- und Schreibseminare beispielsweise in Katasterämtern, damit die Mitarbeitenden alte Schriftstücke besser und schneller entziffern. Und daneben ist er privat für Schreibinteressierte tätig, welche die Kurrent- oder deutsche Schreibschrift nicht lesen und schreiben können.

„Der entscheidende Unterschied zwischen Kurrent und deutscher Schreibschrift ist die Lineatur“, erklärt Stellmacher, greift den Block und den Füller der Reporterin und malt zwei Rechtecke hinein. Beide haben in der Mitte eine Schreiblinie und eine zweite Linie, die die Höhe der kleinen Buchstaben begrenzt. Bei der Lineatur für die Kurrentschrift ist dieser Mittelteil schmal, der Raum für die Ober- und Unterlängen der Buchstaben relativ hoch. Bei der Sütterlinschrift sind die Felder für die Unter-, Mittel- und Oberlänge gleich hoch und die Buchstaben stehen senkrecht auf der Schriftlinie.

„Sehen Sie hier, da hat Ihr Opa ein Wort in lateinischer Schrift geschrieben“, sagt Stellmacher und weist auf eine Stelle auf der eng beschriebenen Postkarte hin. Es ist das Wort „brav“. Wie es denn seinen fünf Kindern ginge, ob sie auch brav seien, will mein Großvater am 27. Januar 1945 von seiner „lieben Elisa“ wissen. Er ist zu diesem Zeitpunkt vermutlich seit zwei Tagen unterwegs, die erste erhalten gebliebene Feldpostkarte stammt aus Bayreuth, die zweite aus Zwickau. Auf der nächsten Postkarte heißt es: „Wir sitzen heute Nacht in Senftenberg und kommen nicht weiter. Ich bin soweit gesund, was ich auch von Euch hoffe.“

Diese Postkarte stammt aus dem Nachlass des preußischen Militärs Otto Schulze. Seine mehr als 300 Briefe und 800 Postkarten, die Schulze zwischen 1906 und 1913 an seine spätere Ehefrau schrieb, haben Berliner Senioren im Auftrag des Berlin-Brandenburgischen Wirtschaftsarchivs transkribiert. Berlin-Brandenburgisches Wirtschaftsarchiv

Zum Kriegsgegner geworden

Stellmacher hat schon viele Zeilen übertragen, die einst Soldaten in den Schützengräben und in den Bunkern auf den Schlachtfeldern der Weltkriege schrieben. Oft waren es Feldpostbriefe und Vermisstenschreiben des Kommandeurs an die Ehefrau, Berichte vom Tod des Kameraden an die Hinterbliebenen, mitunter auch ausführliche Kriegstagebücher.

Sehr bewegend seien die Schilderungen eines Kompaniechefs gewesen, der mit seiner auf zwölf Soldaten dezimierten Truppe im Dezember 1942 in Stalingrad ausharrte. Der Kompaniechef schrieb an seine Frau, mit welchen bescheidenen Mitteln er seinen Männern den Heiligabend schön zu gestalten versuchte. Er schrieb: „Küß die Kinder von mir und sag’ ihnen: ‚Vati kommt wieder.‘“ Bei der Arbeit an diesen Unterlagen habe er geweint, sagt Stellmacher. Auch durch die Beschäftigung mit den händischen Dokumenten, zum Beispiel auch aus den Napoleonischen Kriegen, sei er zum entschiedenen Kriegsgegner geworden. Er habe so viel Schreckliches erfahren, dass er jedes Waffengeschäft ablehne.

Auch Bernd Liebig hat sich in den vergangenen Jahren viel mit in Sütterlin geschriebenen Briefen eines Militärangehörigen befasst, er war dabei ebenfalls mit Gewalttätigem konfrontiert, er erfuhr jedoch auch Exotisches und Erotisches. Liebig gehört zu einem Kreis von etwa einem Dutzend Berliner Senioren, die für das Berlin-Brandenburgische Wirtschaftsarchiv historische Unterlagen übertragen.

Los ging es vor zehn Jahren. Damals hörte der Rentner aus Schöneiche in einem Beitrag im Radio, dass das Wirtschaftsarchiv Senioren suchte, die noch die alten Schreibschriften lesen konnten. Liebig waren die Sütterlinbuchstaben aus seinem Elektrotechnikstudium vertraut, er hatte Zeit und meldete sich beim Wirtschaftsarchiv. Fortan widmete der einstige Softwareentwickler sich Otto Schulze (1877–1961), einem Oberzahlmeister der kaiserlichen Kriegsmarine im chinesischen Tsingtau.

