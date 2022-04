Die ukrainischen Bewohner aus dem City Hotel Ansbach in Schöneberg und ihre Helfer geben nicht auf. Am Montagvormittag sollten die Bewohner ausziehen. Zusammen mit ihren Helfern wollten sie das bis zum letzten Moment verhindern.

Für 11 Uhr waren die Busse angekündigt. Mit ihnen sollten die knapp 120 Menschen ins Ankunftszentrum des Landes Berlin im ehemaligen Flughafen Tegel gebracht werden. Von dort aus sollten die Flüchtlinge auf andere Bundesländer verteilt werden. Der Mietvertrag, den das Landesamt für Flüchtlinge (LAF) mit dem Hotel geschlossen hat, läuft am Freitag aus.

Doch viele Bewohner wollen das Hotel nicht verlassen. „Alle Bewohner haben sich hier mittlerweile eingelebt und Freundschaften geschlossen“, schreiben sie in einem offenen Brief. Sie wollten nicht getrennt werden. Unterstützung kommt von der Hilfsinitiative. „Die Familien, die hier Halt gefunden haben, sind nun wieder verunsichert und perspektivlos“, heißt es weiter in dem Brief.

Protestbrief war nur der Anfang

Doch bei dem Protestbrief soll es nicht bleiben. Am frühen Montagmorgen standen Helfer und Bewohner bei Bezirksämtern an, um eine Kostenübernahme der Ämter für eine weitere Unterkunft in dem Hotel zu beantragen. „Wir wissen nicht genau, wie die Sache ausgeht“, sagte Helferin Anne Fiedler in einem Gespräch mit der Berliner Zeitung, „aber wir wollen es versuchen“.

Eigentlich ist die Sachlage klar: Berlin hat seit Kriegsbeginn mehr als 25.000 Menschen untergebracht. Und täglich kommen Tausende hinzu. Deshalb sollen möglichst viele Menschen auf andere Städte verteilt werden. Allerdings kann das nur freiwillig geschehen. Derzeit reisen alle Ukrainer mit einem 90-tägigen Touristenvisum ein und haben in dieser Zeit komplette Freizügigkeit.

In dem offenen Brief schrieb die Helferinitiative: „Die Bewohner werden sich vermutlich weigern, das Hotel zu verlassen, sollten keine vernünftigen Umzugsangebote gemacht werden.“

Berlins Sozialsenatorin kündigt konkrete Bleiberegeln an

Am Montagmorgen wollte Anne Fiedler nicht abschätzen, wie viele Menschen im Hotel bleiben wollten – und wie viele doch umziehen würden. „Das können wir erst im Laufe des Tages wissen“, sagte sie.

Für Dienstag hat Berlins Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) angekündigt, die Berliner Unterbringungsregelungen zu konkretisieren. Bisher darf in Berlin bleiben, wer familiären Kontakt hat, nicht reisefähig ist, eines besonderen Schutzes bedarf oder einen Mietvertrag von mindestens sechs Monaten hat. Wer das nachweisen kann, kann sich für Berlin registrieren lassen und hat dann auch Anspruch auf soziale Leistungen, Zugang zum regulären Arbeitsmarkt oder etwa auch einen Kita- oder Schulplatz. Alle anderen sollen die Stadt verlassen.