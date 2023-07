Proteste im Berliner Regierungsviertel für und gegen allerlei Politisches sind an sich keine Seltenheit. Am schwülen Mittwochmorgen ist vor dem Paul-Löbe-Haus eine Installation für die Opfer der Protestbewegung im Iran aufgestellt, persische Musik spielt im Hintergrund. Doch nur ein paar Meter entfernt findet eine andere Aktion statt, die man seit der russischen Invasion der Ukraine am 24. Februar 2022 so ähnlich schon mehrfach in Berlin gesehen hat: Ein beschossener ukrainischer Rettungswagen steht am Rande des Platzes der Republik vor dem Reichstagsgebäude.

Nach dem beschossenen Auto im Mauermuseum am Checkpoint Charlie, dem ausgebrannten Transporter, der letzten Sommer am Kurfürstendamm stand und dem zerstörten russischen Panzer, der im Februar drei Tage lang vor der russischen Botschaft ausgestellt wurde, soll nun auch dieses Fahrzeug den Berlinern die Kriegsrealität in der Ukraine näherbringen. Der blassgraue Rettungswagen ist mit Einschusslöchern übersät, auch in der Frontscheibe; die anderen Scheiben sind alle eingeschlagen, Glas und eine Holzbahre liegen noch auf dem Boden im Innen des Fahrzeugs.

Vom frühen Morgen bis 18 Uhr am Mittwoch stand der Rettungswagen zum Anschauen bereit. Ein Schild an der Vorderseite erzählt seine Geschichte: Der Wagen sei von russischen Truppen beschossen worden, als der ehrenamtliche Fahrer im März 2022 in einem besetzten Gebiet in der Region Charkiw im Osten der Ukraine unterwegs war, um verwundete Zivilisten nach einem Angriff auf ein Krankenhaus abzuholen. Er wurde schwer verwundet, überlebte aber den Angriff; zu diesem Zeitpunkt befanden sich keine Patienten im Fahrzeug.

Oleksij Makejew, Botschafter der Ukraine in Deutschland, spricht mit der Aktivistin Valentyna De Maar neben dem beschossenen Rettungswagen. Tobias Schwarz/AFP Die eingeschlagenen Kugeln der russischen Soldaten verletzten den Fahrer des Rettungswagens schwer. Er wollte Verletzte aus einem bombardierten Krankenhaus in der Region Charkiw retten. Michele Tantussi/AP Botschafter Makejew und Bundestagspräsidentin Bärbel Bas besichtigen den Krankenwagen. Michele Tantussi/AP US-Botschafterin Amy Gutmann beim Gespräch mit Aktivistin und Aktionsorganisatorin Valentyna De Maar Tobias Schwarz/AFP Der ukrainische Krankenwagen beim Transport zum Schauplatz. Vom frühen Morgen bis 18 Uhr am Mittwoch stand er neben dem Platz der Republik. Ales Zapotocky/imago Auch Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) und Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) besuchten die Aktion und sprachen mit den Aktivisten. Ales Zapotocky/imago US-Botschafterin Amy Gutmann blickt in das Innere des ukrainischen Krankenwagens. Keine Patienten befanden sich im Fahrzeug, als er von russischen Streitkräften beschossen wurde. Tobias Schwarz/AFP Der Rettungswagen wurde bereits in Kiew und Vilnius als Kriegsmahnmal ausgestellt. Nach der Aktion in Berlin soll er auch in Hamburg gezeigt werden. Ales Zapotocky/imago 1 / 8

Der Wagen war nach der Beschießung nicht mehr zu reparieren. Seitdem ist er zu einem Mahnmal für den Kriegsalltag geworden, sagt die Aktivistin Valentyna De Maar. Sie ist Teil eines Bündnisses ukrainischer, litauischer und deutscher Aktivisten, die die Aktion zustande brachten. Zunächst wurde der Rettungswagen in Kiew ausgestellt, dann in der litauischen Hauptstadt Vilnius, später auch in München. Nun soll er in Berlin eine klare Botschaft liefern: „Wir wollen zeigen, dass Krieg nichts Abstraktes ist und ziviles Leben opfert. Zivile Ziele in der Ukraine wie Krankenhäuser werden strategisch und absichtlich bombardiert“, sagt die Ukrainerin.

Bärbel Bas besucht die Aktion mit ukrainischem Botschafter Makejew

De Maar und die anderen Aktivisten, die die Aktion organisiert haben, verteilen Flugblätter an die Mitglieder des Bundestags; unter anderem, um den Druck auf den russischen Präsidenten Putin durch härtere Sanktionen und auch Waffenlieferungen zu verstärken. Die Wahl des Standorts der Aktion ist gut dazu geeignet, möglichst viele Politiker mit dieser Botschaft zu erreichen: Unter anderem Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne), Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) und CDU-Fraktionsgeschäftsführer Thorsten Frei besuchen den Krankenwagen. Sie loben Einsatz und Engagement der Aktivisten. SPD-Vorsitzende Saskia Esken hält Valentyna De Maar fest an den Händen und sagt, wie großartig sie es finde, dass sie immer noch die Kraft für eine solche Aktion habe. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) besucht die Aktion gleichzeitig mit dem ukrainischen Botschafterin Oleksij Makejew, später schaut auch die amerikanische Botschafterin Amy Gutmann vorbei.

