Die Handzettel des Uferhallenvereins erinnern an einen Warnhinweis der Feuerwehr zum Brandschutz. Sie sind rot umrandet und enthalten in Großbuchstaben den Aufruf: „An alle Anwohner:innen“. Der Uferhallenverein verteilt die Zettel in der Nachbarschaft. Die Anwohner haben bis zum 6. Juli Zeit, dem Bezirksamt Mitte ihre Bedenken zu den Neubauplänen des Eigentümers Augustus Management & Architecture GmbH auf dem Uferhallengelände mitzuteilen.

Der Uferhallenverein gibt dazu Anregungen. Er formuliert auf dem Handzettel Argumente gegen den Neubau. Von Mietpreissteigerung durch Gentrifizierung ist die Rede oder von übernutzten Grünflächen. Ganz oben auf der Liste wird deutlich, dass es auch um eigene Interessen der Künstler geht. Es wird vor einer „Gefährdung des Kulturstandorts durch Luxuswohnungen gewarnt“.

Die Uferhallen in Wedding beherbergen seit 2008 auf einem circa 19.600 Quadratmeter großen Gelände 80 Ateliers, zwölf Atelierwohnungen, fünf Proberäume, fünf Veranstaltungsräume, sechs Werkstätten, eine Ausstellungshalle und zwei Gastronomien. Das Areal gehörte ursprünglich der Uferhallen Immobilien AG. Sie blieb Haupteigentümer und verkaufte 2017 die Uferhallen an die Augustus Management & Architecture GmbH. Sie gehört zur Investmentholding Arvantis Group der Unternehmer Alexander Samwer und Jeremias Heinrich mit Sitz in München.

Verein sieht Bürgerbeteiligung als Chance

Die Bürgerbeteiligung bis zum Ende der ersten Juliwoche ist Teil des Prozederes bei einem Bebauungsplanverfahren für einen Neubau. Anregungen der Anwohner sollen dabei in die weiteren Planungen einfließen.

Der Uferhallenverein sieht in dem Verfahrensschritt seine Chance. „Wir brauchen jetzt die Öffentlichkeit, um Druck aufzubauen“, sagt Antje Blumenstein vom Vorstand des Vereins bei einem Rundgang über das Areal an der Uferstraße.

Vor einem Jahr gab es Vereinbarung

Der Verein misstraut der im Fachjargon „Letter of intent“ (LOI) genannten Absichtserklärung, die im vergangenen Jahr zwischen Eigentümer und Stadt in Abstimmung mit der Interessengemeinschaft der Künstler getroffen wurde. Die genauen Pläne des Eigentümers seien der Öffentlichkeit erst bei einer Informationsveranstaltung des Eigentümers in den Uferhallen am 9. Juni präsentiert worden, erklärt der Verein. Dabei sei klar geworden, dass eine Verteilung der Wohnungen über das ganze Areal angestrebt werde, meint Peter Dobroschke vom Vorstand des Uferhallenvereins. „Vorher ist man nie ins Detail gegangen und hat ausweichend von einer Mischung von Gewerbe und Wohnungen gesprochen“, sagt er.

Die Absichtserklärung aus dem vergangenen Jahr versprach, beide Welten zu versöhnen. Die für den Eigentümer rentable bauliche Weiterentwicklung und die bisherige Nutzung als Standort für Kunst und Kultur sollten miteinander verzahnt werden, erklärte das Bezirksamt Mitte 2021.

Areal ist Sondernutzungsgebiet

Das Land Berlin wies in der Absichtserklärung das Areal als Sondernutzungsgebiet für Wohnen, Kultur und Gewerbe aus. Für die Künstler auf dem Uferhallengelände sollte es eine Art Bestandsgarantie geben. Die bestehenden Mieten werden zunächst bis Ende kommenden Jahres verlängert. Von 2024 an sollen der Eigentümer und die Mieter langfristige Mieten vereinbaren.

Dem Verein reichen diese Garantien nicht aus. Er äußert Zweifel daran, dass sich alle Künstler in den Uferhallen die künftigen Mieten leisten können.

Künstler fürchten Konflikte mit Mietern

Mehr noch als die Mieten scheint die angestrebte Verteilung der Wohnungen auf dem gesamten Uferhallenareal den Künstlern Bauchschmerzen zu bereiten.

Für den Uferhallenverein sind wegen der Nähe der Wohnungen zu den Ateliers Konflikte zwischen Künstlern und künftigen Mietern programmiert. „Manche haben diese romantische Vorstellung, dass Künstler still in ihren Ateliers sitzen. Aber Ateliers sind Werkstätten. Es gibt Krach und es riecht auch mal, wenn zum Beispiel mit Epoxidharz gearbeitet wird“, sagt Blumenstein. Schon das Anliefern von Materialien für die Ateliers sei lärmintensiv.

Ateliers machen Lärm

Proben oder Aufführungen beschränkten sich auch nicht auf die Arbeitszeit an den Werktagen. In Christoph Schreibers Piano Salon Christophori steht noch eine geöffnete Flasche Wein auf einem Buffet von der Kammermusik am gestrigen Abend. „Wir haben Angst, von den Mietern wegen Lärm- oder Geruchsbelästigung weggeklagt zu werden“, sagt Schreiber.

Da in den Planungen von einer Mietpreisbindung nicht gesprochen wird, vermuten die Künstler, dass der Eigentümer Wohnungen im Hochpreissegment plant. Zahlungskräftige Mieter reagierten empfindlich auf Beeinträchtigungen und scheuten den Gang vor Gericht nicht, um Interessen durchzusetzen, fürchten die Künstler. „Das haben wir doch im Prenzlauer Berg schon alles erlebt“, meint Schreiber. Er musste mit seinem seit 2001 an der Senefelder Straße gelegenen Salon wegen Sanierungen mehrmals umziehen, bis er 2010 schließlich Quartier in den Uferhallen fand.

Eigentümer verspricht günstige Konditionen

Felix Fessard erklärt für den Eigentümer, dass der Bebauungsplan strengen Auflagen gerecht werden müsse. „Die Planungsaufgabe ist hier noch nicht abgeschlossen und mitten im Prozess. Es können sich sehr wohl noch andere Nutzungen als sinnvoller erweisen“, erklärt er. Der Generalmietvertrag ermögliche den Künstlern mit sechs Euro pro Quadratmeter und einer maximalen Laufzeit von 30 Jahren günstige Konditionen, erklärt Fessard.

Der stellvertretende Bezirksbürgermeister und Bezirksstadtrat Ephraim Gothe gibt sich gleichfalls gelassen. Ein Bebauungsplan müsse Konflikten zwischen Mietern und Künstlern vorbeugen. „Das kann am Ende bedeuten, dass im Bebauungsplan weniger Wohnungen enthalten sind“, sagt Gothe. „Wir sind auf einem guten Weg zu einem Konsens.“

Die Mitglieder des Uferhallenvereins fürchten dagegen, dass Räume für Kultur und Kunst in Berlin immer knapper werden angesichts von Nachverdichtungen in einer aus den Nähten platzenden Stadt „Uns geht es auch darum, dass Wohnraum und Kultur nicht immer gegeneinander ausgespielt werden. Das betrifft nicht nur uns“, sagt Christoph Schreiber.