Rund 300 Briefe und etwa 800 Postkarten hat der Berliner zwischen 1906 und 1913 seiner Verlobten und späteren Ehefrau Frieda Neuendorf geschrieben. Er schilderte ihr, was er auf der Dampferüberfahrt über Shanghai nach China erlebte, berichtete ihr von seinen Exkursionen nach Korea und auf dem Fluss Jangtse, von seinen Reisen nach Peking und in die chinesische Provinz, aber auch von seinem Alltag und dem Wirken der deutschen Marine in Tsingtau. „Er war ein richtiger Militär“, sagt Bernd Liebig, „Krieg war für ihn die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln.“ Schulze habe keine Angst vor kriegerischen Auseinandersetzungen gehabt.

Überraschung im Nachlass: Erotische Fantasien

Das glaubt man, wenn man das Foto von Otto Schulze auf dem Buch „Briefe aus Fernost“ sieht. Streng schaut ein geschniegelter Herr in die Kamera, er trägt eine Uniform mit den drei Streifen an den Ärmeln und einem Orden an der Brust. Aber Otto Schulze hatte auch eine weiche Seite: Er war verliebt in seine Braut; liebte und vermisste seine Ehefrau in Tsingtau. Das kommt in den Briefen durch Erinnerungen an verschiedene verlebte Liebesnächte, erotische Fantasien in Anlehnung an die damalige pornografische Literatur und nicht zuletzt durch den Wunsch nach intimsten Fetischen dezidiert zum Ausdruck. Dass er es mit erotischen Fantasien zu tun bekäme, damit hätte er nicht gerechnet, sagt Bernd Liebig. Aber auch Schulzes Reiseberichte aus Fernost seien überraschend und faszinierend gewesen. „Es waren überwältigende Expeditionen, in ferne Länder, in eine längst vergangene Zeit“, sagt Bernd Liebig. „Manchmal war ich ein bisschen eifersüchtig“, sagt seine Ehefrau.

Otto Schulze, Oberzahlmeister der preußischen Kriegsmarine: Stationiert im chinesischen Tsingtao, sehnte er sich nach seiner geliebten Frieda und schrieb ihr auch von seinen erotischen Fantasien. Berlin-Brandenburgisches Wirtschaftsarchiv

Der Rentner aus Schöneiche hat inzwischen mit den anderen Sütterlin-Senioren noch weitere neun Nachlässe transkribiert, aktuell sitzt er an den mehr als 18.000 Handwerks-Karteikarten, die nach 1945 neu ausgestellt wurden. „Dadurch habe ich erfahren, wie sich die Struktur des Berliner Handwerks verändert hat“, sagt Liebig. „Früher gab es viele, viele Schneider, Fleischer, Bäcker, Putzmacher.“



So fleißig gingen die Senioren zu Werke, dass es zeitweise im Berlin-Brandenburgischen Wirtschaftsarchiv kaum mehr Schriftstücke aus Kurrent und Sütterlin zu transkribieren gab, sagt der Geschäftsführer des Archivs, Björn Berghausen. „Unser Projekt war ein Erfolgsmodell, bei dem alle etwas gewonnen haben.“

Software hilft im Museum

Eine Transkriptionswerkstatt gibt es auch im Berliner Museum für Naturkunde; Freiwillige mit guten Kurrent- und Sütterlinkenntnissen kümmern sich dort um den Fundus von mehr als 40.000 handschriftlichen Akten aus dem 18. bis 20. Jahrhundert, unterstützt vom Transkriptionstool Transkribus. Dieses von Künstlicher Intelligenz gestützte Texterkennungswerkzeug hat eine Genossenschaft entwickelt, der auch das Museum beigetreten ist. Mit Transkribus sei es möglich, „viel effektiver als bisher“ Dokumente zu erschließen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Dem Einsatz von KI steht Joshua Krämer, der Vorsitzende des Bundes für deutsche Schrift und Sprache, positiv gegenüber: Wenn die Vorlagen eindeutig seien, liefere die KI „erstaunlich gute“ Ergebnisse, sagt er. „Die Menschen, die die alte deutsche Handschrift noch gelernt haben, sterben aus“, sagt Krämer. Es sei gut, dass jetzt auch KI alte Texte erschließe, andernfalls könnte zukünftig der Inhalt historischer Texte verloren gehen. Die moderne Technik scheitere allerdings, sobald eine Handschrift vom typischen Erscheinungsbild abweiche, wenn also jemand etwas unordentlich schrieb.

Es bleibt ein Briefgeheimnis

Wie mein Opa auf seiner vorletzten Feldpostkarte, die letzte wurde am 29. Januar in Küstrin abgestempelt. Wenig später starb er. Der 30. Januar 1945 ist als sein Todestag auf dem Grabstein in Bamberg vermerkt. „Liebe Elisa, der liebe Gott wird uns gewiss nicht ...“ heißt es auf dieser Karte, doch am letzten Wort scheiterte sowohl die Hamburger Sütterlinstube als auch der gewerbliche Anbieter Pierre Meinig, der die sechs Postkarten für 22 Euro übertrug. Die KI Transkribus hatte schon bei einer ersten, noch gut lesbaren Seite kein vollständiges Ergebnis gebracht.

Es bleibt ein Briefgeheimnis.