Dazu strömen noch die üblichen Schulgruppen und Touristenmengen vorbei. Einige scheinen den Krankenwagen nicht bemerkt zu haben, andere blicken ihn nur kurz an, bevor es mit dem Tagesprogramm weitergeht. Einige bleiben jedoch lange genug, um die Schäden an dem Wagen auf sich wirken zu lassen. „Es ist entsetzlich, so was zu sehen“, sagt die 24-jährige Norwegerin Solveig C., die anonym bleiben möchte. „Das ist ein Rettungswagen, das sollte ein sicherer Ort für die Menschen sein.“ Bei ihr zu Hause in Oslo gebe es noch Demonstrationen gegen den Krieg, aber nicht mehr so regelmäßig oder gut besucht wie früher – Aktionen wie diese gibt es dort nicht.

Auch unter den meisten Passanten vor dem Bundestag findet die Aktion überwiegend Zustimmung. Die 71-jährige Sabine F. aus Wilmersdorf, die ihren vollständigen Namen nicht in der Zeitung lesen will, spricht von ihrer Wut und Traurigkeit beim Anblick des Krankenwagens; auch die Aktion mit dem Transporter am Kurfürstendamm im letzten Sommer hat sie beeindruckt. Sie findet es richtig, dass jetzt eine weitere solche Aktion an die Realität des Krieges in der Ukraine erinnert. Andreas Z. aus Baden-Württemberg zeigt sich bewegt von der Installation, schätzt allerdings, der Krankenwagen werde eher auf die breite Masse eine Wirkung haben als auf die Politiker. Bei denen wäre ein Besuch in der Ukraine wirkungsvoller, meint der 38-Jährige, der ebenfalls anonym bleiben möchte.

„Deutsche müssen zeigen, dass wir Putins Kriegsverbrechen nicht mehr dulden“

Im Laufe des Tages werden an den Bäumen Plakate zur Unterstützung der Ukraine angebracht. Es geht um mehr Waffenlieferungen für das Land, eine schnelle Aufnahme in die Nato. Auch die 69-jährige Renate Helmstedt steht auf dem Weg, wo die meisten entlanglaufen, und hält ein Plakat hoch. Darauf sind unterschiedliche Forderungen geschrieben: Deutschland solle etwa ukrainische Piloten ausbilden und zerstörte Waffen ersetzen, Wladimir Putin müsse sich in Den Haag für seinen Angriffskrieg verantworten.

Renate Helmstedt steht seit den ersten Monaten des Angriffskriegs in der Ukraine öfter am Abgeordneteneingang zum Reichstagsgebäude mit diesem Schild. Damit will sie die Abgeordneten an das Leiden in der Ukraine erinnern. „Ich will, dass auch diese Aktion etwas bewirkt, damit wir schneller Waffen an die Ukraine liefern“, sagt sie. „Es ist ganz wichtig, dass die Ukrainer hier in Deutschland wissen, dass wir mit ihnen solidarisch sind und Putins Kriegsverbrechen nicht mehr dulden wollen.“

Helmstedt bekommt viel Zustimmung für ihr Plakat – Gegenwind gibt es aber auch. Das sei sie aber gewöhnt, sagt sie. Ein älteres Paar läuft an ihr vorbei; der Mann lacht über das Plakat, weil er Russland unterstützt und den Krieg richtig findet. Daraufhin startet ein hitziges Gespräch, in dem die Ehefrau aussagt, Ukrainerin zu sein, und dass die Ukraine sehr korrupt sei. Auch wird Helmstedt von Gerhard Schenk, einem Abgeordneten der AfD im Hessischen Landtag, angesprochen. Sie streiten über die Geschichte der Ukraine und den Verlauf des Krieges; er gibt der Nato die Schuld an dem Krieg und findet, die Schlussfolgerung aus dieser Aktion müsse die Forderung nach Verhandlungen sein und nicht weitere „Kriegstreiberei“.



Renate scheint sich an solchen Reaktionen nicht zu stören – und hofft, die Aktion werde das Mitgefühl der Berliner für die ukrainischen Kriegsopfer erhöhen. „Hier sieht man, wie furchtbar der Alltag in diesem Krieg ist – wie soll man mit einer Seite verhandeln, die solchen Schaden anrichtet?“, fragt sie. „Wir müssen die Ukraine einfach weiter unterstützen, damit dieser Krieg schnellstmöglich zu Ende geht.“