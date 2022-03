Berlin baut seine Kapazitäten für die Unterbringung der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine endlich massiv aus. Am Nachmittag sollte am Hauptbahnhof ein großes Zelt eröffnet werden, die sogenannte Wellcome Hall Land Berlin. Dort sollen aus der Ukraine ankommende Menschen betreut werden und erste Informationen über das Ankunftszentrum des Landes Berlin in Reinickendorf erhalten. Außerdem ist ein weiteres, größeres Ankunftszentrum im ehemaligen Flughafen Tegel geplant.

Am Dienstag sprach Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) von „einer absoluten Ausnahmesituation und einer Flüchtlingsbewegung, die wir so in dieser Größenordnung und Schnelligkeit nach dem Zweiten Weltkrieg noch nicht hatten“. Als Land Berlin habe man es 2015 geschafft, 80.000 Menschen als Flüchtlinge unterzubringen. „Wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir 13.000 Menschen am Tag haben, die ankommen“, sagte Giffey.

Bei einer ersten Begehung des Zeltes am Hauptbahnhof am Dienstagabend sprach Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) davon, dass die Leute „verschnaufen, ankommen und Informationen erhalten“ sollen, jedoch nicht die ganze Nacht bleiben. „Von hier aus geht es zu den Unterkünften - und sobald es dann neu eröffnet wird, zu dem neuen Ankunftszentrum am Flughafen Tegel.“

In dieser neuen Einrichtung sollen neben Schlafgelegenheiten und Beratung zu aufenthalts- und arbeitsrechtlichen Fragen auch eine medizinische Versorgung sowie Impfmöglichkeiten angeboten werden. Das Impfzentrum des Landes Berlin auf dem Gelände ist immer noch in Betrieb.

Wie ausgelastet die Strukturen des bisher einzigen Ankunftszentrum an der Oranienburger Straße in Reinickendorf sind, verdeutlicht eine Mitteilung des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten. Während des Feiertags seien mehrere Hundert Menschen von Kräften des LAF, der Berliner Polizei und des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge registriert worden, heißt es via Facebook. Dennoch: „Bei der großen Zahl der Menschen aus der Ukraine noch nicht genug, um alle zu bearbeiten.“

In dem Zusammenhang bittet das LAF die Flüchtlinge, nicht selbstständig ins Ankunftszentrum für eine Registrierung nach Reinickendorf zu kommen. Für Geflüchtete, die schon in Berlin leben, erfolge eine Registrierung mit Termin. Das Tool werde in den nächsten Tagen auf Berlin.de an den Start gehen.

Nach Tagen der Kritik, dass man die Hauptlast der Flüchtlingsarbeit Ehrenamtlichen überlasse, wollte sich der Berliner Senat am Mittwochabend zu einer Sondersitzung treffen. Die Landesregierung wollte am Abend über die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine sprechen. Zentrales Thema: Wie kann die Stadt die Ankunft Tausender Kriegsflüchtlinge dauerhaft bewältigen?

An den Beratungen im Roten Rathaus sollten auch Polizeipräsidentin Barbara Slowik, Landesbranddirektor Karsten Homrighausen und der Präsident des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten, Alexander Straßmeir, teilnehmen. Zu den Teilnehmern gehört auch der frühere langjährige Präsident des Technischen Hilfswerks, Albrecht Broemme. 2020 hatte er den Aufbau des Corona-Notkrankenhauses auf dem Messegelände geleitet und danach den Aufbau der Impfzentren koordiniert.

Dass es außergewöhnliche Zeiten sind, beweist auch die Rednerliste des Abgeordnetenhauses an diesem Donnerstag. Das Berliner Landesparlament will sich auf seiner turnusmäßigen Sitzung erneut mit der russischen Invasion und den Folgen für das Land Berlin beschäftigen. Einziges Thema der Aktuellen Stunde auch hier: die Aufgaben Berlins bei der Versorgung und Unterbringung von Kriegsflüchtlingen.

Der Auftakt wird allerdings von einem Redner bestritten, der gar nicht dem Abgeordnetenhaus angehört: Andrij Melnyk, Botschafter der Ukraine. Die Einladung zum Auftritt ging von Parlamentspräsident Dennis Buchner aus, der den ukrainischen Botschafter am 1. März zu einem „Höflichkeitsbesuch“, wie es heißt, empfangen hatte. Bei der Gelegenheit wurde ein Auftritt Melnyks angesprochen.

Melnyks Rede hat historischen Charakter. Es ist unüblich, dass Botschafter vor Landesparlamenten sprechen, vor dem Abgeordnetenhaus im wiedervereinigten Berlin hat noch nie ein Botschafter gesprochen. Natürliches Wirkungsfeld von Botschaftern ist der Deutsche Bundestag. Dort war Andrij Melnyk zuletzt am 27. Februar bei der Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu Gast. Der auf der Besuchertribüne sitzende Melnik erhielt bei seiner Begrüßung stehenden Applaus des Hohen Hauses.